Tánczos Vilmos író, néprajzkutató kapta az Év Erdélyi Magyar Szerzője-díjat

Tánczos Vilmos író, néprajzkutató, antropológus kapta idén az Év Erdélyi Magyar Szerzője-díjat a 32. Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásáron - közölték a rendezvény szervezői a Facebookon.

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Tánczos Vilmos az Utolsó szavak című kötetéért részesült a díjban. A kitüntetést Szepessy Előd, a díj ötletgazdája és Káli Király István főszervező, marosvásárhelyi író adta át szombaton este a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház nagytermében. A laudációt a zsűri elnöke, Zsidó Ferenc író, irodalomkritikus mondta.

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Az Utolsó szavak 2026-ban jelent meg a csíkszeredai Bookart Kiadónál Egy csíki székely ember halálképe alcímmel. A leírás szerint a könyv egy őszinte és megható aparegény, a 2008-ban megjelent nagysikerű Elejtett szavak – Egy csíki székely ember világképe című kötet naplószerű folytatása. Tényszerű leírás a gyógyíthatatlan beteg apa és fia kapcsolatáról egy székely falu valóságában.

Benne a szerző tudatosan használja az ízes, lassan feledésbe merülő székely nyelvet. A fiú végig apja mellet van, a betegség kezdetétől a halálig. Kettejük párbeszéde sajátos világot tár az olvasó elé, egy olyan világot, melynek Tánczos Simon az utolsó szereplői közé tartozik – áll az ismertetőben.

Tánczos Vilmos új könyvéről azt nyilatkozta, hogy