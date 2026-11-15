Nincs veszve a magyarság, amíg ilyen mozgalmas az Aréna, mondta az egyik gyermekével a Sepsi Arénába látogató hölgy, látván, hogy a 36. Népzene és Néptánctalálkozó (NNT) második napján táncoslábú gyermekekkel telt meg a hatalmas tér.
Fotó: Tuchiluș Alex
Nincs veszve a magyarság, amíg ilyen mozgalmas az Aréna, mondta az egyik gyermekével a Sepsi Arénába látogató hölgy, látván, hogy a 36. Népzene és Néptánctalálkozó (NNT) második napján táncoslábú gyermekekkel telt meg a hatalmas tér.
A Háromszék Táncszínház és a Lajtha László Alapítvány által minden évben megszervezett népzene és néptánctalálkozó idei kiadása pénteken rajtolt el, és minden a tervek szerint alakult.
Az első nap a gyermekprogramoké volt, jöttek a buszok, hozták az iskolásokat, több mint 1200 gyermek népesítette be az Arénát, ahol a Guzsalyas Alapítvány, a Maros művészegyüttes és a Folker együttes is az értük adta elő produkcióit.
Fotó: Tuchiluș Alex
Délutánra kellőképpen elfáradtak a kicsik, ekkor már a nagyobbaknak nyílt a tér – szó szerint, ugyanis a sepsiszentgyörgyi főtéren a Háromszék Táncszínház, a Kincskeresők és a Százlábú tánccsoport tagjai, közel 50 fiatal egy flashmob keretében táncolt kalotaszegi táncokat, míg a Heveder zenekar zenélt és Deák Anett énekelt.
Fotó: Tuchiluș Alex
Szép nézettséget mondhattak magukénak és hasonlóképpen sokan szenteltek időt arra is, hogy a villámcsődületet követően részt vegyenek a Háromszék Táncstúdióban a néhai Deák Gyula Levente igazgató emlékének szentelt, Vargha Mihály szobrászművész által készített plakett leleplezésén – ezentúl a Háromszék Táncszínház előadóterme az ő nevét fogja viselni.
Bensőséges, és megható momentum volt a Néptánctalálkozó keretében az együttest harminc évig vezető Deák Gyuláról való megemlékezés
Fotó: Tuchiluș Alex
Megható volt az esemény, az idejekorán eltávozott Deák Gyuláról, aki harminc évig volt az együttes igazgatója, és akiről a fiatalabb és az idősebb nemzedék is csak jót tudott mondani.
Sipos Noémi, a Háromszék Táncszínház igazgatója meleg szavakkal emlékezett mentorára, egykori kollégájára
Fotó: Tuchiluș Alex
Sipos Noémi, a táncszínház jelenlegi aligazgatója úgy idézte meg alakját, ahogy egykori kollégaként és tanítványként megismerte: emberséges emberként és progresszív együttesvezetőként, akinek mindemellett nagy érdeme az is,
hogy a Háromszék Táncegyüttesnél Erdélyben elsőként a színházi nyelvezetet is meghonosította,
hogy elérte, hogy a Magyar Táncművészeti Egyetem kihelyezett tagozatot indítson Erdélyben
hogy az M Stúdió Mozgásszínház létrejötténél bábáskodott.
Egykori néptáncos barátai, Csenteri Levente és Kádár Rezső szintén megidézték értékteremtő szellemiségét, majd Vargha Mihály beszélt arról, hogyan formálta meg a plakettet, azon barátja, Deák Gyula arcát, mint egy darabos, de őszinte emberét. Azt külön méltatta, hogy
Fotó: Tuchiluș Alex
A 36. NNT második napjának szintén örvendetesen sok résztvevője volt. Az Aréna színpadán az Aprók gáláján sepsiszentgyörgyi, kézdiszentléleki, kézdiszentkereszti, gelencei, erdőfülei tánccsoportok léptek fel, és a produkciókat nem zavarta az sem, hogy a színpad oldalában a kicsiket a Tündérvár együttes, a Bodvaj Egyesület és a Guzsalyas Alapítvány gyermekjátékokkal foglalta le.
A néptánctalálkozó keretébe illesztett XII. Székelyföldi Legényesverseny a színpadi műsorral egy időben zajlott egy másik teremben. A húsz benevezőnek ezúttal a meglehetősen nehéz vajdaszentiványi táncot kellett bemutatniuk kötelező folyamatként. Az Ivácson László, Orza Călin és Márton Csaba alkotta zsűri elégedetten nyilatkozott a verseny után, a fellépők számát és a táncok minőségét illetően is. Orza Călin koreográfus értékelte, hogy
Igaz, a szabadon választott táncoknál azért jobban megmutatkozott a kis táncosok személyisége, tette hozzá, sokkal felszabadultabbak voltak és a térben való játékosság is jobbban megnyilvánult. „Örömmel tapasztaltam, hogy az oktatói nem próbálták egysíkúvá faragni őket, megmaradt az egyéniségük, egész lényük ott tükröződött a táncban” – mondta a zsűritag.
Fotó: Tuchiluș Alex
Az eredmények végül a következőképpen alakultak: a gyerekkategória különdíját Szőcs Tamás érdemelte ki, "az év kiváló táncosa" Kilyén Ádám és Papp Balázs lettek.
A felnőttek közül különdíjat kapott Kristály Bertalan és Fülöp Áron, „az év kiváló táncosa” Ferencz Zalán és Kelemen Ákos, a „hiteles előadó” díjat Barhács Áron érdemelte ki, „a vajdaszentiványi verbunk újraalkotója” pedig Balázs Bálint Bernád lett.
A néptánctalálkozó második és egyben utolsó napja is a papírforma szerint alakult, a színpadon
Végül kiderült az is, a szervezőknek nem volt okuk a látogatottság, illetve a közönség hiánya miatt izgulni.
Fotó: Tuchiluș Alex
Az esemény díszvendége, a Magyar Állami Népi Együttes két fellépése, illetve a rendezvényt záró Magyar Banda koncertje egyaránt több ezres nézőközönség jelenlétében zajlott – egy adott ponton ki is kellett írni az Arénába igyekvőknek, hogy nincs több hely. Mi több,
Ugyanígy a két nap alatt állandó programokat biztosító egyesületek, a kézműves vásár árusai és kiállítói is megtalálták a maguk megigézettjeit.
Fotó: Tuchiluș Alex
Virág Endre igazgató úgy látja, a 36. Népzene és Néptánctalálkozó olyan magasra tette a lécet, hogy azt jövőre nagy feladat lesz újra átugorni, de ahhoz képest, hogy az Aréna nem a legideálisabb helyszín egy ilyen rendezvénynek (pl. esztétikai, akusztikai szempontból), minden flottul működött és még az időjárás is kegyes volt hozzájuk, mert az esőzések szüneteibe pont befértek a szabadtéri rendezvények.
„Fáradtan is elégedett, boldog és hálás vagyok, és köszönöm a közönségnek, hogy eljöttek” – jelentette ki Virág Endre.
Fotó: Tuchiluș Alex
Deák Gyula néhai igazgató emlékplakettje a róla elnevezett terem előtt
Fotó: Tuchiluș Alex
Fotó: Buzsi Máté
A rendezvényt kísérő kézműves vásáron sok szép portéka kereste jövendő helyét
Fotó: Buzsi Máté
Fotó: Klárik Loránd
Fotó: Klárik Loránd
Kallós Zoltánra is kiemelten emlékeztek a találkozón
Fotó: Klárik Loránd
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