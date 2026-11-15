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Magasra tette a lécet a 36. Népzene és Néptánctalálkozó Sepsiszentgyörgyön

Nincs veszve a magyarság, amíg ilyen mozgalmas az Aréna, mondta az egyik gyermekével a Sepsi Arénába látogató hölgy, látván, hogy a 36. Népzene és Néptánctalálkozó (NNT) második napján táncoslábú gyermekekkel telt meg a hatalmas tér.

Bodor Tünde

2026. november 15., 11:422026. november 15., 11:42

• Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

Nincs veszve a magyarság, amíg ilyen mozgalmas az Aréna, mondta az egyik gyermekével a Sepsi Arénába látogató hölgy, látván, hogy a 36. Népzene és Néptánctalálkozó (NNT) második napján táncoslábú gyermekekkel telt meg a hatalmas tér.

Bodor Tünde

2026. november 15., 11:422026. november 15., 11:42

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A Háromszék Táncszínház és a Lajtha László Alapítvány által minden évben megszervezett népzene és néptánctalálkozó idei kiadása pénteken rajtolt el, és minden a tervek szerint alakult.

Az első nap a gyermekprogramoké volt, jöttek a buszok, hozták az iskolásokat, több mint 1200 gyermek népesítette be az Arénát, ahol a Guzsalyas Alapítvány, a Maros művészegyüttes és a Folker együttes is az értük adta elő produkcióit.

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• Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

Délutánra kellőképpen elfáradtak a kicsik, ekkor már a nagyobbaknak nyílt a tér – szó szerint, ugyanis a sepsiszentgyörgyi főtéren a Háromszék Táncszínház, a Kincskeresők és a Százlábú tánccsoport tagjai, közel 50 fiatal egy flashmob keretében táncolt kalotaszegi táncokat, míg a Heveder zenekar zenélt és Deák Anett énekelt.

• Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

Szép nézettséget mondhattak magukénak és hasonlóképpen sokan szenteltek időt arra is, hogy a villámcsődületet követően részt vegyenek a Háromszék Táncstúdióban a néhai Deák Gyula Levente igazgató emlékének szentelt, Vargha Mihály szobrászművész által készített plakett leleplezésén – ezentúl a Háromszék Táncszínház előadóterme az ő nevét fogja viselni.

Bensőséges, és megható momentum volt a Néptánctalálkozó keretében az együttest harminc évig vezető Deák Gyuláról való megemlékezés • Fotó: Tuchiluș Alex

Bensőséges, és megható momentum volt a Néptánctalálkozó keretében az együttest harminc évig vezető Deák Gyuláról való megemlékezés

Fotó: Tuchiluș Alex

A Jóisten a nagy bárdot használta, mikor őt mintázta

Megható volt az esemény, az idejekorán eltávozott Deák Gyuláról, aki harminc évig volt az együttes igazgatója, és akiről a fiatalabb és az idősebb nemzedék is csak jót tudott mondani.

Sipos Noémi, a Háromszék Táncszínház igazgatója meleg szavakkal emlékezett mentorára, egykori kollégájára • Fotó: Tuchiluș Alex

Sipos Noémi, a Háromszék Táncszínház igazgatója meleg szavakkal emlékezett mentorára, egykori kollégájára

Fotó: Tuchiluș Alex

Sipos Noémi, a táncszínház jelenlegi aligazgatója úgy idézte meg alakját, ahogy egykori kollégaként és tanítványként megismerte: emberséges emberként és progresszív együttesvezetőként, akinek mindemellett nagy érdeme az is,

  • hogy a Háromszék Táncegyüttesnél Erdélyben elsőként a színházi nyelvezetet is meghonosította,

  • hogy elérte, hogy a Magyar Táncművészeti Egyetem kihelyezett tagozatot indítson Erdélyben

  • hogy az M Stúdió Mozgásszínház létrejötténél bábáskodott.

Egykori néptáncos barátai, Csenteri Levente és Kádár Rezső szintén megidézték értékteremtő szellemiségét, majd Vargha Mihály beszélt arról, hogyan formálta meg a plakettet, azon barátja, Deák Gyula arcát, mint egy darabos, de őszinte emberét. Azt külön méltatta, hogy

mennyire kiállt az alkalmazottaiért, mennyire harcolt azért, hogy méltó körülmények között léphessenek fel.
• Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

A 36. NNT második napjának szintén örvendetesen sok résztvevője volt. Az Aréna színpadán az Aprók gáláján sepsiszentgyörgyi, kézdiszentléleki, kézdiszentkereszti, gelencei, erdőfülei tánccsoportok léptek fel, és a produkciókat nem zavarta az sem, hogy a színpad oldalában a kicsiket a Tündérvár együttes, a Bodvaj Egyesület és a Guzsalyas Alapítvány gyermekjátékokkal foglalta le.

A néptánctalálkozó keretébe illesztett XII. Székelyföldi Legényesverseny a színpadi műsorral egy időben zajlott egy másik teremben. A húsz benevezőnek ezúttal a meglehetősen nehéz vajdaszentiványi táncot kellett bemutatniuk kötelező folyamatként. Az Ivácson László, Orza Călin és Márton Csaba alkotta zsűri elégedetten nyilatkozott a verseny után, a fellépők számát és a táncok minőségét illetően is. Orza Călin koreográfus értékelte, hogy

a vajdaszentiványi táncot a gyermekek is elmélyülten és hosszas felkészülés után mutatták be, elsajátítva annak hangulatát is.

Igaz, a szabadon választott táncoknál azért jobban megmutatkozott a kis táncosok személyisége, tette hozzá, sokkal felszabadultabbak voltak és a térben való játékosság is jobbban megnyilvánult. „Örömmel tapasztaltam, hogy az oktatói nem próbálták egysíkúvá faragni őket, megmaradt az egyéniségük, egész lényük ott tükröződött a táncban” – mondta a zsűritag.

• Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

Az eredmények végül a következőképpen alakultak: a gyerekkategória különdíját Szőcs Tamás érdemelte ki, "az év kiváló táncosa" Kilyén Ádám és Papp Balázs lettek.

A felnőttek közül különdíjat kapott Kristály Bertalan és Fülöp Áron, „az év kiváló táncosa” Ferencz Zalán és Kelemen Ákos, a „hiteles előadó” díjat Barhács Áron érdemelte ki, „a vajdaszentiványi verbunk újraalkotója” pedig Balázs Bálint Bernád lett.

A néptánctalálkozó második és egyben utolsó napja is a papírforma szerint alakult, a színpadon

megemlékeztek a jeles háromszéki népművelőről, gyűjtőről, koreográfusról és táncoktatóról, Jánosi Józsefről is, de Kallós Zoltán életműve is reflektorfényt kapott.

Végül kiderült az is, a szervezőknek nem volt okuk a látogatottság, illetve a közönség hiánya miatt izgulni.

• Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

Az esemény díszvendége, a Magyar Állami Népi Együttes két fellépése, illetve a rendezvényt záró Magyar Banda koncertje egyaránt több ezres nézőközönség jelenlétében zajlott – egy adott ponton ki is kellett írni az Arénába igyekvőknek, hogy nincs több hely. Mi több,

az esti táncházról is sokaknak azért kellett lemondani, mert nem fértek be a terembe, erre korábban még nem volt példa.

Ugyanígy a két nap alatt állandó programokat biztosító egyesületek, a kézműves vásár árusai és kiállítói is megtalálták a maguk megigézettjeit.

• Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

Virág Endre igazgató úgy látja, a 36. Népzene és Néptánctalálkozó olyan magasra tette a lécet, hogy azt jövőre nagy feladat lesz újra átugorni, de ahhoz képest, hogy az Aréna nem a legideálisabb helyszín egy ilyen rendezvénynek (pl. esztétikai, akusztikai szempontból), minden flottul működött és még az időjárás is kegyes volt hozzájuk, mert az esőzések szüneteibe pont befértek a szabadtéri rendezvények.

„Fáradtan is elégedett, boldog és hálás vagyok, és köszönöm a közönségnek, hogy eljöttek” – jelentette ki Virág Endre.

• Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

Deák Gyula néhai igazgató emlékplakettje a róla elnevezett terem előtt • Fotó: Tuchiluș Alex

Deák Gyula néhai igazgató emlékplakettje a róla elnevezett terem előtt

Fotó: Tuchiluș Alex

• Fotó: Buzsi Máté

Fotó: Buzsi Máté

A rendezvényt kísérő kézműves vásáron sok szép portéka kereste jövendő helyét • Fotó: Buzsi Máté

A rendezvényt kísérő kézműves vásáron sok szép portéka kereste jövendő helyét

Fotó: Buzsi Máté

• Fotó: Klárik Loránd

Fotó: Klárik Loránd

• Fotó: Klárik Loránd

Fotó: Klárik Loránd

Kallós Zoltánra is kiemelten emlékeztek a találkozón • Fotó: Klárik Loránd

Kallós Zoltánra is kiemelten emlékeztek a találkozón

Fotó: Klárik Loránd

Háromszék Sepsiszentgyörgy
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