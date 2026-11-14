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Közel kilencvenéves nőt kellett kimenekíteni az égő házból

Képünk illusztráció • Fotó: ISU

Képünk illusztráció

Fotó: ISU

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Három lakóháznál keletkezett tűz szombaton Maros megyében. Az egyik kigyulladt házból egy közel 90 éves nőt kellett kimenekíteni, akit füstmérgezés miatt szállítottak kórházba.

Székelyhon

2026. november 14., 23:202026. november 14., 23:20

A Maros megyei tűzoltóság tájékoztatása szerint az első tűz szombaton délután három óra körül ütött ki Mezőzáhon.

A lángok egy lakóház egyik szobájában pusztítottak, megsemmisítve az ott található ingóságokat.

A tüzet a nagysármási tűzoltóság egységei oltották el. A hatóságok szerint a tüzet valószínűleg elektromos rövidzárlat okozta.

Este fél nyolc körül Mezőméhesen is kigyulladt egy lakóház. A lángok a tetőszerkezet mintegy 15 négyzetméteres részét érintették. A nagysármási tűzoltók itt is megfékezték a lángokat, a feltételezett kiváltó ok pedig a gyúlékony anyagoktól nem megfelelően elszigetelt füstcső volt.

A legsúlyosabb tűzeset Jobbágytelkén történt, ahol a lángok az egész lakóházra kiterjedtek, mintegy 120 négyzetméteren.

A helyszínre a nyárádszeredai és a marosvásárhelyi tűzoltók vonultak ki, munkájukat a hodosi és jobbágytelki önkéntes tűzoltók is segítették.

A házból két gázpalackot is sikerült kihozni mielőtt felrobbantak volna. A tűzben a közel 90 éves nő, a lakóház tulajdonosa füstmérgezést szenvedett, őt a megyei mentőszolgálat munkatársai vették át orvosi vizsgálatra.

A tűzoltóság közlése szerint a lángokat sikerült körülhatárolni, de sokáig tartott az oltás. A beavatkozásban a gáz- és áramszolgáltató szakemberei is részt vettek.

Marosszék Tűzeset
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