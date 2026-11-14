Közel kilencvenéves nőt kellett kimenekíteni az égő házból

Három lakóháznál keletkezett tűz szombaton Maros megyében. Az egyik kigyulladt házból egy közel 90 éves nőt kellett kimenekíteni, akit füstmérgezés miatt szállítottak kórházba.

Székelyhon 2026. november 14., 23:202026. november 14., 23:20

A Maros megyei tűzoltóság tájékoztatása szerint az első tűz szombaton délután három óra körül ütött ki Mezőzáhon.

A lángok egy lakóház egyik szobájában pusztítottak, megsemmisítve az ott található ingóságokat.

A tüzet a nagysármási tűzoltóság egységei oltották el. A hatóságok szerint a tüzet valószínűleg elektromos rövidzárlat okozta. Este fél nyolc körül Mezőméhesen is kigyulladt egy lakóház. A lángok a tetőszerkezet mintegy 15 négyzetméteres részét érintették. A nagysármási tűzoltók itt is megfékezték a lángokat, a feltételezett kiváltó ok pedig a gyúlékony anyagoktól nem megfelelően elszigetelt füstcső volt.

A legsúlyosabb tűzeset Jobbágytelkén történt, ahol a lángok az egész lakóházra kiterjedtek, mintegy 120 négyzetméteren.