Nicușor Dan is reagált a Verespatak-ügyben hozott végleges bírósági döntésre

Nicușor Dan államfő szombaton kijelentette, hogy a verespataki bányaprojekt súlyosan törvénysértő volt. Fontos győzelemnek nevezte ugyanakkor, hogy Románia megnyerte a bányaberuházás kapcsán indított pert.

Székelyhon 2026. november 14., 16:142026. november 14., 16:14 2026. november 14., 16:142026. november 14., 16:14

Szerinte a „nagyszabású korrupciós ügylet” visszafordíthatatlan károkat okozott volna a természeti környezetben és az UNESCO világörökségéhez tartozó nemzeti örökségben. Hirdetés Az államfő Facebook-bejegyzésében fontos győzelemnek nevezte, hogy

Románia végleg megnyerte a verespataki bányaberuházás ügyében indított pert, így nem kell kifizetnie a felperes által követelt 6,5 milliárd dolláros kártérítést

– ismerteti az Agerpres. korábban írtuk Románia véglegesen pert nyert a verespataki bányaprojekt ügyében Románia számára kedvező, végleges döntés született a verespataki aranybánya ügyében indított nemzetközi választottbírósági eljárásban: a testület elutasította a Gabriel Resources vállalat megsemmisítési kérelmét – közölte a pénzügyminisztérium. Nicușor Dan hangsúlyozta, hogy Verespatak ügye túlmutat a környezetvédelmen: a civil társadalom összefogásának és annak jelképévé vált, hogy az állampolgárok képesek megakadályozni a súlyos politikai, gazdasági és társadalmi következményekkel járó hibás döntéseket.

Verespatak a civil kurázsi, az elvhűség és az értékeken, nem pedig jogtalan érdekeken alapuló magatartás jelképévé vált”

– fogalmazott az államfő. Nicușor Dan ugyanakkor köszönetet mondott mindazoknak, akik a kezdetektől vállalták a hosszú és kimerítő, sokáig reménytelennek tűnő küzdelmet Verespatak megóvásáért. A pénzügyminisztérium szombaton közölte, hogy Románia számára kedvező döntés született pénteken a verespataki aranybánya ügyében indított nemzetközi választottbírósági eljárásban:

a testület elutasította a Gabriel Resources vállalat megsemmisítési kérelmét, és teljes egészében helybenhagyta a 2024. március 8-án hozott ítéletet.