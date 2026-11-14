Nicușor Dan is reagált a Verespatak-ügyben hozott végleges bírósági döntésre

Fotó: Presidency.ro
Nicușor Dan államfő szombaton kijelentette, hogy a verespataki bányaprojekt súlyosan törvénysértő volt. Fontos győzelemnek nevezte ugyanakkor, hogy Románia megnyerte a bányaberuházás kapcsán indított pert.
2026. november 14., 16:142026. november 14., 16:14
2026. november 14., 16:142026. november 14., 16:14
Szerinte a „nagyszabású korrupciós ügylet” visszafordíthatatlan károkat okozott volna a természeti környezetben és az UNESCO világörökségéhez tartozó nemzeti örökségben.
Az államfő Facebook-bejegyzésében fontos győzelemnek nevezte, hogy
– ismerteti az Agerpres.
Románia számára kedvező, végleges döntés született a verespataki aranybánya ügyében indított nemzetközi választottbírósági eljárásban: a testület elutasította a Gabriel Resources vállalat megsemmisítési kérelmét – közölte a pénzügyminisztérium.
Nicușor Dan hangsúlyozta, hogy Verespatak ügye túlmutat a környezetvédelmen: a civil társadalom összefogásának és annak jelképévé vált, hogy az állampolgárok képesek megakadályozni a súlyos politikai, gazdasági és társadalmi következményekkel járó hibás döntéseket.
– fogalmazott az államfő.
Nicușor Dan ugyanakkor köszönetet mondott mindazoknak, akik a kezdetektől vállalták a hosszú és kimerítő, sokáig reménytelennek tűnő küzdelmet Verespatak megóvásáért.
A pénzügyminisztérium szombaton közölte, hogy Románia számára kedvező döntés született pénteken a verespataki aranybánya ügyében indított nemzetközi választottbírósági eljárásban:
A tárca tájékoztatása szerint a Beruházási Viták Rendezésének Nemzetközi Központja (ICSID) eseti bizottságának döntésével véglegessé és kötelező érvényűvé vált az az ítélet, amely elutasította a Gabriel Resources Ltd. és a Gabriel Resources (Jersey) Ltd. Romániával szembeni, mintegy 6,5 milliárd dolláros kártérítési követelését. A bizottság a megsemmisítési eljárás költségeinek megtérítésére is kötelezte a felpereseket.
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Románia számára kedvező, végleges döntés született a verespataki aranybánya ügyében indított nemzetközi választottbírósági eljárásban: a testület elutasította a Gabriel Resources vállalat megsemmisítési kérelmét – közölte a pénzügyminisztérium.
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