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Erdélybe is eljött a Hogyan tudnék élni nélküled? című film második része

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A Hogyan tudnék élni nélküled? című filmben megismert Kuplung zenekar tagjai hat éve nem látták egymást, de ha a sors úgy akarja, akkor Csabi és Betti esküvőjén sikerül újra összejönniük. De vajon akarja-e a sors? A moziban megtudjuk.

Bodor Tünde

2026. november 13., 19:112026. november 13., 19:11

2026. november 13., 19:142026. november 13., 19:14

A Demjén Ferenc slágereire felfűzött romantikus, zenés vígjáték a premier előtti első napon több mint nyolcezer nézővel indított a romániai mozikban és a vándormozis vetítéseken. November 13-tól folyamatosan látható a film 28 erdélyi moziban, de két bukaresti és egy bákói fimszínház is műsorra tűzte a legnézettebb magyar zenés vígjáték folytatását.

A mozival nem rendelkező településekre a Vándormozi viszi el a filmet Erdély-szerte.

Bár a filmben kezdetben semmi sem biztos, a végére kiderül, hogy a Hogyan tudnék élni nélküled? jól ismert főszereplői a szerelem és a szeretet nagy kérdéseivel találkozva még mindig ugyanabban a válaszban hisznek.

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Múlt héten elhagyta a bűvös 1 milliós nézőszámot a Hogyan tudnék élni nélküled?. Ehhez a számhoz az erdélyi nézők, mint egy 120 ezer nézővel járultak hozzá.

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