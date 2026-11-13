Erdélybe is eljött a Hogyan tudnék élni nélküled? című film második része

A Hogyan tudnék élni nélküled? című filmben megismert Kuplung zenekar tagjai hat éve nem látták egymást, de ha a sors úgy akarja, akkor Csabi és Betti esküvőjén sikerül újra összejönniük. De vajon akarja-e a sors? A moziban megtudjuk.

Bodor Tünde 2026. november 13., 19:112026. november 13., 19:11 2026. november 13., 19:142026. november 13., 19:14

A Demjén Ferenc slágereire felfűzött romantikus, zenés vígjáték a premier előtti első napon több mint nyolcezer nézővel indított a romániai mozikban és a vándormozis vetítéseken. November 13-tól folyamatosan látható a film 28 erdélyi moziban, de két bukaresti és egy bákói fimszínház is műsorra tűzte a legnézettebb magyar zenés vígjáték folytatását.

A mozival nem rendelkező településekre a Vándormozi viszi el a filmet Erdély-szerte.