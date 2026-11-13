Erdélybe is eljött a Hogyan tudnék élni nélküled? című film második része

A Hogyan tudnék élni nélküled? című filmben megismert Kuplung zenekar tagjai hat éve nem látták egymást, de ha a sors úgy akarja, akkor Csabi és Betti esküvőjén sikerül újra összejönniük. De vajon akarja-e a sors? A moziban megtudjuk.
2026. november 13., 19:112026. november 13., 19:11
2026. november 13., 19:142026. november 13., 19:14
A Demjén Ferenc slágereire felfűzött romantikus, zenés vígjáték a premier előtti első napon több mint nyolcezer nézővel indított a romániai mozikban és a vándormozis vetítéseken. November 13-tól folyamatosan látható a film 28 erdélyi moziban, de két bukaresti és egy bákói fimszínház is műsorra tűzte a legnézettebb magyar zenés vígjáték folytatását.
Bár a filmben kezdetben semmi sem biztos, a végére kiderül, hogy a Hogyan tudnék élni nélküled? jól ismert főszereplői a szerelem és a szeretet nagy kérdéseivel találkozva még mindig ugyanabban a válaszban hisznek.
Múlt héten elhagyta a bűvös 1 milliós nézőszámot a Hogyan tudnék élni nélküled?. Ehhez a számhoz az erdélyi nézők, mint egy 120 ezer nézővel járultak hozzá.
Ritka, látványos bolygóegyüttállás figyelhető meg vasárnap a hajnali égbolton, amikor a Mars és a Jupiter szoros közelségbe kerül majd – tájékoztatta a Svábhegyi Csillagvizsgáló az MTI-t.
A jelenlegi 41 helyett kilenc nagy megyét alakítana ki Romániában a Béke – Románia az első párt.
A DIICOT pénteken közölte, hogy a gázolaj-kereskedelemhez kapcsolódó adócsalási ügyben zár alá helyeztek 111 ingatlant – épületeket és telkeket -, valamint a gyanúsítottak bankszámláit, összesen 114,9 millió lej értékhatárig.
A párbeszéd, a tolerancia és az együttműködés fontosságát hangsúlyozza a magyar nyelv napja alkalmából küldött üzenetében Nicușor Dan államelnök.
Nicușor Dan államfő kétoldalú megbeszélést folytatott pénteken Dublinban Magyar Péter magyar miniszterelnökkel.
Első- és másodfokú (sárga és narancssárga jelzésű) árvízkészültséget rendelt el pénteken az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet (INHGA) 13 megye folyóinak vízgyűjtő területére.
Több mint 4,2 millió lej bírságot szabott ki egy hét alatt a Munkaügyi Felügyelet 2357 ellenőrzés során, 58 esetben be nem jelentett foglalkoztatást tártak fel – közölte pénteken a Facebook-oldalán az intézmény.
A román gazdaság harmadik negyedévi, 2,1 százalékos bővülése lélegzetvételhez juttatta a gazdaságot, de nem tekinthető fellendülésnek – véli Adrian Negrescu gazdasági tanácsadó.
Erős szélre figyelmeztető narancssárga és sárga jelzésű riasztást péntekre az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM). Szombaton jelentősen lehűl az idő, vasárnap hajnalban pedig az ország nagy részén fagyni fog.
Őrizetbe vette pénteken a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) a konstancai Oil Terminal előző nap lemondott kereskedelmi igazgatóját, Gabriel Darabant a gázolaj-kereskedelemhez kapcsolódó adócsalási ügyben.
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