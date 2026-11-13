Javultak a feltételek, már nem tiltakoznak az új hulladékgazdálkodási rendszer ellen Székelyudvarhelyen

Közeledtek az álláspontok az új hulladékgazdálkodási rendszer ügyében Székelyudvarhelyen: a korábban tiltakozó tizenöt lakószövetség petíciója után módosultak a szerződéskötés feltételei, így jövő héten aláírhatják az új megállapodást.

Itt állíthatja be, hogy a Google-találatokban elöl legyen a Székelyhon!

Tizenöt lakótársulás vezetője fogott össze októberben Székelyudvarhelyen, és közösen fogalmaztak meg petíciót a Hargita Megyei Hulladékgazdálkodási Társulás (ADI SIMD) irányába, mivel egyebek mellett nem értettek egyet a kiközölt árképzéssel és a rájuk háruló pluszfeladatokkal sem.

korábban írtuk Lakótársulások fogtak össze az új hulladékgazdálkodási feltételek ellen tiltakozva Az új árképzés és a hulladékgyűjtő-pontok tisztán tartásának átruházása miatt fogott össze tizenöt székelyudvarhelyi lakótársulás, amelyek vezetői petíciót fogalmaztak meg a Hargita Megyei Integrált Hulladékgazdálkodási Társulás irányába.

Hirdetés

Ezért nem kötöttek szerződést az új szolgáltatóval, inkább a feltételrendszer újragondolását és egy kompromisszumos megoldást szorgalmaztak.

Átmeneti időszak

Csütörtökön Csíkszeredában tartottak megbeszélést a Hargita megyei polgármesterek és az ADI SIMD munkatársai. Az eseményt követően Bíró Barna Botond, Hargita Megye Tanácsának elnöke a közösségi oldalán jelentette be, hogy