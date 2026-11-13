Javultak a feltételek, már nem tiltakoznak az új hulladékgazdálkodási rendszer ellen Székelyudvarhelyen

Nem volt hiábavaló a lakótársulások petíciója
Fotó: Olti Angyalka
Közeledtek az álláspontok az új hulladékgazdálkodási rendszer ügyében Székelyudvarhelyen: a korábban tiltakozó tizenöt lakószövetség petíciója után módosultak a szerződéskötés feltételei, így jövő héten aláírhatják az új megállapodást.
2026. november 13., 18:512026. november 13., 18:51
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Tizenöt lakótársulás vezetője fogott össze októberben Székelyudvarhelyen, és közösen fogalmaztak meg petíciót a Hargita Megyei Hulladékgazdálkodási Társulás (ADI SIMD) irányába, mivel egyebek mellett nem értettek egyet a kiközölt árképzéssel és a rájuk háruló pluszfeladatokkal sem.
Az új árképzés és a hulladékgyűjtő-pontok tisztán tartásának átruházása miatt fogott össze tizenöt székelyudvarhelyi lakótársulás, amelyek vezetői petíciót fogalmaztak meg a Hargita Megyei Integrált Hulladékgazdálkodási Társulás irányába.
Ezért nem kötöttek szerződést az új szolgáltatóval, inkább a feltételrendszer újragondolását és egy kompromisszumos megoldást szorgalmaztak.
Csütörtökön Csíkszeredában tartottak megbeszélést a Hargita megyei polgármesterek és az ADI SIMD munkatársai. Az eseményt követően Bíró Barna Botond, Hargita Megye Tanácsának elnöke a közösségi oldalán jelentette be, hogy
Azt kérte, hogy a „fizess annyit, amennyit eldobsz” elv bevezetését jövő év január elsejétől számítva hat hónappal, jövő év júliusáig halasszák el.
Féléves felkészülési időszakot vezetnének be az új Hargita megyei hulladékgazdálkodási rendszerben. Ebben az átmeneti időszakban egységes díjszabás lenne érvényben: vidéken személyenként havi 21 lej, városi környezetben pedig 26 lej.
Az átmeneti időszakban egységes, személyenkénti díjszabást alkalmaznának:
A javasolt díjak mellett a vegyes, vagyis a maradványhulladék elszállítása a legnagyobb gyakorisággal történne, vidéken havonta két alkalommal, városi környezetben pedig havonta négy alkalommal.
A történtek nyomán ismét érdeklődtünk Szabó Jenőtől, a székelyudvarhelyi Kórház-negyedi lakótársulás vezetőjétől, hogy változott-e az álláspontjuk az üggyel kapcsolatban.
Féléves felkészülési időszakot vezetnének be az új Hargita megyei hulladékgazdálkodási rendszerben. Ebben az átmeneti időszakban egységes díjszabás lenne érvényben: vidéken személyenként havi 21 lej, városi környezetben pedig 26 lej.
Úgy érzi, nem volt hiábavaló a petíciójuk, hiszen az alapján végre párbeszéd kezdődött. Ha nem is találtak minden felvetésükre megnyugtató megoldást, azért lényegesen közeledtek az álláspontok.
– vélekedett a lakószövetségi elnök.
Mint mondta, megszületett az egyezség, amely alapján új szerződést írnak, ezt pedig jövő héten aláírják a lakószövetségek vezetői, amennyiben mindent rendben találnak benne. Az elért konkrét eredményekről Szabó egyelőre nem szeretett volna beszélni, mert előbb látni szeretné az új szerződést.
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