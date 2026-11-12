Százéves az Erdélyi Helikon – jubileumi kiállítás nyílik Székelyudvarhelyen

Fotó: László Ildikó
Az Erdélyi Helikon megalakulásának századik évfordulója alkalmából nyílik kiállítás pénteken a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeumban, mely a két világháború közötti erdélyi magyar kulturális élet meghatározó közösségének képzőművészeti örökségét mutatja be.
Az Erdélyi Helikon 100 című kiállítás ünnepélyes megnyitóját pénteken délután 5 órától tartják a Haberstumpf-villában. A tárlat a száz évvel ezelőtt, 1926-ban,
amely rövid idő alatt az erdélyi magyar kulturális élet egyik meghatározó szellemi műhelyévé vált. Különlegessége, hogy
A kiállítás anyagának összeállításában többek között az Erdélyi Művészeti Központ, a Kolozsvári Művészeti Múzeum, a Csíki Székely Múzeum, a Nagybányai Megyei Művészeti Múzeum és a Haáz Rezső Múzeum is közreműködött.
A Haáz Rezső Múzeum és a Liszt Intézet Sepsiszentgyörgy közös szervezésében megvalósuló kiállítás 2026. november 13. és 2027. január 31. között látogatható a Haberstumpf-villában.
A munkálatok előrehaladtával módosult a forgalmi rend Székelyudvarhelyen, a Kőkereszt téren: november 12-től ismét lehet balra kanyarodni a Városháza tér irányába – tájékoztatta az autósokat a városvezetés.
Egyezség ugyan még nincs, de végre egy asztalhoz ültek szerdán a Madarasi-Hargitán lévő sípályák üzemeltetése miatt egymásnak feszülő felek. Hargita Megye Tanácsának elnöke bízik benne, hogy pozitív hozadéka lesz a beszélgetésnek.
Bocsos anyamedve tévedt Székelyudvarhelyre kedd este. Míg az anyamedve egy kereskedelmi egység udvarán tartózkodott, bocsai a kerítésen kívül, kétségbeesetten próbálták követni anyjukat.
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Hatvan parajdi alkalmazottját bocsátja el az Országos Sóipari Társaság e hónapban. A tömeges leépítés korábbi bányászokat és a vállalat kisegítő, valamint adminisztratív személyzetét egyaránt érinti.
Medve tévedt be a házak közé az Etéd községhez tartozó Énlakán, Ro-Alert figyelmeztetést kaptak a lakók – közölte hétfőn este a Hargita megyei katasztrófavédelem.
Több utcában is szünetelni fog az ivóvízszolgáltatás kedden reggel nyolc óra és délután három óra között – közli Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala.
Haladnak a megelőzési kvóta teljesítésével Székelyudvarhelyen: az elmúlt hetekben három medvét ejtettek el a város közelében. A fennmaradó két nagyvad kilövésével is a lakók biztonságát szeretnék növelni.
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Kigyulladt egy lakóház Korondon vasárnap este. A tűz oltásán a székelyudvarhelyi hivatásos, valamint a korondi és parajdi önkéntes tűzoltók dolgoznak.
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