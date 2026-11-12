Százéves az Erdélyi Helikon – jubileumi kiállítás nyílik Székelyudvarhelyen

Az Erdélyi Helikon megalakulásának századik évfordulója alkalmából nyílik kiállítás pénteken a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeumban, mely a két világháború közötti erdélyi magyar kulturális élet meghatározó közösségének képzőművészeti örökségét mutatja be.

Itt állíthatja be, hogy a Google-találatokban elöl legyen a Székelyhon!

Az Erdélyi Helikon 100 című kiállítás ünnepélyes megnyitóját pénteken délután 5 órától tartják a Haberstumpf-villában. A tárlat a száz évvel ezelőtt, 1926-ban,

amely rövid idő alatt az erdélyi magyar kulturális élet egyik meghatározó szellemi műhelyévé vált. Különlegessége, hogy

a bemutatott műalkotások és dokumentumok számos állami, egyházi és magángyűjteményből érkeztek.

A kiállítás anyagának összeállításában többek között az Erdélyi Művészeti Központ, a Kolozsvári Művészeti Múzeum, a Csíki Székely Múzeum, a Nagybányai Megyei Művészeti Múzeum és a Haáz Rezső Múzeum is közreműködött.

Hirdetés

A Haáz Rezső Múzeum és a Liszt Intézet Sepsiszentgyörgy közös szervezésében megvalósuló kiállítás 2026. november 13. és 2027. január 31. között látogatható a Haberstumpf-villában.