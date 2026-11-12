Újra az autósok rendelkezésére áll egy rövid, de fontos útszakasz Székelyudvarhelyen

A munkálatok előrehaladtával módosult a forgalmi rend Székelyudvarhelyen, a Kőkereszt téren: november 12-től ismét lehet balra kanyarodni a Városháza tér irányába – tájékoztatta az autósokat a városvezetés.

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A változás értelmében a Szentimre utcából ismét balra is lehet fordulni a Városháza tér felé, a Kőkereszt térről pedig újra megközelíthető a Tábor-negyed a József Attila utcán keresztül.

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Néhány forgalmi szabályozás azonban továbbra is érvényben marad:

A Városháza téren, a református templom előtt továbbra is egy sávba kell besorolni jobbra,

a Vár utca és a Városháza tér kereszteződésében pedig továbbra is elsőbbséget élveznek a polgármesteri hivatal felől érkező járművek.

A városvezetés arra kéri az autósokat, hogy ne megszokásból közlekedjenek, hanem figyeljék és tartsák be a kihelyezett forgalomirányító táblák jelzéseit.