Újra az autósok rendelkezésére áll egy rövid, de fontos útszakasz Székelyudvarhelyen

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Fotó: Olti Angyalka
A munkálatok előrehaladtával módosult a forgalmi rend Székelyudvarhelyen, a Kőkereszt téren: november 12-től ismét lehet balra kanyarodni a Városháza tér irányába – tájékoztatta az autósokat a városvezetés.
A változás értelmében a Szentimre utcából ismét balra is lehet fordulni a Városháza tér felé, a Kőkereszt térről pedig újra megközelíthető a Tábor-negyed a József Attila utcán keresztül.
Néhány forgalmi szabályozás azonban továbbra is érvényben marad:
A Városháza téren, a református templom előtt továbbra is egy sávba kell besorolni jobbra,
a Vár utca és a Városháza tér kereszteződésében pedig továbbra is elsőbbséget élveznek a polgármesteri hivatal felől érkező járművek.
A városvezetés arra kéri az autósokat, hogy ne megszokásból közlekedjenek, hanem figyeljék és tartsák be a kihelyezett forgalomirányító táblák jelzéseit.
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