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Mit veszíthetnek a Madarasi-Hargita lábánál, ha odafönt nincs egyezség?

Hamarosan ki kell derülnie, hogy elindulnak-e a felvonók a Madarasi-Hargitán

Hamarosan ki kell derülnie, hogy elindulnak-e a felvonók a Madarasi-Hargitán

Fotó: Székelyhon

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A Madarasi-Hargita-környéki szállásadók mellett a teljes székelyföldi turizmus megsínyli, ha megszűnik idén a sípályák üzemeltetése a hegyen – ebben egyetért minden környékbeli település vezetője.

Fülöp-Székely Botond

2026. november 10., 20:502026. november 10., 20:50

  • Vita alakult ki a sípályákat üzemeltető Bagolykő kft. és az ehhez szükséges területeket bérbe adó kápolnásfalui közbirtokosság között, így nem biztos, hogy idén síléceket csatolhatunk a Madarasi-Hargitán.
  • A probléma az, hogy a területtulajdonos egy új társulásnak szeretné bérbe adni a területét, hogy a későbbiekben ők biztosítsák a szolgáltatást.
  • A jelenlegi üzemeltető viszont előbérleti joggal rendelkezik és nem szeretne távozni, csak ha megtérítik eddig beruházásait.
  • Egymásnak feszülésük a teljes közösségre kihat, hiszen egyebek mellett számos szállásadó jár pórul, ha egyezség híján megszűnik a sízési lehetőség a Madarasi-Hargitán.
  • Bíró Barna Botond, Hargita Megye Tanácsának elnöke szerint mindkét fél felelős a kialakult helyzetért, jelenleg azonban mindenki számára megfelelő megoldást kell találni.

Legyenek tekintettel a közösségre

Nagy Attila, Zetelaka község polgármestere úgy véli: a sípályák üzemeltetője és a kápolnásfalui közbirtokosság közötti vita során olyan döntésnek kell születnie, amely nemcsak egyéni érdekeken alapul, hiszen a teljes közösségre hatással lesz. Hangsúlyozta, önkormányzatuk a törvények betartásával mindig is támogatta a Madarasi-Hargitán elképzelt fejlesztéseket, hiszen

az Ivóban és Zeteváralján lévő szállások jó része sízőkkel telik meg a téli időszakban.

Ezért is aszfaltoztatták le például a hegyre vezető utat, hiszen az közösségi érdek volt.

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Hamarosan kezdődhetne a síszezon a Madarasi-Hargitán, de egyáltalán nem biztos, hogy ez meg is történik a sípályák üzemeltetésével kapcsolatban kialakult vita miatt. Az érintettek csak abban értenek egyet, hogy a közösséget érheti a legnagyobb kár.

„Egyértelmű, hogy tennünk kell valamit ez esetben is, én pedig bármilyen életképes megoldásra nyitott vagyok” – szögezte le a községvezető. Szerinte nem az a lényeg, hogy ki üzemelteti a sípályákát, hanem az, hogy ne szakadjon meg a sízési lehetőség. Az elpártoló sízőket ugyanis nehéz lesz évek múltán újra bevonzani.

Szentegyháza irányából is leaszfaltoznák az utat a Madarasi-Hargitára Galéria

Szentegyháza irányából is leaszfaltoznák az utat a Madarasi-Hargitára

Fotó: Csató Andrea

„Presztízs kérdése nekünk, itt a Hargita-hegység körül lévő településeknek, hogy lehessen sízni a Madarasi-Hargitán.

Idézet
Ezt meg kell oldanunk. (…) Ha nem sikerül, akkor a parajdival egyenértékű helyzettel fogunk szembenézni”

– vélekedett. Rámutatott, rengeteg munka kell még ahhoz, hogy mindent rendbe lehessen tenni a hegyen, méghozzá úgy, hogy minden érdekelt jól járjon, de most már ebbe az irányba kell haladni.

Zetelaka minden törvényes lehetőségével élni fog, hogy kivegye a részét a megoldásból.

Ha nincs partner, nincs libegő

„A parajdi bányakatasztrófa után óriási veszélynek látjuk a helyi és a térségi turizmus szempontjából is, ha megszűnik a sízési lehetőség a Madarasi-Hargitán” – jelentette ki lapunknak Lőrincz Csaba, Szentegyháza polgármestere. Rámutatott,

ha nem tud egyezségre jutni a területtulajdonos és a jelenlegi sípálya-üzemeltető, emiatt pedig utóbbi elbontja a felvonókat, akkor az engedélyeztetés és területek rendezése miatt több év telhet el, amire sikerül újat építeni.

Ez idő alatt más úti célt találnak a kliensek, és nagyon nehéz lesz őket visszacsábítani.

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A polgármester rámutatott, már jelezte az egymásnak feszülő feleknek, hogy segíteni szeretne egy mindenki részére előnyős kiegyezésben. Ez a városvezetés számára egyrészt a helyi vendéglátósok és szállásadók megélhetésének biztosítása szempontjából fontos, másfelöl több fejlesztési elképzelésük is van, ami a Madarasi-Hargitával kapcsolatos.

  • Szeretnék például leaszfaltozni a Szentegyházáról a hegyre vezető utat, erre pedig már kész terveik vannak.

  • Egy másik, nem titkolt elképzelés az, hogy négyévszakos libegőt szeretnének építeni, amely a településükről felviszi a turistákat a sípályákhoz.

Utóbbi nemcsak élményt nyújtana a vendégeknek, de megoldaná azt is, hogy lent, egy ebből a célból kialakított parkolóban hagyják a járműveket. Mindezt azonban csak egy aktív sípálya-üzemeltetővel partnerségben valósíthatják meg, legyen szó az aktuálisról vagy egy újról.

Ha nincs egy sípályához hasonló turisztikai létesítmény a hegyen, akkor pályázni sem lehet az említett libegő érdekében, hiszen nem bizonyítható, hogy anyagilag is megérné a beruházás.

Lezárhatják a sorompót Ivóban, ha nincs egyezség az üzemeltető és a területtulajdonos között Galéria

Lezárhatják a sorompót Ivóban, ha nincs egyezség az üzemeltető és a területtulajdonos között

Fotó: Beliczay László

„Mi stratégiákban gondolkodunk, így lépésről lépésre építünk fel mindent, de arra nem számítottunk, hogy nem lesz, akivel partnerséget kötni” – magyarázta a polgármester. Hozzátette, már egyeztettek is egy szakcéggel, hogy készítsen előtanulmányt a projektre, de egyelőre nem tudnak továbblépni.

Társulással is gazdagodhat a közbirtokosság

Benedek László, Kápolnásfalu polgármestere kijelentette, a teljes Székelyföldre ki fog hatni, ha elmarad az idei síszezon a Madarasi-Hargitán. Hangsúlyozta, ez esetben nemcsak az üzemeltető marad pénz nélkül, de a közbirtokosság érdekei is sérülni fognak.

Szerinte a közbirtokosságnak először csak be kellett volna mutatnia a területbérlésre kapott új ajánlatot, ahelyett hogy rögtön szavazásra bocsátja, még mielőtt bármilyen megegyezés született volna a jelenlegi üzemeltetővel.

Meg kellett volna állapodni a felvonók megvásárlásáról, hiszen azok nélkül nem működtethetők a sípályák, és csak azután dönteni a későbbi szolgáltatóról.

Az elöljáró mielőbbi kiegyezést sürget a Bagolykő kft. és a közbirtokosság között, továbbá úgy látja, hogy a jogi és vagyoni viták megoldásáig a jelenlegi üzemeltetőre kell bízni a sípályák működtetését. Csak így menthető meg az idei szezon.

• Fotó: Székelyhon Galéria

Fotó: Székelyhon

Benedek közölte, akár rövid távon is egy járható út lenne, ha a közbirtokosság egy bizonyos százalékban belépne az üzemeltető cégbe, így ők is direkt módon részesülnének a jövedelemből. Erről egyébként korábban voltak is tárgyalások, amely során mindkét fél nyitottságot mutatott. A közbirtokosság gyakorlatilag lehetőséget kapott arra, hogy pusztán területek biztosításával szerezzen részesedést a vállalatban. „Ha ez megvalósulna, akkor a közbirtokosságnak nőne a vagyona, nem csak néhány ember érdekeit követnénk” – fogalmazott. Megjegyezte, ha nem lesz síszezon, akkor a bért sem kapja meg a területtulajdonos, ami hatalmas kár lenne a szervezetnek és tagjainak.

Közvetett módon Csíkmadarast is érinti

Péter Dávid, Csíkmadaras polgármestere megkeresésünkkor elmondta, bár nem összehasonlítható a helyzet Zetelaka községgel, azért náluk is van néhány hétvégi ház, amelyek vendégei eljárnak sízni a Madarasi-Hargitára. Éppen ezért, ha közvetlenül nem is, de közvetett módon őket is negatívan érintené, ha nem üzemelnének sípályák a helyszínen. Egy ilyen gazdasági kiesés valamilyen módon a teljes térségre hatással van – véli az elöljáró.

Csíkmadarasról egyébként elsősorban túrázni járnak az emberek közvetlenül a Madarasi-Hargita csúcsára.

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Udvarhelyszék Turizmus
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