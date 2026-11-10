Mit veszíthetnek a Madarasi-Hargita lábánál, ha odafönt nincs egyezség?

Hamarosan ki kell derülnie, hogy elindulnak-e a felvonók a Madarasi-Hargitán
Fotó: Székelyhon
A Madarasi-Hargita-környéki szállásadók mellett a teljes székelyföldi turizmus megsínyli, ha megszűnik idén a sípályák üzemeltetése a hegyen – ebben egyetért minden környékbeli település vezetője.
Nagy Attila, Zetelaka község polgármestere úgy véli: a sípályák üzemeltetője és a kápolnásfalui közbirtokosság közötti vita során olyan döntésnek kell születnie, amely nemcsak egyéni érdekeken alapul, hiszen a teljes közösségre hatással lesz. Hangsúlyozta, önkormányzatuk a törvények betartásával mindig is támogatta a Madarasi-Hargitán elképzelt fejlesztéseket, hiszen
Ezért is aszfaltoztatták le például a hegyre vezető utat, hiszen az közösségi érdek volt.
Hamarosan kezdődhetne a síszezon a Madarasi-Hargitán, de egyáltalán nem biztos, hogy ez meg is történik a sípályák üzemeltetésével kapcsolatban kialakult vita miatt. Az érintettek csak abban értenek egyet, hogy a közösséget érheti a legnagyobb kár.
„Egyértelmű, hogy tennünk kell valamit ez esetben is, én pedig bármilyen életképes megoldásra nyitott vagyok” – szögezte le a községvezető. Szerinte nem az a lényeg, hogy ki üzemelteti a sípályákát, hanem az, hogy ne szakadjon meg a sízési lehetőség. Az elpártoló sízőket ugyanis nehéz lesz évek múltán újra bevonzani.
Szentegyháza irányából is leaszfaltoznák az utat a Madarasi-Hargitára
Fotó: Csató Andrea
„Presztízs kérdése nekünk, itt a Hargita-hegység körül lévő településeknek, hogy lehessen sízni a Madarasi-Hargitán.
– vélekedett. Rámutatott, rengeteg munka kell még ahhoz, hogy mindent rendbe lehessen tenni a hegyen, méghozzá úgy, hogy minden érdekelt jól járjon, de most már ebbe az irányba kell haladni.
Zetelaka minden törvényes lehetőségével élni fog, hogy kivegye a részét a megoldásból.
„A parajdi bányakatasztrófa után óriási veszélynek látjuk a helyi és a térségi turizmus szempontjából is, ha megszűnik a sízési lehetőség a Madarasi-Hargitán” – jelentette ki lapunknak Lőrincz Csaba, Szentegyháza polgármestere. Rámutatott,
Ez idő alatt más úti célt találnak a kliensek, és nagyon nehéz lesz őket visszacsábítani.
A polgármester rámutatott, már jelezte az egymásnak feszülő feleknek, hogy segíteni szeretne egy mindenki részére előnyős kiegyezésben. Ez a városvezetés számára egyrészt a helyi vendéglátósok és szállásadók megélhetésének biztosítása szempontjából fontos, másfelöl több fejlesztési elképzelésük is van, ami a Madarasi-Hargitával kapcsolatos.
Szeretnék például leaszfaltozni a Szentegyházáról a hegyre vezető utat, erre pedig már kész terveik vannak.
Egy másik, nem titkolt elképzelés az, hogy négyévszakos libegőt szeretnének építeni, amely a településükről felviszi a turistákat a sípályákhoz.
Utóbbi nemcsak élményt nyújtana a vendégeknek, de megoldaná azt is, hogy lent, egy ebből a célból kialakított parkolóban hagyják a járműveket. Mindezt azonban csak egy aktív sípálya-üzemeltetővel partnerségben valósíthatják meg, legyen szó az aktuálisról vagy egy újról.
Ha nincs egy sípályához hasonló turisztikai létesítmény a hegyen, akkor pályázni sem lehet az említett libegő érdekében, hiszen nem bizonyítható, hogy anyagilag is megérné a beruházás.
Lezárhatják a sorompót Ivóban, ha nincs egyezség az üzemeltető és a területtulajdonos között
Fotó: Beliczay László
„Mi stratégiákban gondolkodunk, így lépésről lépésre építünk fel mindent, de arra nem számítottunk, hogy nem lesz, akivel partnerséget kötni” – magyarázta a polgármester. Hozzátette, már egyeztettek is egy szakcéggel, hogy készítsen előtanulmányt a projektre, de egyelőre nem tudnak továbblépni.
Benedek László, Kápolnásfalu polgármestere kijelentette, a teljes Székelyföldre ki fog hatni, ha elmarad az idei síszezon a Madarasi-Hargitán. Hangsúlyozta, ez esetben nemcsak az üzemeltető marad pénz nélkül, de a közbirtokosság érdekei is sérülni fognak.
Szerinte a közbirtokosságnak először csak be kellett volna mutatnia a területbérlésre kapott új ajánlatot, ahelyett hogy rögtön szavazásra bocsátja, még mielőtt bármilyen megegyezés született volna a jelenlegi üzemeltetővel.
Az elöljáró mielőbbi kiegyezést sürget a Bagolykő kft. és a közbirtokosság között, továbbá úgy látja, hogy a jogi és vagyoni viták megoldásáig a jelenlegi üzemeltetőre kell bízni a sípályák működtetését. Csak így menthető meg az idei szezon.
Fotó: Székelyhon
Benedek közölte, akár rövid távon is egy járható út lenne, ha a közbirtokosság egy bizonyos százalékban belépne az üzemeltető cégbe, így ők is direkt módon részesülnének a jövedelemből. Erről egyébként korábban voltak is tárgyalások, amely során mindkét fél nyitottságot mutatott. A közbirtokosság gyakorlatilag lehetőséget kapott arra, hogy pusztán területek biztosításával szerezzen részesedést a vállalatban. „Ha ez megvalósulna, akkor a közbirtokosságnak nőne a vagyona, nem csak néhány ember érdekeit követnénk” – fogalmazott. Megjegyezte, ha nem lesz síszezon, akkor a bért sem kapja meg a területtulajdonos, ami hatalmas kár lenne a szervezetnek és tagjainak.
Péter Dávid, Csíkmadaras polgármestere megkeresésünkkor elmondta, bár nem összehasonlítható a helyzet Zetelaka községgel, azért náluk is van néhány hétvégi ház, amelyek vendégei eljárnak sízni a Madarasi-Hargitára. Éppen ezért, ha közvetlenül nem is, de közvetett módon őket is negatívan érintené, ha nem üzemelnének sípályák a helyszínen. Egy ilyen gazdasági kiesés valamilyen módon a teljes térségre hatással van – véli az elöljáró.
Csíkmadarasról egyébként elsősorban túrázni járnak az emberek közvetlenül a Madarasi-Hargita csúcsára.
Bíró Barna Botond Hargita megyei tanácselnök szerint mindkét fél hibázott azzal, hogy engedte veszélybe kerülni az idei síszezont a Madarasi-Hargitán, ahol a sípályákat üzemeltető Bagolykő Kft. és a kápolnásfalvi közbirtokosság között vita alakult ki.
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