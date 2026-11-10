Mit veszíthetnek a Madarasi-Hargita lábánál, ha odafönt nincs egyezség?

Hamarosan ki kell derülnie, hogy elindulnak-e a felvonók a Madarasi-Hargitán

A Madarasi-Hargita-környéki szállásadók mellett a teljes székelyföldi turizmus megsínyli, ha megszűnik idén a sípályák üzemeltetése a hegyen – ebben egyetért minden környékbeli település vezetője.

Fülöp-Székely Botond 2026. november 10., 20:502026. november 10., 20:50

Vita alakult ki a sípályákat üzemeltető Bagolykő kft. és az ehhez szükséges területeket bérbe adó kápolnásfalui közbirtokosság között, így nem biztos, hogy idén síléceket csatolhatunk a Madarasi-Hargitán.

A probléma az, hogy a területtulajdonos egy új társulásnak szeretné bérbe adni a területét, hogy a későbbiekben ők biztosítsák a szolgáltatást.

A jelenlegi üzemeltető viszont előbérleti joggal rendelkezik és nem szeretne távozni, csak ha megtérítik eddig beruházásait.

Egymásnak feszülésük a teljes közösségre kihat, hiszen egyebek mellett számos szállásadó jár pórul, ha egyezség híján megszűnik a sízési lehetőség a Madarasi-Hargitán.

Bíró Barna Botond, Hargita Megye Tanácsának elnöke szerint mindkét fél felelős a kialakult helyzetért, jelenleg azonban mindenki számára megfelelő megoldást kell találni.

Legyenek tekintettel a közösségre Nagy Attila, Zetelaka község polgármestere úgy véli: a sípályák üzemeltetője és a kápolnásfalui közbirtokosság közötti vita során olyan döntésnek kell születnie, amely nemcsak egyéni érdekeken alapul, hiszen a teljes közösségre hatással lesz. Hangsúlyozta, önkormányzatuk a törvények betartásával mindig is támogatta a Madarasi-Hargitán elképzelt fejlesztéseket, hiszen

az Ivóban és Zeteváralján lévő szállások jó része sízőkkel telik meg a téli időszakban.

Ezért is aszfaltoztatták le például a hegyre vezető utat, hiszen az közösségi érdek volt. korábban írtuk Csatolunk síléceket idén a Madarasi-Hargitán? Hamarosan kezdődhetne a síszezon a Madarasi-Hargitán, de egyáltalán nem biztos, hogy ez meg is történik a sípályák üzemeltetésével kapcsolatban kialakult vita miatt. Az érintettek csak abban értenek egyet, hogy a közösséget érheti a legnagyobb kár. „Egyértelmű, hogy tennünk kell valamit ez esetben is, én pedig bármilyen életképes megoldásra nyitott vagyok” – szögezte le a községvezető. Szerinte nem az a lényeg, hogy ki üzemelteti a sípályákát, hanem az, hogy ne szakadjon meg a sízési lehetőség. Az elpártoló sízőket ugyanis nehéz lesz évek múltán újra bevonzani.

Szentegyháza irányából is leaszfaltoznák az utat a Madarasi-Hargitára Fotó: Csató Andrea

„Presztízs kérdése nekünk, itt a Hargita-hegység körül lévő településeknek, hogy lehessen sízni a Madarasi-Hargitán.

Ezt meg kell oldanunk. (…) Ha nem sikerül, akkor a parajdival egyenértékű helyzettel fogunk szembenézni”

– vélekedett. Rámutatott, rengeteg munka kell még ahhoz, hogy mindent rendbe lehessen tenni a hegyen, méghozzá úgy, hogy minden érdekelt jól járjon, de most már ebbe az irányba kell haladni. Zetelaka minden törvényes lehetőségével élni fog, hogy kivegye a részét a megoldásból. Ha nincs partner, nincs libegő „A parajdi bányakatasztrófa után óriási veszélynek látjuk a helyi és a térségi turizmus szempontjából is, ha megszűnik a sízési lehetőség a Madarasi-Hargitán” – jelentette ki lapunknak Lőrincz Csaba, Szentegyháza polgármestere. Rámutatott,

ha nem tud egyezségre jutni a területtulajdonos és a jelenlegi sípálya-üzemeltető, emiatt pedig utóbbi elbontja a felvonókat, akkor az engedélyeztetés és területek rendezése miatt több év telhet el, amire sikerül újat építeni.

Ez idő alatt más úti célt találnak a kliensek, és nagyon nehéz lesz őket visszacsábítani. Hirdetés A polgármester rámutatott, már jelezte az egymásnak feszülő feleknek, hogy segíteni szeretne egy mindenki részére előnyős kiegyezésben. Ez a városvezetés számára egyrészt a helyi vendéglátósok és szállásadók megélhetésének biztosítása szempontjából fontos, másfelöl több fejlesztési elképzelésük is van, ami a Madarasi-Hargitával kapcsolatos. Szeretnék például leaszfaltozni a Szentegyházáról a hegyre vezető utat, erre pedig már kész terveik vannak.

Egy másik, nem titkolt elképzelés az, hogy négyévszakos libegőt szeretnének építeni, amely a településükről felviszi a turistákat a sípályákhoz. Utóbbi nemcsak élményt nyújtana a vendégeknek, de megoldaná azt is, hogy lent, egy ebből a célból kialakított parkolóban hagyják a járműveket. Mindezt azonban csak egy aktív sípálya-üzemeltetővel partnerségben valósíthatják meg, legyen szó az aktuálisról vagy egy újról. Ha nincs egy sípályához hasonló turisztikai létesítmény a hegyen, akkor pályázni sem lehet az említett libegő érdekében, hiszen nem bizonyítható, hogy anyagilag is megérné a beruházás.

Lezárhatják a sorompót Ivóban, ha nincs egyezség az üzemeltető és a területtulajdonos között Fotó: Beliczay László

„Mi stratégiákban gondolkodunk, így lépésről lépésre építünk fel mindent, de arra nem számítottunk, hogy nem lesz, akivel partnerséget kötni” – magyarázta a polgármester. Hozzátette, már egyeztettek is egy szakcéggel, hogy készítsen előtanulmányt a projektre, de egyelőre nem tudnak továbblépni. Társulással is gazdagodhat a közbirtokosság Benedek László, Kápolnásfalu polgármestere kijelentette, a teljes Székelyföldre ki fog hatni, ha elmarad az idei síszezon a Madarasi-Hargitán. Hangsúlyozta, ez esetben nemcsak az üzemeltető marad pénz nélkül, de a közbirtokosság érdekei is sérülni fognak. Szerinte a közbirtokosságnak először csak be kellett volna mutatnia a területbérlésre kapott új ajánlatot, ahelyett hogy rögtön szavazásra bocsátja, még mielőtt bármilyen megegyezés született volna a jelenlegi üzemeltetővel.

Meg kellett volna állapodni a felvonók megvásárlásáról, hiszen azok nélkül nem működtethetők a sípályák, és csak azután dönteni a későbbi szolgáltatóról.

Az elöljáró mielőbbi kiegyezést sürget a Bagolykő kft. és a közbirtokosság között, továbbá úgy látja, hogy a jogi és vagyoni viták megoldásáig a jelenlegi üzemeltetőre kell bízni a sípályák működtetését. Csak így menthető meg az idei szezon.

Fotó: Székelyhon