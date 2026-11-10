Elbocsátják a parajdi sóbánya alkalmazottainak a felét

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Fotó: Haáz Vince
Hatvan parajdi alkalmazottját bocsátja el az Országos Sóipari Társaság e hónapban. A tömeges leépítés korábbi bányászokat és a vállalat kisegítő, valamint adminisztratív személyzetét egyaránt érinti.
2026. november 10., 13:022026. november 10., 13:02
2026. november 10., 13:172026. november 10., 13:17
A bányakatasztrófa óta többnyire kényszerszabadságon (șomaj technic) vannak a parajdi sóbánya alkalmazottai, ám az Országos Sóipari Társaság (Salrom) a napokban arról értesítette a Hargita Megyei Munkaerő-elhelyező Ügynökséget, hogy a 125 fős személyzetből 60 alkalmazottat elbocsátanak. A vállalat indoklása szerint
Amint arról Jánó Edit, a megyei munkaerő-elhelyező ügynökség osztályvezetője tájékoztatott, várhatóan november 23–24-én kerül sor az elbocsátásokra. A gondot az jelenti, hogy
Egyeztettek már a leépítésre kerülő alkalmazottakkal és abban maradtak, hogy amikor felkeresik az ügynökség kirendeltségét, hogy bejelentkezzenek munkanélküliként, akkor ismét elbeszélgetnek velük arról, hogy milyen szakmák iránt érdeklődnek, hol szeretnének elhelyezkedni, és lehetőség, illetve szükség szerint átképzést is szervez számukra az ügynökség.
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