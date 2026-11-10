Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Elbocsátják a parajdi sóbánya alkalmazottainak a felét

Képünk illusztráció • Fotó: Haáz Vince

Képünk illusztráció

Fotó: Haáz Vince

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Hatvan parajdi alkalmazottját bocsátja el az Országos Sóipari Társaság e hónapban. A tömeges leépítés korábbi bányászokat és a vállalat kisegítő, valamint adminisztratív személyzetét egyaránt érinti.

Széchely István

2026. november 10., 13:022026. november 10., 13:02

2026. november 10., 13:172026. november 10., 13:17

A bányakatasztrófa óta többnyire kényszerszabadságon (șomaj technic) vannak a parajdi sóbánya alkalmazottai, ám az Országos Sóipari Társaság (Salrom) a napokban arról értesítette a Hargita Megyei Munkaerő-elhelyező Ügynökséget, hogy a 125 fős személyzetből 60 alkalmazottat elbocsátanak. A vállalat indoklása szerint

a sóipari társaság szerkezetátalakítási programja indokolta a döntést.

Amint arról Jánó Edit, a megyei munkaerő-elhelyező ügynökség osztályvezetője tájékoztatott, várhatóan november 23–24-én kerül sor az elbocsátásokra. A gondot az jelenti, hogy

Parajdon nemigen vannak munkalehetőségek, a közelben leginkább Székelyudvarhelyen vannak megüresedett állások.

Egyeztettek már a leépítésre kerülő alkalmazottakkal és abban maradtak, hogy amikor felkeresik az ügynökség kirendeltségét, hogy bejelentkezzenek munkanélküliként, akkor ismét elbeszélgetnek velük arról, hogy milyen szakmák iránt érdeklődnek, hol szeretnének elhelyezkedni, és lehetőség, illetve szükség szerint átképzést is szervez számukra az ügynökség.

Hirdetés

Udvarhelyszék Parajd Társadalom Gazdaság
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Átrajzolnák Románia közigazgatási térképét: kisvárosok összevonása is szóba került
Kézdiszéken vendégeskedik Sulyok Tamás volt köztársasági elnök
Kiütéses sikerek és hazai dominancia a Kovászna megyei pontvadászatban
Román politológus: Magyar Péter átrajzolhatja az RMDSZ jövőjét
Lőrincz Magor az U23-as országos bajnokságon sem talált legyőzőre
Az ajándék, amiből egyetlen létezik a világon
Átrajzolnák Románia közigazgatási térképét: kisvárosok összevonása is szóba került
Székelyhon

Átrajzolnák Románia közigazgatási térképét: kisvárosok összevonása is szóba került
Kézdiszéken vendégeskedik Sulyok Tamás volt köztársasági elnök
Székelyhon

Kézdiszéken vendégeskedik Sulyok Tamás volt köztársasági elnök
Kiütéses sikerek és hazai dominancia a Kovászna megyei pontvadászatban
Székely Sport

Kiütéses sikerek és hazai dominancia a Kovászna megyei pontvadászatban
Román politológus: Magyar Péter átrajzolhatja az RMDSZ jövőjét
Krónika

Román politológus: Magyar Péter átrajzolhatja az RMDSZ jövőjét
Lőrincz Magor az U23-as országos bajnokságon sem talált legyőzőre
Székely Sport

Lőrincz Magor az U23-as országos bajnokságon sem talált legyőzőre
Az ajándék, amiből egyetlen létezik a világon
Nőileg

Az ajándék, amiből egyetlen létezik a világon
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. november 10., kedd

Medve járt Énlakán

Medve tévedt be a házak közé az Etéd községhez tartozó Énlakán, Ro-Alert figyelmeztetést kaptak a lakók – közölte hétfőn este a Hargita megyei katasztrófavédelem.

Medve járt Énlakán
Medve járt Énlakán
2026. november 10., kedd

Medve járt Énlakán
Hirdetés
2026. november 09., hétfő

Szünetelni fog az ivóvízszolgáltatás Székelyudvarhelyen

Több utcában is szünetelni fog az ivóvízszolgáltatás kedden reggel nyolc óra és délután három óra között – közli Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala.

Szünetelni fog az ivóvízszolgáltatás Székelyudvarhelyen
Szünetelni fog az ivóvízszolgáltatás Székelyudvarhelyen
2026. november 09., hétfő

Szünetelni fog az ivóvízszolgáltatás Székelyudvarhelyen
2026. november 09., hétfő

Három medvét már kilőttek, folytatják a vadászatot Udvarhely környékén

Haladnak a megelőzési kvóta teljesítésével Székelyudvarhelyen: az elmúlt hetekben három medvét ejtettek el a város közelében. A fennmaradó két nagyvad kilövésével is a lakók biztonságát szeretnék növelni.

Három medvét már kilőttek, folytatják a vadászatot Udvarhely környékén
Három medvét már kilőttek, folytatják a vadászatot Udvarhely környékén
2026. november 09., hétfő

Három medvét már kilőttek, folytatják a vadászatot Udvarhely környékén
2026. november 09., hétfő

Helyreállították a megrongált magyar címert Székelyudvarhelyen, de a költségeket a tettes családja kell megtérítse

Rendbe hozatta a székelyudvarhelyi városháza a Patkóban lévő magyar címert, amelyet nagyjából egy éve rongált meg egy szellemileg sérült férfi. A javítás költségét a hivatal megelőlegezi, majd a törvények értelmében a tettes hozzátartozóitól hajtja be.

Helyreállították a megrongált magyar címert Székelyudvarhelyen, de a költségeket a tettes családja kell megtérítse
Helyreállították a megrongált magyar címert Székelyudvarhelyen, de a költségeket a tettes családja kell megtérítse
2026. november 09., hétfő

Helyreállították a megrongált magyar címert Székelyudvarhelyen, de a költségeket a tettes családja kell megtérítse
Hirdetés
2026. november 08., vasárnap

Lakóház gyulladt ki Korondon

Kigyulladt egy lakóház Korondon vasárnap este. A tűz oltásán a székelyudvarhelyi hivatásos, valamint a korondi és parajdi önkéntes tűzoltók dolgoznak.

Lakóház gyulladt ki Korondon
Lakóház gyulladt ki Korondon
2026. november 08., vasárnap

Lakóház gyulladt ki Korondon
2026. november 08., vasárnap

Nem utcai szemetesek: új homoktárolókat helyeztek ki Székelyudvarhelyen

Hetven új, műanyag homoktároló ládát helyeztek ki Székelyudvarhelyen a téli időszakra készülve. A szemetesekre emlékeztető tárolók elsősorban a meredekebb útszakaszokon segítik majd a közlekedést.

Nem utcai szemetesek: új homoktárolókat helyeztek ki Székelyudvarhelyen
Nem utcai szemetesek: új homoktárolókat helyeztek ki Székelyudvarhelyen
2026. november 08., vasárnap

Nem utcai szemetesek: új homoktárolókat helyeztek ki Székelyudvarhelyen
2026. november 08., vasárnap

Biztonságosabbá teszik a gyalogosközlekedést a székelyudvarhelyi Baróti Szabó Dávid utcában

Útjavítási munkálatok zajlanak Székelyudvarhelyen, a Baróti Szabó Dávid utcában, ahol a gyalogosok biztonságos közlekedése érdekében járdát is kialakítanak. A munkálatok hamarosan befejeződnek.

Biztonságosabbá teszik a gyalogosközlekedést a székelyudvarhelyi Baróti Szabó Dávid utcában
Biztonságosabbá teszik a gyalogosközlekedést a székelyudvarhelyi Baróti Szabó Dávid utcában
2026. november 08., vasárnap

Biztonságosabbá teszik a gyalogosközlekedést a székelyudvarhelyi Baróti Szabó Dávid utcában
Hirdetés
2026. november 08., vasárnap

A székelyek szent hegyének meghódítása

A székelyek mintha évszázadok óta a maga zord elhagyatottságában akarnák megtartani maguknak a Hargitát. Többek között ezzel is magyarázható, hogy szent hegyünk nem mindig számított annyira sűrűn látogatott helynek, mint mostanság.

A székelyek szent hegyének meghódítása
A székelyek szent hegyének meghódítása
2026. november 08., vasárnap

A székelyek szent hegyének meghódítása
2026. november 07., szombat

Kalibáskő, a természet alkotta „kunyhó” | Erdély kincsei

Kalibáskőről sokaknak a Csíkszeredát Székelyudvarhellyel összekötő út mellett található, egykori étterem jut eszébe. Pedig a név eredetileg egy különleges természeti képződményt jelöl, amely az országút közelében rejtőzik.

Kalibáskő, a természet alkotta „kunyhó” | Erdély kincsei
Kalibáskő, a természet alkotta „kunyhó” | Erdély kincsei
2026. november 07., szombat

Kalibáskő, a természet alkotta „kunyhó” | Erdély kincsei
2026. november 06., péntek

A székelyudvarhelyiek véleménye is számít a készülő sportstratégiában

Átfogó sportstratégia kidolgozásán dolgozik Székelyudvarhely önkormányzata, amely a következő tíz év sportfejlesztéseinek és támogatási rendszerének alapját képezné. A tervezésbe a sportszervezetek mellett a lakosságot is bevonják.

A székelyudvarhelyiek véleménye is számít a készülő sportstratégiában
A székelyudvarhelyiek véleménye is számít a készülő sportstratégiában
2026. november 06., péntek

A székelyudvarhelyiek véleménye is számít a készülő sportstratégiában
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!