Elbocsátják a parajdi sóbánya alkalmazottainak a felét

Hatvan parajdi alkalmazottját bocsátja el az Országos Sóipari Társaság e hónapban. A tömeges leépítés korábbi bányászokat és a vállalat kisegítő, valamint adminisztratív személyzetét egyaránt érinti.

Széchely István 2026. november 10., 13:022026. november 10., 13:02 2026. november 10., 13:172026. november 10., 13:17

A bányakatasztrófa óta többnyire kényszerszabadságon (șomaj technic) vannak a parajdi sóbánya alkalmazottai, ám az Országos Sóipari Társaság (Salrom) a napokban arról értesítette a Hargita Megyei Munkaerő-elhelyező Ügynökséget, hogy a 125 fős személyzetből 60 alkalmazottat elbocsátanak. A vállalat indoklása szerint

a sóipari társaság szerkezetátalakítási programja indokolta a döntést.

Amint arról Jánó Edit, a megyei munkaerő-elhelyező ügynökség osztályvezetője tájékoztatott, várhatóan november 23–24-én kerül sor az elbocsátásokra. A gondot az jelenti, hogy

Parajdon nemigen vannak munkalehetőségek, a közelben leginkább Székelyudvarhelyen vannak megüresedett állások.