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Ittasan balesetezett, majd jogosítvány és rendszám nélkül autózott tovább

Képünk illusztráció • Fotó: Orbán Orsolya

Képünk illusztráció

Fotó: Orbán Orsolya

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Hajnali balesete után órákkal ismét kormány mögé ült egy 42 éves férfi Hargita megyében, noha nem volt jogosítványa, autóján rendszámtábla sem volt, szervezetében jelentős mennyiségű alkohol volt.

Székelyhon

2026. november 12., 15:552026. november 12., 15:55

A Hargita megyei rendőrök a 12-es országúton, Madéfalva község területén állítottak meg egy 42 éves, Brassó megyei férfit, aki rendszámtáblák nélkül vezetett egy személygépkocsit csütörtökön, reggel 8 óra körül. Az ellenőrzés során kiderült, hogy a férfi nem rendelkezik vezetői engedéllyel. A rendőrség közleménye szerint

ugyanaznap hajnalban, 2 óra 14 perckor már balesetet okozott

a 12C jelzésű országúton. Az anyagi kárral járó közúti baleset után elvégzett alkoholszondás vizsgálat

0,82 mg/liter légalkohol-koncentrációt mutatott a leheletében.

A reggeli igazoltatáskor a férfi megtagadta az alkoholszondás vizsgálatot, ezért egészségügyi intézménybe kísérték, ahol biológiai mintát vettek tőle.

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A toxikológiai eredmény igazolta, hogy a délutáni igazoltatás idején

a szervezetében a büntetőjogi felelősségre vonáshoz szükséges határértéket meghaladó mennyiségű alkohol volt.

A bizonyítékok összegyűjtése után a rendőrök őrizetbe vették. A férfi ellen ittas- és jogosítvány nélküli vezetés, valamint bejegyzetlen gépjárművel való közlekedés miatt eljárás indult. Az ügyben a nyomozás a csíkszeredai ügyészség felügyelete alatt folytatódik – olvasható a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság közleményében.

Hargita megye Csíkszék Madéfalva
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