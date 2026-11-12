Ittasan balesetezett, majd jogosítvány és rendszám nélkül autózott tovább

Képünk illusztráció
Fotó: Orbán Orsolya
Hajnali balesete után órákkal ismét kormány mögé ült egy 42 éves férfi Hargita megyében, noha nem volt jogosítványa, autóján rendszámtábla sem volt, szervezetében jelentős mennyiségű alkohol volt.
A Hargita megyei rendőrök a 12-es országúton, Madéfalva község területén állítottak meg egy 42 éves, Brassó megyei férfit, aki rendszámtáblák nélkül vezetett egy személygépkocsit csütörtökön, reggel 8 óra körül. Az ellenőrzés során kiderült, hogy a férfi nem rendelkezik vezetői engedéllyel. A rendőrség közleménye szerint
a 12C jelzésű országúton. Az anyagi kárral járó közúti baleset után elvégzett alkoholszondás vizsgálat
A reggeli igazoltatáskor a férfi megtagadta az alkoholszondás vizsgálatot, ezért egészségügyi intézménybe kísérték, ahol biológiai mintát vettek tőle.
A toxikológiai eredmény igazolta, hogy a délutáni igazoltatás idején
A bizonyítékok összegyűjtése után a rendőrök őrizetbe vették. A férfi ellen ittas- és jogosítvány nélküli vezetés, valamint bejegyzetlen gépjárművel való közlekedés miatt eljárás indult. Az ügyben a nyomozás a csíkszeredai ügyészség felügyelete alatt folytatódik – olvasható a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság közleményében.
Új sorompót szereltek a korábban letört helyére Csíkszeredában a Lejtő utca felső végére, ezzel lezárva az utat a sétálóutcába igyekvő autósok előtt. Jelenleg a műszaki tesztelés zajlik annak érdekében, hogy minden gördülékenyen működjön.
Több mint százhúsz, Hargita megye területén talált, fel nem robbant lőszert és egyéb hadianyagot semmisítettek meg szerdán Csíkkarcfalván. A műveletet a Hargita megyei katasztrófavédelem tűzszerészcsapata végezte el egy erre kialakított területen.
Két zsaroló azzal fenyegetett meg egy 47 éves férfit, hogy felgyújtják a gazdasági melléképületét, ha nem fizeti ki az általuk követelt összeget. A zsarolással gyanúsított madéfalvi illetők egyikét 24 órára őrizetbe vették.
Fenyegetőzött, ordítozott, és egy buszmegálló tábláját rángatta egy csíkszéki nő kedden este Csíkszeredában. A rendőrség azonosította és megbírságolta a randalírozót.
Felfüggesztették egy időre az új hulladékgazdálkodási szolgáltatásra vonatkozó szerződéskötéseket Gyimesfelsőlokon. A lakók választ szeretnének kapni, a felmerült kérdésekre pedig falufórumon ismertetik a tudnivalókat.
Bár a fizikai bántalmazás visszaszorult az iskolákban, a verbális és lelki bántalmazás, valamint az online zaklatás egyre komolyabb problémát jelent. A megelőzéshez nemcsak a diákok, hanem a pedagógusok és a szülők bevonására is szükség van.
Nem kezdődhet el idén a csíkszeredai Vigadó felújítása, mert a közbeszerzési eljárás befejezése az eredmény megóvása nyomán a vártnál jóval hosszabb ideig tart. Ráadásul a város perelni is készül az óvással kapcsolatos döntés miatt.
Az autizmussal élő gyermekek fejlesztését, a sürgősségi ellátásra szoruló kis betegek félelmének enyhítését és a csíkszépvízi gondozóotthon lakóinak tartalmasabb mindennapjait segítik az idei csíkszeredai Katalin-bál bevételéből.
A 94 éves Szilágyi Árpád, az 1956-os forradalom túlélője mesél a múltról Csíkszeredában, november 9-én, hétfőn.
Kalibáskőről sokaknak a Csíkszeredát Székelyudvarhellyel összekötő út mellett található, egykori étterem jut eszébe. Pedig a név eredetileg egy különleges természeti képződményt jelöl, amely az országút közelében rejtőzik.
szóljon hozzá!