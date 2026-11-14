Újra a magasból vadásznak a szabálytalankodó sofőrökre Hargita megyében

Helikopter segítségével újra ellenőrzik a közúti forgalmat Hargita megyében. A rendőrség szombaton elsősorban a balesetveszélyes útszakaszokra összpontosít, a közlekedésbiztonság növelése érdekében.

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Az ellenőrzések elsősorban azokon az útszakaszokon zajlanak, ahol magasabb a közúti balesetek kockázata. A művelet célja a veszélyes közlekedési magatartás visszaszorítása, valamint a járművezetők felelősségtudatának növelése.

A levegőből is figyelik a közlekedést november 14-én, szombaton Hargita megyében – közölte a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság.

A rendőrség arra kéri az autósokat, hogy tartsák be a sebességkorlátozásokat és az elsőbbségadási szabályokat, és fordítsanak fokozott figyelmet a gyalogosokra.

Emellett fontos, hogy vezetés közben kerüljék a figyelemelterelő tevékenységeket, tartsanak megfelelő követési távolságot, és semmiképpen ne üljenek volán mögé alkohol vagy pszichoaktív szerek fogyasztása után.

A rendőrök hangsúlyozták, hogy a következő időszakban is folytatják a forgalom megfigyelését és ellenőrzését, minden rendelkezésükre álló eszközt bevetve a balesetek megelőzése és a közlekedésben részt vevők védelme érdekében.

Legutóbb múlt hétvégén végeztek hasonló módon ellenőrzéseket a megyében a rendőrök.