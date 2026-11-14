Románia véglegesen pert nyert a verespataki bányaprojekt ügyében

Románia számára kedvező, végleges döntés született pénteken a verespataki aranybánya ügyében indított nemzetközi választottbírósági eljárásban: a testület elutasította a Gabriel Resources vállalat megsemmisítési kérelmét, és teljes egészében helybenhagyta a 2024. március 8-án hozott ítéletet – közölte szombaton a pénzügyminisztérium.

Tamás Attila 2026. november 14., 11:402026. november 14., 11:40 2026. november 14., 12:002026. november 14., 12:00

A tárca tájékoztatása szerint a Beruházási Viták Rendezésének Nemzetközi Központja (ICSID) eseti bizottságának döntésével véglegessé és kötelező érvényűvé vált az az ítélet, amely

elutasította a Gabriel Resources Ltd. és a Gabriel Resources (Jersey) Ltd. Romániával szembeni, mintegy 6,5 milliárd dolláros kártérítési követelését.

A bizottság a megsemmisítési eljárás költségeinek megtérítésére is kötelezte a felpereseket – ismerteti az Agerpres. Hirdetés A 2015-ben indított választottbírósági eljárás a verespataki bányaprojekt meghiúsulásával függött össze. A vállalatok azt állították, hogy

Románia megsértette a Kanadával és az Egyesült Királysággal kötött kétoldalú beruházásvédelmi egyezményeket, ezért mintegy 6,5 milliárd dolláros kártérítést követeltek.

A választottbíróság 2024. március 8-án megállapította, hogy Románia nem sértette meg az egyezményekben vállalt kötelezettségeit, és teljes egészében elutasította a követelést. A felperesek ezt követően az ítélet megsemmisítését kérték, többek között eljárási szabálytalanságokra hivatkozva, de az eseti bizottság valamennyi érvüket elutasította. A pénzügyminisztérium hangsúlyozta, hogy a november 13-i döntéssel az ICSID rendszerében minden jogorvoslati lehetőség kimerült, így

lezárult a több mint egy évtizede tartó jogvita.

Alexandru Nazare pénzügyminiszter szerint a végleges döntés Románia álláspontját igazolja, és a több mint tíz éven át folytatott következetes jogi és intézményi erőfeszítések eredménye. A tárca közleménye szerint az ítélet azt is megerősíti, hogy a román hatóságok a környezet, a kulturális örökség és a helyi közösségek érdekeinek védelmében a jogszabályoknak megfelelően jártak el. A verespataki bányavidék 2021 óta szerepel az UNESCO világörökségi listáján. Luca Niculescu: ez jelentős győzelem Luca Niculescu miniszterelnök szerint a verespataki bányaprojekt körüli nemzetközi jogvitában Románia javára született végleges döntés bizonyítja, hogy

a román állam képes megvédeni érdekeit, természeti erőforrásait és a közpénzeket.

A kormányfő szombati Facebook-bejegyzésében emlékeztetett arra, hogy a felperes vállalat 6,5 milliárd dolláros kártérítést követelt Romániától. Niculescu hangsúlyozta, hogy a döntés a környezetvédelem és az UNESCO világörökségi listáján szereplő Verespatak kulturális örökségének megőrzése szempontjából is kedvező fejlemény. A miniszterelnök köszönetet mondott a román államot képviselő ügyvédi irodáknak, a pénzügyminisztérium munkatársainak és az ügyben közreműködő állami intézményeknek. Rámutatott, hogy

az elmúlt 11 évben kormányok, miniszterek és intézményvezetők váltották egymást, a szakemberek azonban következetesen folytatták munkájukat.