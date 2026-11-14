Románia véglegesen pert nyert a verespataki bányaprojekt ügyében

Fotó: Kozán István
Románia számára kedvező, végleges döntés született pénteken a verespataki aranybánya ügyében indított nemzetközi választottbírósági eljárásban: a testület elutasította a Gabriel Resources vállalat megsemmisítési kérelmét, és teljes egészében helybenhagyta a 2024. március 8-án hozott ítéletet – közölte szombaton a pénzügyminisztérium.
2026. november 14., 11:402026. november 14., 11:40
2026. november 14., 12:002026. november 14., 12:00
A tárca tájékoztatása szerint a Beruházási Viták Rendezésének Nemzetközi Központja (ICSID) eseti bizottságának döntésével véglegessé és kötelező érvényűvé vált az az ítélet, amely
A bizottság a megsemmisítési eljárás költségeinek megtérítésére is kötelezte a felpereseket – ismerteti az Agerpres.
A 2015-ben indított választottbírósági eljárás a verespataki bányaprojekt meghiúsulásával függött össze. A vállalatok azt állították, hogy
A választottbíróság 2024. március 8-án megállapította, hogy Románia nem sértette meg az egyezményekben vállalt kötelezettségeit, és teljes egészében elutasította a követelést.
A felperesek ezt követően az ítélet megsemmisítését kérték, többek között eljárási szabálytalanságokra hivatkozva, de az eseti bizottság valamennyi érvüket elutasította.
A pénzügyminisztérium hangsúlyozta, hogy a november 13-i döntéssel az ICSID rendszerében minden jogorvoslati lehetőség kimerült, így
Alexandru Nazare pénzügyminiszter szerint a végleges döntés Románia álláspontját igazolja, és a több mint tíz éven át folytatott következetes jogi és intézményi erőfeszítések eredménye.
A tárca közleménye szerint az ítélet azt is megerősíti, hogy a román hatóságok a környezet, a kulturális örökség és a helyi közösségek érdekeinek védelmében a jogszabályoknak megfelelően jártak el.
A verespataki bányavidék 2021 óta szerepel az UNESCO világörökségi listáján.
Luca Niculescu miniszterelnök szerint a verespataki bányaprojekt körüli nemzetközi jogvitában Románia javára született végleges döntés bizonyítja, hogy
A kormányfő szombati Facebook-bejegyzésében emlékeztetett arra, hogy a felperes vállalat 6,5 milliárd dolláros kártérítést követelt Romániától.
Niculescu hangsúlyozta, hogy a döntés a környezetvédelem és az UNESCO világörökségi listáján szereplő Verespatak kulturális örökségének megőrzése szempontjából is kedvező fejlemény.
A miniszterelnök köszönetet mondott a román államot képviselő ügyvédi irodáknak, a pénzügyminisztérium munkatársainak és az ügyben közreműködő állami intézményeknek. Rámutatott, hogy
„Ez az eset is jól mutatja, milyen sokat számít a szakértelem, a következetes munka és a felelősségvállalás Románia érdekeinek védelmében” – tette hozzá.
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