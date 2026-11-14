Mandátuma visszaadására szólították fel Seszták Miklóst a KDNP és a Fidesz frakcióvezetői

Mandátumáról való lemondásra szólította fel Seszták Miklóst a KDNP és a Fidesz frakcióvezetője is szombaton, miután kiderült, hogy több milliárd forintot talált a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) az ügyével összefüggésben.

Székelyhon 2026. november 14., 17:272026. november 14., 17:27

Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetőjeként Facebook-oldalán azt kérte Seszták Miklóstól, hogy adja vissza a mandátumát és egyben felszólította, hogy

a hatóságok előtt tisztázza magát, és bizonyítsa be ártatlanságát.

A Fidesz frakcióvezetője, Bóka János is mandátuma haladéktalan visszaadására szólította fel Seszták Miklós kereszténydemokrata országgyűlési képviselőt szombaton, Rétvári Bence KDNP-frakcióvezetőhöz hasonlóan. Hirdetés Bóka videóját Orbán Viktor Fidesz-pártelnök Facebook-oldalán tették közzé. „Saját szememmel láttam a fényképeket és a felvételeket. Mint sokan közülünk én sem hittem el, amit látok, de a fényképek és a felvételek ettől még ott vannak, és nem tehetünk úgy, mintha nem lennének” – fogalmazott a videóban Bóka János. Közölte: a hatóságok feladata az, hogy bebizonyítsák, mi történt, ki és miért felelős.

Seszták Miklósnak jogában áll tisztességes eljárásban megvédenie és tisztáznia magát, de ezt már nem teheti országgyűlési képviselőként.

Bóka János kijelentette: „a mi politikai közösségünk nem ilyen, ezek nem mi vagyunk, a Fidesz nem ilyen és nem is lehet ilyen mindaddig, amíg én a Fidesz frakcióvezetője vagyok, mert én erre tettem esküt”. korábban írtuk Többmilliárdnyi készpénzt találtak az NVVH nyomozói Seszták Miklós ügyében Erdőkben elásva, raktárépületekben, illetve lakóházakban, valamint széfben tárolt készpénz-összegeket találtak a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal nyomozói Seszták Miklós volt országgyűlési képviselő ügyében. Mint arról beszámoltunk, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal pénteken arról tájékoztatta az MTI-t, hogy november 12-én és 13-án országszerte több helyszínen, Budapesten, Pest, Békés és Nógrád megyékben

összehangolt nyomozási akciókat hajtott végre a Seszták Miklóssal szemben folytatott büntetőeljárás keretében.

korábban írtuk Nyolc órán át számolták az erdőkben és raktárakban talált pénzt – videóval Több milliárd forintnyi készpénzt találtak a nyomozók a Seszták Miklós országgyűlési képviselő ügyében indított büntetőeljárásban. A pénzt nyolc órán át öt gépi számlálóval számolták meg. A kutatás során nagy mennyiségű készpénzt találtak a nyomozók erdőkben elásva, mezőgazdasági és raktárépületekben, illetve lakóingatlanban elrejtve, valamint eldugott helyen lévő nagy értékű széfben tárolva.

A két napig tartó kutatómunka során megtalált készpénz teljes összege 5 071 632 000 forint, 2 658 350 euró és 1 257 100 dollár.

A Központi Nyomozó Főügyészség a Volánbusz Zrt.-t érintő személyszállítási szolgáltatás elvégzésével és autóbuszok beszerzésével kapcsolatos milliárdos vesztegetési ügyben indított nyomozást. A nyomozás adatai alapján feltételezhető, hogy a volt miniszter és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV Zrt.) volt vezérigazgatója

a Volánbusszal szerződéses kapcsolatban álló cégek képviselőjétől – közvetítőn keresztül – összesen több mint 11 milliárd forintot vett át 2015 és 2018 között.

Az NVVH szeptember 28-án átvette az ügyet. Azon a napon az Országgyűlés felfüggesztette Seszták Miklós mentelmi jogát. A Budai Központi Kerületi Bíróság nyomozási bírája szeptember 30-án elrendelte Seszták Miklós letartóztatását, amit január 30-ig meghosszabbítottak. Seszták Miklós ügyvédje, Papp Gábor a Telexnek nyilatkozva azt közölte, nem védence pénzét találták meg a nyomozók. Arra hívta fel a figyelmet, hogy az NVVH pénteki közleményében nem azt írta, hogy a megtalált pénz védencéé, csak azt, hogy

Seszták Miklós büntetőügyében hajtottak végre nyomozati cselekményeket, a büntetőügynek pedig Seszták Miklóson kívül több gyanúsítottja van.