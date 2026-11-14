Mandátuma visszaadására szólították fel Seszták Miklóst a KDNP és a Fidesz frakcióvezetői

Fotó: Seszták Miklós/Facebook
Mandátumáról való lemondásra szólította fel Seszták Miklóst a KDNP és a Fidesz frakcióvezetője is szombaton, miután kiderült, hogy több milliárd forintot talált a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) az ügyével összefüggésben.
Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetőjeként Facebook-oldalán azt kérte Seszták Miklóstól, hogy adja vissza a mandátumát és egyben felszólította, hogy
A Fidesz frakcióvezetője, Bóka János is mandátuma haladéktalan visszaadására szólította fel Seszták Miklós kereszténydemokrata országgyűlési képviselőt szombaton, Rétvári Bence KDNP-frakcióvezetőhöz hasonlóan.
Bóka videóját Orbán Viktor Fidesz-pártelnök Facebook-oldalán tették közzé.
„Saját szememmel láttam a fényképeket és a felvételeket. Mint sokan közülünk én sem hittem el, amit látok, de a fényképek és a felvételek ettől még ott vannak, és nem tehetünk úgy, mintha nem lennének” – fogalmazott a videóban Bóka János.
Közölte: a hatóságok feladata az, hogy bebizonyítsák, mi történt, ki és miért felelős.
Bóka János kijelentette: „a mi politikai közösségünk nem ilyen, ezek nem mi vagyunk, a Fidesz nem ilyen és nem is lehet ilyen mindaddig, amíg én a Fidesz frakcióvezetője vagyok, mert én erre tettem esküt”.
Erdőkben elásva, raktárépületekben, illetve lakóházakban, valamint széfben tárolt készpénz-összegeket találtak a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal nyomozói Seszták Miklós volt országgyűlési képviselő ügyében.
Mint arról beszámoltunk, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal pénteken arról tájékoztatta az MTI-t, hogy november 12-én és 13-án országszerte több helyszínen, Budapesten, Pest, Békés és Nógrád megyékben
Több milliárd forintnyi készpénzt találtak a nyomozók a Seszták Miklós országgyűlési képviselő ügyében indított büntetőeljárásban. A pénzt nyolc órán át öt gépi számlálóval számolták meg.
A kutatás során nagy mennyiségű készpénzt találtak a nyomozók erdőkben elásva, mezőgazdasági és raktárépületekben, illetve lakóingatlanban elrejtve, valamint eldugott helyen lévő nagy értékű széfben tárolva.
A Központi Nyomozó Főügyészség a Volánbusz Zrt.-t érintő személyszállítási szolgáltatás elvégzésével és autóbuszok beszerzésével kapcsolatos milliárdos vesztegetési ügyben indított nyomozást. A nyomozás adatai alapján feltételezhető, hogy a volt miniszter és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV Zrt.) volt vezérigazgatója
Az NVVH szeptember 28-án átvette az ügyet. Azon a napon az Országgyűlés felfüggesztette Seszták Miklós mentelmi jogát. A Budai Központi Kerületi Bíróság nyomozási bírája szeptember 30-án elrendelte Seszták Miklós letartóztatását, amit január 30-ig meghosszabbítottak.
Seszták Miklós ügyvédje, Papp Gábor a Telexnek nyilatkozva azt közölte, nem védence pénzét találták meg a nyomozók. Arra hívta fel a figyelmet, hogy az NVVH pénteki közleményében nem azt írta, hogy a megtalált pénz védencéé, csak azt, hogy
Magyar Péter miniszterelnök elhatárolódásra és lemondásra szólította fel a Fidesz- és a KDNP-frakció tagjait szombaton.
Nicușor Dan államfő szombaton kijelentette, hogy a verespataki bányaprojekt súlyosan törvénysértő volt. Fontos győzelemnek nevezte ugyanakkor, hogy Románia megnyerte a bányaberuházás kapcsán indított pert.
Több ezer ember gyűlt össze szombaton a bukaresti Izvor parkban, ahol a hatóságok engedélye nélkül zajlik tüntetés Călin Georgescu volt államfőjelölt támogatására.
Péntek éjszakára felfüggesztették, szombaton azonban ismét folytatták annak a férfinak a keresését, aki feltehetően a Ratosnya-patakba esett. A mentőcsapatok reggel fél kilenctől folytatták a kutatást.
Helikopter segítségével újra ellenőrzik a közúti forgalmat Hargita megyében. A rendőrség szombaton elsősorban a balesetveszélyes útszakaszokra összpontosít, a közlekedésbiztonság növelése érdekében.
Drónt észlelt a hadsereg radarrendszere szombaton hajnalban a Kígyó-sziget térségében.
Románia számára kedvező, végleges döntés született a verespataki aranybánya ügyében indított nemzetközi választottbírósági eljárásban: a testület elutasította a Gabriel Resources vállalat megsemmisítési kérelmét – közölte a pénzügyminisztérium.
Több milliárd forintnyi készpénzt találtak a nyomozók a Seszták Miklós országgyűlési képviselő ügyében indított büntetőeljárásban. A pénzt nyolc órán át öt gépi számlálóval számolták meg.
Erdőkben elásva, raktárépületekben, illetve lakóházakban, valamint széfben tárolt készpénz-összegeket találtak a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal nyomozói Seszták Miklós volt országgyűlési képviselő ügyében.
Nicușor Dan államfő pénteken kijelentette, hogy a Magyar Péter magyar miniszterelnökkel folytatott kétoldalú megbeszélésén mindketten elismerték: a román–magyar kapcsolatokban további lehetőségek rejlenek.
Ritka, látványos bolygóegyüttállás figyelhető meg vasárnap a hajnali égbolton, amikor a Mars és a Jupiter szoros közelségbe kerül majd – tájékoztatta a Svábhegyi Csillagvizsgáló az MTI-t.
szóljon hozzá!