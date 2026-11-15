Latorcai Csaba: fegyelmi eljárás indul Seszták Miklós ellen, felfüggesztik a párttagságát

A Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) fegyelmi és etikai bizottságának eljárását és ennek időtartamára Seszták Miklós párttagságának felfüggesztését kezdeményezte az ellenzéki párt ügyvezető alelnöke szombaton.

Székelyhon 2026. november 15., 09:402026. november 15., 09:40 2026. november 15., 09:412026. november 15., 09:41

Latorcai Csaba a Facebook-oldalán közzétett videóban úgy fogalmazott: a mai napon (szombat, szerk. megj.) a bizalma megszűnt.

Arra kért mindenkit, hogy a továbbiakban csak és kizárólag tények és azok ismerete „vezesse”. Ő maga is így fog tenni

Hirdetés – mondta az MTI szemléje szerint. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) pénteken arról tájékoztatta az MTI-t, hogy november 12-én és 13-án országszerte több helyszínen, Budapesten, Pest, Békés és Nógrád megyékben összehangolt nyomozási akciókat hajtott végre a Seszták Miklóssal szemben folytatott büntetőeljárás keretében. A kutatás során

nagy mennyiségű készpénzt találtak a nyomozók erdőkben elásva, mezőgazdasági és raktárépületekben, illetve lakóingatlanban elrejtve, valamint eldugott helyen lévő nagy értékű széfben tárolva.

A két napig tartó kutatómunka során megtalált készpénz teljes összege 5 071 632 000 forint, 2 658 350 euró és 1 257 100 dollár. A napvilágot látott fényképek és felvételek miatt Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője Seszták Miklóstól azt kérte, adja vissza országgyűlési mandátumát, egyúttal felszólította, hogy a hatóságok előtt tisztázza magát, és bizonyítsa be ártatlanságát. Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője

szintén mandátuma haladéktalan visszaadására szólította fel Seszták Miklóst.

Bóka János a Facebook-oldalára feltöltött videóban azt mondta, „saját szememmel láttam a fényképeket és a felvételeket. Mint sokan közülünk én sem hittem el, amit látok, de a fényképek és a felvételek ettől még ott vannak, és nem tehetünk úgy, mintha nem lennének”. Közölte, hogy a hatóságok feladata az, hogy bebizonyítsák, mi történt, ki és miért felelős. Seszták Miklósnak jogában áll tisztességes eljárásban megvédenie és tisztáznia magát, de ezt már nem teheti országgyűlési képviselőként. Hozzátette:

ha igazolást nyer az, amit az elmúlt 24 órában láttak és hallottak, az vállalhatatlan.

Magyar Péter miniszterelnök elhatárolódásra és lemondásra szólította fel a Fidesz- és a KDNP-frakció tagjait szombaton.