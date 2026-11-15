Latorcai Csaba: fegyelmi eljárás indul Seszták Miklós ellen, felfüggesztik a párttagságát

Fotó: Seszták Miklós/Facebook
A Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) fegyelmi és etikai bizottságának eljárását és ennek időtartamára Seszták Miklós párttagságának felfüggesztését kezdeményezte az ellenzéki párt ügyvezető alelnöke szombaton.
2026. november 15., 09:402026. november 15., 09:40
2026. november 15., 09:412026. november 15., 09:41
Latorcai Csaba a Facebook-oldalán közzétett videóban úgy fogalmazott: a mai napon (szombat, szerk. megj.) a bizalma megszűnt.
– mondta az MTI szemléje szerint.
A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) pénteken arról tájékoztatta az MTI-t, hogy november 12-én és 13-án országszerte több helyszínen, Budapesten, Pest, Békés és Nógrád megyékben összehangolt nyomozási akciókat hajtott végre a Seszták Miklóssal szemben folytatott büntetőeljárás keretében.
A kutatás során
A két napig tartó kutatómunka során megtalált készpénz teljes összege 5 071 632 000 forint, 2 658 350 euró és 1 257 100 dollár.
A napvilágot látott fényképek és felvételek miatt Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője Seszták Miklóstól azt kérte, adja vissza országgyűlési mandátumát, egyúttal felszólította, hogy a hatóságok előtt tisztázza magát, és bizonyítsa be ártatlanságát. Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője
Bóka János a Facebook-oldalára feltöltött videóban azt mondta, „saját szememmel láttam a fényképeket és a felvételeket. Mint sokan közülünk én sem hittem el, amit látok, de a fényképek és a felvételek ettől még ott vannak, és nem tehetünk úgy, mintha nem lennének”.
Közölte, hogy a hatóságok feladata az, hogy bebizonyítsák, mi történt, ki és miért felelős. Seszták Miklósnak jogában áll tisztességes eljárásban megvédenie és tisztáznia magát, de ezt már nem teheti országgyűlési képviselőként. Hozzátette:
Magyar Péter miniszterelnök elhatárolódásra és lemondásra szólította fel a Fidesz- és a KDNP-frakció tagjait szombaton.
A Központi Nyomozó Főügyészség a Volánbusz Zrt.-t érintő személyszállítási szolgáltatás elvégzésével és autóbuszok beszerzésével kapcsolatos milliárdos vesztegetési ügyben indított nyomozást. A nyomozás adatai alapján feltételezhető, hogy a volt miniszter és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV Zrt.) volt vezérigazgatója a Volánbusszal szerződéses kapcsolatban álló cégek képviselőjétől - közvetítőn keresztül – összesen több mint 11 milliárd forintot vett át 2015 és 2018 között. Az NVVH szeptember 28-án átvette az ügyet. Ezen a napon az Országgyűlés felfüggesztette Seszták Miklós mentelmi jogát. A Budai Központi Kerületi Bíróság nyomozási bírája szeptember 30-án elrendelte Seszták Miklós letartóztatását, amit január 30-ig meghosszabbítottak.
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