Csíkszereda megint „odatette” – az újabb lehűlés itt érződött a legjobban

Az elmúlt napok szokatlanul enyhe időjárását fagyos reggelek váltották fel az újabb lehűlés következtében. Lakott területen Csíkszeredában volt a leghidegebb.

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Vasárnapra virradóra országszerte lehűlt a levegő hőmérséklete, az Országos Meteorológiai Igazgatóság, legalacsonyabb hőmérsékleti értékeket összesítő térképén pedig

a szokásos ponton, Csíkszeredánál találjuk a legnagyobb mínuszt a lakott területek között.

Mínusz 9,2 Celsius-fok volt a legalacsonyabb hőmérsékleti érték vasárnapra virradóra Csíkszeredában.

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A háromszéki Lakóca-tetőn mínusz 8,8 Celsius-fokot regisztráltak, míg a Bucsinon mínusz 7,9 Celsius-fok volt, Gyergyóalfaluban pedig mínusz 6,9 Celsius-fok volt ez az érték.

A többi székelyföldi városban is fagypont alá hűlt a hőmérséklet: Sepsiszentgyörgyön mínusz 5,2 Celsius-fokot, Kézdivásárhelyen mínusz 4,6 Celsius-fokot, Marosvásárhelyen mínusz 5,1 Celsius-fokot, míg Székelyudvarhelyen mínusz 3,4 Celsius-fokot regisztráltak vasárnapra virradóra.