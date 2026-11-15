Műszaki problémák miatt szünetel az ivóvíz-szolgáltatás a Gyilkos-tónál

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Fotó: Orbán Orsolya
Határozatlan ideig szünetel az ivóvíz-szolgáltatás a Gyilkostó üdülőtelepen a vízellátó rendszeren keletkezett műszaki problémák miatt.
2026. november 15., 13:392026. november 15., 13:39
2026. november 15., 13:392026. november 15., 13:39
Műszaki problémák miatt határozatlan ideig nem lesz ivóvíz a Gyilkostó üdülőtelepen – tájékoztatott vasárnap a gyergyószentmiklósi közművek.
Hozzátették: a műszaki problémák azonosítása és elhárítása érdekében megteszik a szükséges lépéseket. A szolgáltatás helyreállításának időpontját jelenleg nem tudják előre jelezni.
A helyzet alakulásáról, amint újabb információkkal rendelkeznek, tájékoztatják az érintett fogyasztókat.
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