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Műszaki problémák miatt szünetel az ivóvíz-szolgáltatás a Gyilkos-tónál

Képünk illusztráció • Fotó: Orbán Orsolya

Képünk illusztráció

Fotó: Orbán Orsolya

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Határozatlan ideig szünetel az ivóvíz-szolgáltatás a Gyilkostó üdülőtelepen a vízellátó rendszeren keletkezett műszaki problémák miatt.

Barabás Hajnal

2026. november 15., 13:392026. november 15., 13:39

2026. november 15., 13:392026. november 15., 13:39

Műszaki problémák miatt határozatlan ideig nem lesz ivóvíz a Gyilkostó üdülőtelepen – tájékoztatott vasárnap a gyergyószentmiklósi közművek.

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Hozzátették: a műszaki problémák azonosítása és elhárítása érdekében megteszik a szükséges lépéseket. A szolgáltatás helyreállításának időpontját jelenleg nem tudják előre jelezni.

A helyzet alakulásáról, amint újabb információkkal rendelkeznek, tájékoztatják az érintett fogyasztókat.

Gyergyószék
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