Drónt láttak, a vadászgépek újból felszálltak

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A védelmi minisztérium vasárnap közölte, hogy a hadsereg radarrendszere légi célpontot észlelt az ukrán-román határhoz közeli Vilkove településtől északkeletre.
2026. november 15., 17:362026. november 15., 17:36
2026. november 15., 17:372026. november 15., 17:37
A tárca tájékoztatása szerint a fetești-i légitámaszpontról két F-16-os vadászgép szállt fel a légtér megfigyelésére.
Ugyanakkor a katonai parancsnokság értesítette a katasztrófavédelmet, amely 15 óra 2 perckor RO-Alert-üzenetben figyelmeztette a lehetséges veszélyre Tulcea megye északi és keleti részének lakosságát – ismerteti az Agerpres.
Könnyebb sérüléssel járó baleset történt vasárnap délután Piricske közelében. Egy sofőr árokba hajtott autójával, eleinte nem jeleztek sérülést, de végül hívták a SMURD-egységet elsősegélynyújtás céljából.
Az idei rezidensvizsgán mintegy 110-zel több képzési helyet és álláshelyet hirdettek meg, mint tavaly, miközben a jelentkezők száma csökkent – közölte vasárnap Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter.
Tizennégy csapat mérte össze üzleti tudását a tizenhetedik kiadásához érkezett Sapientiás Esettanulmány Versenyen. A győzelmet a házigazda egyetem BetOn Solve csapata szerezte meg, a dobogóra két budapesti csapat is felkerült.
Luca Niculescu miniszterelnök vasárnap kijelentette, hogy Románia szövetségeseivel együtt továbbra is minden szükséges intézkedést megtesz a Fekete-tenger biztonságának megerősítésére.
Ștefan-Radu Oprea védelmi miniszter bejelentette, hogy a keddi és szerdai brüsszeli egyeztetésen megvitatja hivatali kollégáival a fekete-tengeri biztonsági helyzetet.
Tánczos Vilmos író, néprajzkutató, antropológus kapta idén az Év Erdélyi Magyar Szerzője-díjat a 32. Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásáron - közölték a rendezvény szervezői a Facebookon.
Határozatlan ideig szünetel az ivóvíz-szolgáltatás a Gyilkostó üdülőtelepen a vízellátó rendszeren keletkezett műszaki problémák miatt.
Hétfőtől lehet jelentkezni az ingyenes prosztatarák-szűrésre a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházban, amihez nincs szükség küldőpapírra. A vizsgálatokat száz férfi számára biztosítják térítésmentesen.
Nincs veszve a magyarság, amíg ilyen mozgalmas az Aréna, mondta az egyik gyermekével a Sepsi Arénába látogató hölgy, látván, hogy a 36. Népzene és Néptánctalálkozó (NNT) második napján táncoslábú gyermekekkel telt meg a hatalmas tér.
A Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) fegyelmi és etikai bizottságának eljárását és ennek időtartamára Seszták Miklós párttagságának felfüggesztését kezdeményezte az ellenzéki párt ügyvezető alelnöke szombaton.
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