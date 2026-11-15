Drónt láttak, a vadászgépek újból felszálltak

2026. november 15., vasárnap

Magasra tette a lécet a 36. Népzene és Néptánctalálkozó Sepsiszentgyörgyön

Nincs veszve a magyarság, amíg ilyen mozgalmas az Aréna, mondta az egyik gyermekével a Sepsi Arénába látogató hölgy, látván, hogy a 36. Népzene és Néptánctalálkozó (NNT) második napján táncoslábú gyermekekkel telt meg a hatalmas tér.