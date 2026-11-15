Jutalompont helyett belső motiváció: így tanít pozitív fegyelmezéssel egy marosvásárhelyi tanító

Gábor Lizetta tanítónő 2022 óta vezette be a pozitív fegyelmezés szemléletét a tanítási módszerei közé
Fotó: Hajnal Csilla
A jutalmazás és büntetés ma már nem mindig működik, sok pedagógus küzd ezzel. Egy marosvásárhelyi tanító a hazai közoktatásban innovatívnak számító szemlélettel tanítja diákjait: a belső motiváció a lényeg, a hibákat pedig ki lehet javítani.
Gábor Lizetta, a marosvásárhelyi Tudor Vladimirescu Általános Iskola tanítója 2022 óta alkalmazza a pozitív fegyelmezést kisiskolásainál, hogy
A változás oka egy felismerése volt: a bevált módszerek az új generációnál már nem működtek, és nem a gyerekeknek, hanem neki kellett változnia.
Az első lépés az volt, hogy bejelentette az akkori osztályának: megszűnik a jutalompont, a mosolygós és a szomorú arc, a felhőcske.
Mint kiderült, a régi rendszerben
Éppen ők örültek a változásnak, míg a teljesítményorientált, otthon is rendszeresen jutalmazott gyerekek – például minden jó jegy után elvitték a gyorsétterembe vagy ajándékot kaptak – nehezebben fogadták a változást – mesélte a Székelyhonnak Gábor Lizetta.
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Fotó: Gábor Lizetta személyes archívuma
A pedagógus szülői értekezleten ismertette a tervet, és hangsúlyozta, hogy tudományos alapokon nyugszik, szakmai képzést is végzett ehhez. Hat hetes kísérleti időszakot javasolt, a szülők beleegyeztek, sokan elolvasták a könyveket is, a tanító folyamatosan küldött nekik linkeket és előadásokat, visszajelzést kért, és fokozatosan vezette be az új eszközöket.
A Micimackó-osztály tagjai ide vonulhatnak el, ha elfáradtak, nem tudnak figyelni vagy szomorúak, jelezhetik ezt, vagy a tanító veszi észre, sőt a jövőben babzsákokkal tennék még otthonosabbá a sarkot – tette hozzá a pedagógus.
A tanító a hat hét alatt nemcsak a viselkedést, hanem a tanulmányi eredményeket is figyelte: három fő tantárgyból a kezdéskor és a végén is felmérőt íratott. Statisztikái szerint a gyerekek fejlődtek, különösen azok, akik korábban kevésbé voltak motiváltak. Számukra ugyanis az jelentette a motivációt, hogy
Hangsúlyozta, a cél nem a csillag, hanem a hiba kijavítása lett. A gyerekek a hat hét végére elfelejtették a jutalmazási rendszert, negyedikesként pedig már egyáltalán nem igényelték.
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Fotó: Gábor Lizetta személyes archívuma
Büntetés nélkül a gyerekek megértették, hogy a hiba javítható – mutatott rá a pedagógus a szemléletváltás fontos részére.
„Miután már nem kaptak fekete pontot, szomorú arcot, felhőcskét, vagy beírást, akkor rádöbbentek arra, hogy igenis hibázhatnak, és hogy javíthatnak a hibáikon, mert ez a lényeg:
Maguk javasoltak megoldásokat: plusz gyakorlólapot, segítséget a szünetben, és megtanultak bocsánatot kérni is, ami sok felnőttnek is nehezen megy” – emelte ki Gábor Lizetta.
Fotó: Gábor Lizetta személyes archívuma
A tanító mediátori végzettséggel rendelkezik, disszertációja is a konfliktuskezelésről szól, és ezt szerette volna a kisebbekhez is eljuttatni. Ha valaki lökdösődik vagy megsért valakit, a gyerekek felírják az adott heti üres lapra, hogy ki mit tett – a helyesírást is gyakorolva ezzel.
Ha mégis durvaság van, a tanító beavatkozik, de nem kimondja, hanem kérdez: „Neked hogy esne, ha veled tennék ezt?” A választ a gyerek a saját szavaival adja meg.
A pedagógus hozzátette, a megoldatlan ügyek pénteken kerülnek az „osztálygyűlés” elé, ahol közösen olvassák fel őket, és a tanító megkérdezi: ti hogyan oldanátok meg?
A pozitív fegyelmezés lényege, hogy nem megmondjuk, hanem hagyjuk kibontakozni őket, mert rengeteg bölcsesség van bennük – hívta fel a figyelmet erre a tanítónő.
Többek között ezt a kiadványt is ajánlotta a szülőknek a pedagógus, mikor bevezette az osztályába az új szemléletet
Fotó: Hajnal Csilla
A hagyományos értékelés megmaradt: a felmérők pontozását és az osztályzást nem lehet kikerülni. A magatartásnál azonban a gyerekek megtanulták, hogy nem a mosolygós arcért tesznek valamit, hanem mert fejlődnek, például mert versenyre neveztek és jól szerepeltek.
A tanító szerint nem az oktatási rendszeren, hanem a pedagógusok szemléletén kell változtatni. Azok a szülők, akik otthon is alkalmazták a módszert, azt tapasztalták, hogy
A tanító úgy véli, a legfontosabb az önreflexió és a hajlandóság arra, hogy a pedagógus elfogadja: ami régen működött, az az új generációnál már nem működik. Enélkül nem lehet jó kapcsolatot kiépíteni sem a gyerekekkel, sem a szülőkkel – hangsúlyozta Gábor Lizetta, aki azóta is a pozitív fegyelmezés szemléletével tanítja diákjait.
Fotó: Veres Nándor
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