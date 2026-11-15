Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Jutalompont helyett belső motiváció: így tanít pozitív fegyelmezéssel egy marosvásárhelyi tanító

Gábor Lizetta tanítónő 2022 óta vezette be a pozitív fegyelmezés szemléletét a tanítási módszerei közé • Fotó: Hajnal Csilla

Gábor Lizetta tanítónő 2022 óta vezette be a pozitív fegyelmezés szemléletét a tanítási módszerei közé

Fotó: Hajnal Csilla

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A jutalmazás és büntetés ma már nem mindig működik, sok pedagógus küzd ezzel. Egy marosvásárhelyi tanító a hazai közoktatásban innovatívnak számító szemlélettel tanítja diákjait: a belső motiváció a lényeg, a hibákat pedig ki lehet javítani.

Hajnal Csilla

2026. november 15., 15:482026. november 15., 15:48

Gábor Lizetta, a marosvásárhelyi Tudor Vladimirescu Általános Iskola tanítója 2022 óta alkalmazza a pozitív fegyelmezést kisiskolásainál, hogy

belső tanulási motivációt és helyes viselkedést alakítson ki bennük.

A változás oka egy felismerése volt: a bevált módszerek az új generációnál már nem működtek, és nem a gyerekeknek, hanem neki kellett változnia.

Pihenősarok és szakítás a jutalomrendszerrel

Az első lépés az volt, hogy bejelentette az akkori osztályának: megszűnik a jutalompont, a mosolygós és a szomorú arc, a felhőcske.

Hirdetés

Mint kiderült, a régi rendszerben

mindig ugyanazok a gyerekek voltak előnyben, a lassabban haladók pedig a „jutalomvirág” alján ragadtak, és ez csalódást okozott nekik.

Éppen ők örültek a változásnak, míg a teljesítményorientált, otthon is rendszeresen jutalmazott gyerekek – például minden jó jegy után elvitték a gyorsétterembe vagy ajándékot kaptak – nehezebben fogadták a változást – mesélte a Székelyhonnak Gábor Lizetta.

Pihenősarok az osztályban, ahová bárki elvonulhat, ha nem érzi jól magát • Fotó: Gábor Lizetta személyes archívuma Galéria

Pihenősarok az osztályban, ahová bárki elvonulhat, ha nem érzi jól magát

Fotó: Gábor Lizetta személyes archívuma

A pedagógus szülői értekezleten ismertette a tervet, és hangsúlyozta, hogy tudományos alapokon nyugszik, szakmai képzést is végzett ehhez. Hat hetes kísérleti időszakot javasolt, a szülők beleegyeztek, sokan elolvasták a könyveket is, a tanító folyamatosan küldött nekik linkeket és előadásokat, visszajelzést kért, és fokozatosan vezette be az új eszközöket.

A zsúfolt, nagy létszámú osztályteremben is berendeztek egy kis pihenősarkot pozitív üzenetekkel, mesekönyvekkel, virágokkal, még egyiptomi homokot és kagylókat is vittek be.

A Micimackó-osztály tagjai ide vonulhatnak el, ha elfáradtak, nem tudnak figyelni vagy szomorúak, jelezhetik ezt, vagy a tanító veszi észre, sőt a jövőben babzsákokkal tennék még otthonosabbá a sarkot – tette hozzá a pedagógus.

A tanító a hat hét alatt nemcsak a viselkedést, hanem a tanulmányi eredményeket is figyelte: három fő tantárgyból a kezdéskor és a végén is felmérőt íratott. Statisztikái szerint a gyerekek fejlődtek, különösen azok, akik korábban kevésbé voltak motiváltak. Számukra ugyanis az jelentette a motivációt, hogy

nem versenyezniük kellett, hanem a feladatban kellett megtalálniuk a lényeget és a fejlődést.

Hangsúlyozta, a cél nem a csillag, hanem a hiba kijavítása lett. A gyerekek a hat hét végére elfelejtették a jutalmazási rendszert, negyedikesként pedig már egyáltalán nem igényelték.

Hawaii-saroknak nevezték el a gyerekek a pihenősarkot • Fotó: Gábor Lizetta személyes archívuma Galéria

Hawaii-saroknak nevezték el a gyerekek a pihenősarkot

Fotó: Gábor Lizetta személyes archívuma

Hibázni szabad

Büntetés nélkül a gyerekek megértették, hogy a hiba javítható – mutatott rá a pedagógus a szemléletváltás fontos részére.

„Miután már nem kaptak fekete pontot, szomorú arcot, felhőcskét, vagy beírást, akkor rádöbbentek arra, hogy igenis hibázhatnak, és hogy javíthatnak a hibáikon, mert ez a lényeg:

Idézet
mindig keressük meg, hogy mit hibáztunk, és azt ki lehet javítani, ők pedig segítették egymást ebben.

Maguk javasoltak megoldásokat: plusz gyakorlólapot, segítséget a szünetben, és megtanultak bocsánatot kérni is, ami sok felnőttnek is nehezen megy” – emelte ki Gábor Lizetta.

• Fotó: Gábor Lizetta személyes archívuma Galéria

Fotó: Gábor Lizetta személyes archívuma

A tanító mediátori végzettséggel rendelkezik, disszertációja is a konfliktuskezelésről szól, és ezt szerette volna a kisebbekhez is eljuttatni. Ha valaki lökdösődik vagy megsért valakit, a gyerekek felírják az adott heti üres lapra, hogy ki mit tett – a helyesírást is gyakorolva ezzel.

Ez a szándékos késleltetés lehetővé teszi, hogy az indulatok lecsillapodjanak, és gyakran a gyerekek maguk rendezik a vitát.

Ha mégis durvaság van, a tanító beavatkozik, de nem kimondja, hanem kérdez: „Neked hogy esne, ha veled tennék ezt?” A választ a gyerek a saját szavaival adja meg.

A pedagógus hozzátette, a megoldatlan ügyek pénteken kerülnek az „osztálygyűlés” elé, ahol közösen olvassák fel őket, és a tanító megkérdezi: ti hogyan oldanátok meg?

A gyerekek kreatív megoldásokkal állnak elő: rajzot készítenek a másiknak, együtt töltik a szünetet, segítenek összepakolni, vagy együtt olvasnak a nyugisarokban.

A pozitív fegyelmezés lényege, hogy nem megmondjuk, hanem hagyjuk kibontakozni őket, mert rengeteg bölcsesség van bennük – hívta fel a figyelmet erre a tanítónő.

Többek között ezt a kiadványt is ajánlotta a szülőknek a pedagógus, mikor bevezette az osztályába az új szemléletet • Fotó: Hajnal Csilla Galéria

Többek között ezt a kiadványt is ajánlotta a szülőknek a pedagógus, mikor bevezette az osztályába az új szemléletet

Fotó: Hajnal Csilla

A hagyományos értékelés megmaradt: a felmérők pontozását és az osztályzást nem lehet kikerülni. A magatartásnál azonban a gyerekek megtanulták, hogy nem a mosolygós arcért tesznek valamit, hanem mert fejlődnek, például mert versenyre neveztek és jól szerepeltek.

A mai generációnál már nem működik az, ami régen működött

A tanító szerint nem az oktatási rendszeren, hanem a pedagógusok szemléletén kell változtatni. Azok a szülők, akik otthon is alkalmazták a módszert, azt tapasztalták, hogy

gyermekük kevesebb noszogatást igényel, és már azt kérték, hogy az 5–8. osztályos tanároknak is tartsanak hasonló előadást.

A tanító úgy véli, a legfontosabb az önreflexió és a hajlandóság arra, hogy a pedagógus elfogadja: ami régen működött, az az új generációnál már nem működik. Enélkül nem lehet jó kapcsolatot kiépíteni sem a gyerekekkel, sem a szülőkkel – hangsúlyozta Gábor Lizetta, aki azóta is a pozitív fegyelmezés szemléletével tanítja diákjait.

• Fotó: Veres Nándor Galéria

Fotó: Veres Nándor

Marosszék Oktatás
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Négy településen jártak a medvék, egyik nagyközségben kétszer is látták a nagyvadat
Csíkszereda megint „odatette” – az újabb lehűlés itt érződött a legjobban
„Álomeste volt” – Marius Corbu a román válogatottban való bemutatkozásáról
Kiásott milliárdok: elhatárolódik a Fidesz és a KDNP Sesztáktól, NERdőt emleget Magyar Péter
Marius Corbu bemutatkozott, visszavágott a lengyeleknek a román válogatott
A becézgetés kétélű „fegyver” lehet
Négy településen jártak a medvék, egyik nagyközségben kétszer is látták a nagyvadat
Székelyhon

Négy településen jártak a medvék, egyik nagyközségben kétszer is látták a nagyvadat
Csíkszereda megint „odatette” – az újabb lehűlés itt érződött a legjobban
Székelyhon

Csíkszereda megint „odatette” – az újabb lehűlés itt érződött a legjobban
„Álomeste volt” – Marius Corbu a román válogatottban való bemutatkozásáról
Székely Sport

„Álomeste volt” – Marius Corbu a román válogatottban való bemutatkozásáról
Kiásott milliárdok: elhatárolódik a Fidesz és a KDNP Sesztáktól, NERdőt emleget Magyar Péter
Krónika

Kiásott milliárdok: elhatárolódik a Fidesz és a KDNP Sesztáktól, NERdőt emleget Magyar Péter
Marius Corbu bemutatkozott, visszavágott a lengyeleknek a román válogatott
Székely Sport

Marius Corbu bemutatkozott, visszavágott a lengyeleknek a román válogatott
A becézgetés kétélű „fegyver” lehet
Nőileg

A becézgetés kétélű „fegyver” lehet
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. november 15., vasárnap

Drónt láttak, a vadászgépek újból felszálltak

A védelmi minisztérium vasárnap közölte, hogy a hadsereg radarrendszere légi célpontot észlelt az ukrán-román határhoz közeli Vilkove településtől északkeletre.

Drónt láttak, a vadászgépek újból felszálltak
Drónt láttak, a vadászgépek újból felszálltak
2026. november 15., vasárnap

Drónt láttak, a vadászgépek újból felszálltak
Hirdetés
2026. november 15., vasárnap

Árokba sodródott egy autó Piricskénél

Könnyebb sérüléssel járó baleset történt vasárnap délután Piricske közelében. Egy sofőr árokba hajtott autójával, eleinte nem jeleztek sérülést, de végül hívták a SMURD-egységet elsősegélynyújtás céljából.

Árokba sodródott egy autó Piricskénél
Árokba sodródott egy autó Piricskénél
2026. november 15., vasárnap

Árokba sodródott egy autó Piricskénél
2026. november 15., vasárnap

Nekiment a magukat kiskirályoknak képzelő orvosoknak az egészségügyi miniszter a rezidensvizsga apropóján

Az idei rezidensvizsgán mintegy 110-zel több képzési helyet és álláshelyet hirdettek meg, mint tavaly, miközben a jelentkezők száma csökkent – közölte vasárnap Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter.

Nekiment a magukat kiskirályoknak képzelő orvosoknak az egészségügyi miniszter a rezidensvizsga apropóján
Nekiment a magukat kiskirályoknak képzelő orvosoknak az egészségügyi miniszter a rezidensvizsga apropóján
2026. november 15., vasárnap

Nekiment a magukat kiskirályoknak képzelő orvosoknak az egészségügyi miniszter a rezidensvizsga apropóján
2026. november 15., vasárnap

Hazai csapat nyerte a tizenhetedik Sapientiás Esettanulmány Versenyt

Tizennégy csapat mérte össze üzleti tudását a tizenhetedik kiadásához érkezett Sapientiás Esettanulmány Versenyen. A győzelmet a házigazda egyetem BetOn Solve csapata szerezte meg, a dobogóra két budapesti csapat is felkerült.

Hazai csapat nyerte a tizenhetedik Sapientiás Esettanulmány Versenyt
Hazai csapat nyerte a tizenhetedik Sapientiás Esettanulmány Versenyt
2026. november 15., vasárnap

Hazai csapat nyerte a tizenhetedik Sapientiás Esettanulmány Versenyt
Hirdetés
2026. november 15., vasárnap

Luca Niculescu: továbbra is minden szükséges intézkedést megteszünk a Fekete-tenger biztonságának megerősítésére

Luca Niculescu miniszterelnök vasárnap kijelentette, hogy Románia szövetségeseivel együtt továbbra is minden szükséges intézkedést megtesz a Fekete-tenger biztonságának megerősítésére.

Luca Niculescu: továbbra is minden szükséges intézkedést megteszünk a Fekete-tenger biztonságának megerősítésére
Luca Niculescu: továbbra is minden szükséges intézkedést megteszünk a Fekete-tenger biztonságának megerősítésére
2026. november 15., vasárnap

Luca Niculescu: továbbra is minden szükséges intézkedést megteszünk a Fekete-tenger biztonságának megerősítésére
2026. november 15., vasárnap

A fekete-tengeri biztonsági helyzetről készül tárgyalni Brüsszelben hivatali kollégáival a román külügyminiszter

Ștefan-Radu Oprea védelmi miniszter bejelentette, hogy a keddi és szerdai brüsszeli egyeztetésen megvitatja hivatali kollégáival a fekete-tengeri biztonsági helyzetet.

A fekete-tengeri biztonsági helyzetről készül tárgyalni Brüsszelben hivatali kollégáival a román külügyminiszter
A fekete-tengeri biztonsági helyzetről készül tárgyalni Brüsszelben hivatali kollégáival a román külügyminiszter
2026. november 15., vasárnap

A fekete-tengeri biztonsági helyzetről készül tárgyalni Brüsszelben hivatali kollégáival a román külügyminiszter
2026. november 15., vasárnap

Tánczos Vilmos író, néprajzkutató kapta az Év Erdélyi Magyar Szerzője-díjat

Tánczos Vilmos író, néprajzkutató, antropológus kapta idén az Év Erdélyi Magyar Szerzője-díjat a 32. Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásáron - közölték a rendezvény szervezői a Facebookon.

Tánczos Vilmos író, néprajzkutató kapta az Év Erdélyi Magyar Szerzője-díjat
Tánczos Vilmos író, néprajzkutató kapta az Év Erdélyi Magyar Szerzője-díjat
2026. november 15., vasárnap

Tánczos Vilmos író, néprajzkutató kapta az Év Erdélyi Magyar Szerzője-díjat
Hirdetés
2026. november 15., vasárnap

Műszaki problémák miatt szünetel az ivóvíz-szolgáltatás a Gyilkos-tónál

Határozatlan ideig szünetel az ivóvíz-szolgáltatás a Gyilkostó üdülőtelepen a vízellátó rendszeren keletkezett műszaki problémák miatt.

Műszaki problémák miatt szünetel az ivóvíz-szolgáltatás a Gyilkos-tónál
Műszaki problémák miatt szünetel az ivóvíz-szolgáltatás a Gyilkos-tónál
2026. november 15., vasárnap

Műszaki problémák miatt szünetel az ivóvíz-szolgáltatás a Gyilkos-tónál
2026. november 15., vasárnap

Ingyenes szűrésre várják a férfiakat Csíkszeredában

Hétfőtől lehet jelentkezni az ingyenes prosztatarák-szűrésre a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházban, amihez nincs szükség küldőpapírra. A vizsgálatokat száz férfi számára biztosítják térítésmentesen.

Ingyenes szűrésre várják a férfiakat Csíkszeredában
Ingyenes szűrésre várják a férfiakat Csíkszeredában
2026. november 15., vasárnap

Ingyenes szűrésre várják a férfiakat Csíkszeredában
2026. november 15., vasárnap

Magasra tette a lécet a 36. Népzene és Néptánctalálkozó Sepsiszentgyörgyön

Nincs veszve a magyarság, amíg ilyen mozgalmas az Aréna, mondta az egyik gyermekével a Sepsi Arénába látogató hölgy, látván, hogy a 36. Népzene és Néptánctalálkozó (NNT) második napján táncoslábú gyermekekkel telt meg a hatalmas tér.

Magasra tette a lécet a 36. Népzene és Néptánctalálkozó Sepsiszentgyörgyön
Magasra tette a lécet a 36. Népzene és Néptánctalálkozó Sepsiszentgyörgyön
2026. november 15., vasárnap

Magasra tette a lécet a 36. Népzene és Néptánctalálkozó Sepsiszentgyörgyön
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!