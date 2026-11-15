A fekete-tengeri biztonsági helyzetről készül tárgyalni Brüsszelben hivatali kollégáival a román külügyminiszter

Ștefan-Radu Oprea védelmi miniszter bejelentette, hogy a keddi és szerdai brüsszeli egyeztetésen megvitatja hivatali kollégáival a fekete-tengeri biztonsági helyzetet.

Itt állíthatja be, hogy a Google-találatokban elöl legyen a Székelyhon!

Mindezek mellett szövetségesi támogatást kér a légi megfigyelés megerősítéséhez, valamint drónelhárító eszközök biztosításához – ismerteti az Agerpres.

korábban írtuk Dróntalálat ért két hajót a Sulina-csatorna közelében Dróntalálat ért két hajót vasárnapra virradóra a Fekete-tengeren, a Sulina-csatorna közelében. Mindkét hajón tűz ütött ki, de a legénységnek sikerült eloltania a lángokat – közölte a védelmi minisztérium a Facebook-oldalán.

A tárcavezető vasárnapi Facebook-bejegyzésében azt írta, hogy előző este dróntámadás ért három hajót a Duna torkolatvidékének közelében. Áldozatok nem voltak, a hajókon keletkezett tüzeket a legénységnek sikerült megfékeznie. A román parti őrség és az illetékes hatóságok kapcsolatban álltak a hajókkal, készen arra, hogy szükség esetén beavatkozzanak.

Hirdetés

Oprea szerint a román légierő F-16-os vadászgépei is felszálltak,