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A fekete-tengeri biztonsági helyzetről készül tárgyalni Brüsszelben hivatali kollégáival a román külügyminiszter

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

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Ștefan-Radu Oprea védelmi miniszter bejelentette, hogy a keddi és szerdai brüsszeli egyeztetésen megvitatja hivatali kollégáival a fekete-tengeri biztonsági helyzetet.

Székelyhon

2026. november 15., 14:102026. november 15., 14:10

2026. november 15., 14:142026. november 15., 14:14

Mindezek mellett szövetségesi támogatást kér a légi megfigyelés megerősítéséhez, valamint drónelhárító eszközök biztosításához – ismerteti az Agerpres.

korábban írtuk

Dróntalálat ért két hajót a Sulina-csatorna közelében
Dróntalálat ért két hajót a Sulina-csatorna közelében

Dróntalálat ért két hajót vasárnapra virradóra a Fekete-tengeren, a Sulina-csatorna közelében. Mindkét hajón tűz ütött ki, de a legénységnek sikerült eloltania a lángokat – közölte a védelmi minisztérium a Facebook-oldalán.

A tárcavezető vasárnapi Facebook-bejegyzésében azt írta, hogy előző este dróntámadás ért három hajót a Duna torkolatvidékének közelében. Áldozatok nem voltak, a hajókon keletkezett tüzeket a legénységnek sikerült megfékeznie. A román parti őrség és az illetékes hatóságok kapcsolatban álltak a hajókkal, készen arra, hogy szükség esetén beavatkozzanak.

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Oprea szerint a román légierő F-16-os vadászgépei is felszálltak,

a drónok mégis eltalálták az Evia Petrol V, a Marsol és az Ali Najafov nevű hajókat.

A miniszter beszámolt arról is, hogy egyeztetett a Thales vállalat képviselőivel, és a cég a tervezettnél korábban szállítja le a Gap Filler radarrendszereket.

A védelmi minisztérium korábban arról tájékoztatott, hogy dróntalálat ért két hajót vasárnapra virradóra a Fekete-tengeren, a Sulina-csatorna közelében. A görög zászló alatt közlekedő Evia Petrol V tartályhajót 21 óra 10 perc körül, a Marsol áruszállító hajót pedig 21 óra 45 perc körül találták el. Mindkét hajón tűz ütött ki, amelyet a legénység eloltott. Személyi sérülés nem történt – közölték.

Belföld
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