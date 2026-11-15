Luca Niculescu: továbbra is minden szükséges intézkedést megteszünk a Fekete-tenger biztonságának megerősítésére

Luca Niculescu miniszterelnök vasárnap kijelentette, hogy Románia szövetségeseivel együtt továbbra is minden szükséges intézkedést megtesz a Fekete-tenger biztonságának megerősítésére.

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A kormányfő az X-en közzétett bejegyzésében emlékeztetett, hogy szombat este ismét veszélybe került a fekete-tengeri hajózás biztonsága, három kereskedelmi hajót is dróntalálat ért a Duna-delta közelében.

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Miután a hadsereg radarjai észlelték a légi célpontokat, a légierő két alkalommal is vadászgépeket indított a térségbe. A román hatóságok folyamatosan figyelemmel kísérték a helyzetet, elsődleges szempontnak tekintve a tengerészek biztonságát – tette hozzá.

korábban írtuk Dróntalálat ért két hajót a Sulina-csatorna közelében Dróntalálat ért két hajót vasárnapra virradóra a Fekete-tengeren, a Sulina-csatorna közelében. Mindkét hajón tűz ütött ki, de a legénységnek sikerült eloltania a lángokat – közölte a védelmi minisztérium a Facebook-oldalán.

A miniszterelnök elfogadhatatlannak és a nemzetközi jog megsértésének nevezte a történteket. Hangsúlyozta, hogy a Fekete-tenger biztonságának megerősítése továbbra is a román kormány egyik kiemelt célja, amelyet a térségbeli partnerekkel és a NATO-val szoros együttműködésben kíván megvalósítani.

A védelmi minisztérium korábban arról tájékoztatott, hogy dróntalálat ért két hajót vasárnapra virradóra a Fekete-tengeren, a Sulina-csatorna közelében. A görög zászló alatt közlekedő Evia Petrol V tartályhajót 21 óra 10 perc körül, a Marsol áruszállító hajót pedig 21 óra 45 perc körül találták el. Mindkét hajón tűz ütött ki, amelyet a legénység eloltott. Személyi sérülés nem történt – közölték.