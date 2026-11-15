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Árokba sodródott egy autó Piricskénél

Képünk illusztráció • Fotó: Tuchiluș Alex

Képünk illusztráció

Fotó: Tuchiluș Alex

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Közúti balesethez riasztották a rendőröket vasárnap délután, a 13A jelzésű országúton Csíkszereda és Szentegyháza között, a piricskei eltérő közelében.

Barabás Hajnal

2026. november 15., 17:092026. november 15., 17:09

A Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a bejelentés a balesetről 16 óra körül futott be a sürgősségi hívószámra. A helyszíni vizsgálatok alapján egy 51 éves nő Székelyudvarhely felől Csíkszereda irányába haladt személygépkocsijával, amikor

egy adott ponton elveszítette uralmát a jármű felett, letért az úttestről, és az árokba hajtott, ahol a járművel felborult.

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A balesetben kizárólag anyagi kár keletkezett. A gépkocsivezetőt alkoholszondával tesztelték, az eredmény negatív lett.

A balesethez egy elsősegélynyújtó mentőegység is kivonult a Hargita Megyei Katasztrófavédelemtől.

A helyszínen a helyszínelés ideje alatt váltakozva haladt a forgalom. A rendőrség arra kérte az autósokat, hogy vezessenek körültekintően, és tartsák be a helyszínen intézkedő rendőrök utasításait.

Csíkszék Baleset Közlekedés
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