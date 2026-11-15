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Fotó: Tuchiluș Alex
Közúti balesethez riasztották a rendőröket vasárnap délután, a 13A jelzésű országúton Csíkszereda és Szentegyháza között, a piricskei eltérő közelében.
A Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a bejelentés a balesetről 16 óra körül futott be a sürgősségi hívószámra. A helyszíni vizsgálatok alapján egy 51 éves nő Székelyudvarhely felől Csíkszereda irányába haladt személygépkocsijával, amikor
A balesetben kizárólag anyagi kár keletkezett. A gépkocsivezetőt alkoholszondával tesztelték, az eredmény negatív lett.
A balesethez egy elsősegélynyújtó mentőegység is kivonult a Hargita Megyei Katasztrófavédelemtől.
A helyszínen a helyszínelés ideje alatt váltakozva haladt a forgalom. A rendőrség arra kérte az autósokat, hogy vezessenek körültekintően, és tartsák be a helyszínen intézkedő rendőrök utasításait.
Az idei rezidensvizsgán mintegy 110-zel több képzési helyet és álláshelyet hirdettek meg, mint tavaly, miközben a jelentkezők száma csökkent – közölte vasárnap Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter.
Tizennégy csapat mérte össze üzleti tudását a tizenhetedik kiadásához érkezett Sapientiás Esettanulmány Versenyen. A győzelmet a házigazda egyetem BetOn Solve csapata szerezte meg, a dobogóra két budapesti csapat is felkerült.
Luca Niculescu miniszterelnök vasárnap kijelentette, hogy Románia szövetségeseivel együtt továbbra is minden szükséges intézkedést megtesz a Fekete-tenger biztonságának megerősítésére.
Ștefan-Radu Oprea védelmi miniszter bejelentette, hogy a keddi és szerdai brüsszeli egyeztetésen megvitatja hivatali kollégáival a fekete-tengeri biztonsági helyzetet.
Tánczos Vilmos író, néprajzkutató, antropológus kapta idén az Év Erdélyi Magyar Szerzője-díjat a 32. Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásáron - közölték a rendezvény szervezői a Facebookon.
Határozatlan ideig szünetel az ivóvíz-szolgáltatás a Gyilkostó üdülőtelepen a vízellátó rendszeren keletkezett műszaki problémák miatt.
Hétfőtől lehet jelentkezni az ingyenes prosztatarák-szűrésre a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházban, amihez nincs szükség küldőpapírra. A vizsgálatokat száz férfi számára biztosítják térítésmentesen.
Nincs veszve a magyarság, amíg ilyen mozgalmas az Aréna, mondta az egyik gyermekével a Sepsi Arénába látogató hölgy, látván, hogy a 36. Népzene és Néptánctalálkozó (NNT) második napján táncoslábú gyermekekkel telt meg a hatalmas tér.
A Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) fegyelmi és etikai bizottságának eljárását és ennek időtartamára Seszták Miklós párttagságának felfüggesztését kezdeményezte az ellenzéki párt ügyvezető alelnöke szombaton.
Farkaslakán, Csíkszentdomokoson, a Siménfalvához tartozó Rugonfalván és Csomafalván is medvét láttak szombaton – derül ki a Hargita Megyei Készenléti Felügyelőség tájékoztatásaiból.
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