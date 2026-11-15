Közúti balesethez riasztották a rendőröket vasárnap délután, a 13A jelzésű országúton Csíkszereda és Szentegyháza között, a piricskei eltérő közelében.

Barabás Hajnal 2026. november 15., 17:092026. november 15., 17:09

A Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a bejelentés a balesetről 16 óra körül futott be a sürgősségi hívószámra. A helyszíni vizsgálatok alapján egy 51 éves nő Székelyudvarhely felől Csíkszereda irányába haladt személygépkocsijával, amikor

egy adott ponton elveszítette uralmát a jármű felett, letért az úttestről, és az árokba hajtott, ahol a járművel felborult.