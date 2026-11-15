Lezajlott az országos rezidensvizsga, megvannak az eredmények

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Az orvosi szakterületen 943, a fogorvosin 936, a gyógyszerészetin pedig 925 pont volt a legmagasabb elért pontszám a vasárnapi rezidensvizsgán – közölte Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter.
A tárcavezető Facebook-bejegyzése szerint a vizsga lejárta után kijavították a dolgozatokat, és összesítették a hat egyetemi központ eredményeit.
Országos szinten az orvosi szakterületen Bukarestben érték el a legmagasabb pontszámot (943), a fogorvosin Temesváron (936), a gyógyszerészetin pedig szintén Bukarestben (925).
Az idei rezidensvizsgán mintegy 110-zel több képzési helyet és álláshelyet hirdettek meg, mint tavaly, miközben a jelentkezők száma csökkent – közölte vasárnap Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter.
A sikeres vizsgához az adott szakterületen országosan elért legmagasabb pontszám legalább 60 százalékát kell megszerezni. A minisztérium tájékoztatása szerint
Rogobete gratulált a vizsgázóknak, hangsúlyozva, hogy eredményeik mögött többévnyi tanulás, felkészülés és áldozatvállalás áll. Rámutatott arra is, hogy Romániának szüksége van a fiatal egészségügyi szakemberekre, ezért olyan rendszert kell kialakítani, amelyben megbecsülik és támogatják őket, és valódi szakmai fejlődési lehetőségeket biztosítanak számukra.
A tárcavezető köszönetet mondott az országos rezidensvizsga-bizottság elnökének, Cătălina Poianának, a hat orvosi és gyógyszerészeti egyetem rektorának, valamint a vizsga megszervezésében részt vevő szakembereknek.
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