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Lezajlott az országos rezidensvizsga, megvannak az eredmények

Képünk illusztráció • Fotó: Pexels

Képünk illusztráció

Fotó: Pexels

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Az orvosi szakterületen 943, a fogorvosin 936, a gyógyszerészetin pedig 925 pont volt a legmagasabb elért pontszám a vasárnapi rezidensvizsgán – közölte Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter.

Székelyhon

2026. november 15., 19:052026. november 15., 19:05

A tárcavezető Facebook-bejegyzése szerint a vizsga lejárta után kijavították a dolgozatokat, és összesítették a hat egyetemi központ eredményeit.

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Országos szinten az orvosi szakterületen Bukarestben érték el a legmagasabb pontszámot (943), a fogorvosin Temesváron (936), a gyógyszerészetin pedig szintén Bukarestben (925).

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Az idei rezidensvizsgán mintegy 110-zel több képzési helyet és álláshelyet hirdettek meg, mint tavaly, miközben a jelentkezők száma csökkent – közölte vasárnap Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter.

A sikeres vizsgához az adott szakterületen országosan elért legmagasabb pontszám legalább 60 százalékát kell megszerezni. A minisztérium tájékoztatása szerint

ez a küszöb az orvosi szakterületen 565,8, a fogorvosin 559,2, a gyógyszerészetin pedig 555 pont.

Rogobete gratulált a vizsgázóknak, hangsúlyozva, hogy eredményeik mögött többévnyi tanulás, felkészülés és áldozatvállalás áll. Rámutatott arra is, hogy Romániának szüksége van a fiatal egészségügyi szakemberekre, ezért olyan rendszert kell kialakítani, amelyben megbecsülik és támogatják őket, és valódi szakmai fejlődési lehetőségeket biztosítanak számukra.

A tárcavezető köszönetet mondott az országos rezidensvizsga-bizottság elnökének, Cătălina Poianának, a hat orvosi és gyógyszerészeti egyetem rektorának, valamint a vizsga megszervezésében részt vevő szakembereknek.

Belföld Egészségügy
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