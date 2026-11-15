Lezajlott az országos rezidensvizsga, megvannak az eredmények

Az orvosi szakterületen 943, a fogorvosin 936, a gyógyszerészetin pedig 925 pont volt a legmagasabb elért pontszám a vasárnapi rezidensvizsgán – közölte Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter.

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A tárcavezető Facebook-bejegyzése szerint a vizsga lejárta után kijavították a dolgozatokat, és összesítették a hat egyetemi központ eredményeit.

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Országos szinten az orvosi szakterületen Bukarestben érték el a legmagasabb pontszámot (943), a fogorvosin Temesváron (936), a gyógyszerészetin pedig szintén Bukarestben (925).

korábban írtuk Nekiment a magukat kiskirályoknak képzelő orvosoknak az egészségügyi miniszter a rezidensvizsga apropóján Az idei rezidensvizsgán mintegy 110-zel több képzési helyet és álláshelyet hirdettek meg, mint tavaly, miközben a jelentkezők száma csökkent – közölte vasárnap Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter.

A sikeres vizsgához az adott szakterületen országosan elért legmagasabb pontszám legalább 60 százalékát kell megszerezni. A minisztérium tájékoztatása szerint