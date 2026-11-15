Nappal és este is új arcát mutatja a csíksomlyói kegytemplom

Nappali fényben a számos felújított részlet, este pedig az ízléses kivilágítás rajzolja újra a csíksomlyói kegytemplomot. Képpárokon mutatjuk.

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A 2024 óta tartó külső felújítás a végéhez közeledik, már állványok nélkül látható a csíksomlyói kegytemplom főhomlokzata, így teljesebben megmutatkozik az elmúlt két év munkája. Kicserélték a tetőzetet, megtisztították és ahol szükséges volt, restaurálták a falakat, idén pedig a tornyokon és a főhomlokzaton dolgoztak.

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Helyreállították a Mária-szobrot és a homlokzati feliratot is.