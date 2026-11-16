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Nincs már messze a pénzügyi elemzők szerint az 5,4 lej fölötti euróárfolyam

• Fotó: László Ildikó

Fotó: László Ildikó

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Októberben 9,6 ponttal 33,3 pontra csökkent a CFA Románia makrogazdasági bizalmi mutatója a román gazdaság kilátásainak romlása miatt.

Székelyhon

2026. november 16., 11:172026. november 16., 11:17

2026. november 16., 11:172026. november 16., 11:17

A CFA Románia elnöke, Adrian Codirlașu hétfői közleményében rámutatott, hogy a bizalmi mutató immár 27 hónapja az 50 pontos semleges szint alatt van. A jelenlegi gazdasági körülményeket értékelő részmutató 2,4 ponttal 35,6 pontra, míg a várakozásokat mérő index 13,1 ponttal 32,2 pontra csökkent.

Az elemzők tizenkét hónapos távon 6,33 százalékos inflációt valószínűsítenek, és a felmérés résztvevőinek 42 százaléka arra számít, hogy a következő egy évben a jelenlegi szinthez képest emelkedik az infláció.

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A válaszadók 90 százaléka a lej euróval szembeni gyengülését valószínűsíti. Hat hónapos távlatban átlagosan 5,3893 lejes,

egyéves távlatban pedig 5,4720 lejes euróárfolyamot várnak.

Az elemzők 2026-ra mindössze 0,1 százalékos gazdasági növekedésre számítanak, az idei államháztartási hiányt pedig a bruttó hazai termék 6,6 százalékára becsülik – írja az Agerpres hírügynökség az elemzés eredményeire hivatkozva.

A CFA Románia több mint tizenöt éve havonta készít a pénzügyi elemzők egyéves gazdasági várakozásait összegző felmérést. A bizalmi mutató 0 és 100 pont között alakulhat: a nulla a bizalom teljes hiányát, a száz pont pedig a román gazdaság iránti teljes bizalmat jelzi.

Belföld Gazdaság
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