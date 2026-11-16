Nincs már messze a pénzügyi elemzők szerint az 5,4 lej fölötti euróárfolyam

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A CFA Románia elnöke, Adrian Codirlașu hétfői közleményében rámutatott, hogy a bizalmi mutató immár 27 hónapja az 50 pontos semleges szint alatt van. A jelenlegi gazdasági körülményeket értékelő részmutató 2,4 ponttal 35,6 pontra, míg a várakozásokat mérő index 13,1 ponttal 32,2 pontra csökkent.

Az elemzők tizenkét hónapos távon 6,33 százalékos inflációt valószínűsítenek, és a felmérés résztvevőinek 42 százaléka arra számít, hogy a következő egy évben a jelenlegi szinthez képest emelkedik az infláció.

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A válaszadók 90 százaléka a lej euróval szembeni gyengülését valószínűsíti. Hat hónapos távlatban átlagosan 5,3893 lejes,