Nincs már messze a pénzügyi elemzők szerint az 5,4 lej fölötti euróárfolyam

Fotó: László Ildikó
Októberben 9,6 ponttal 33,3 pontra csökkent a CFA Románia makrogazdasági bizalmi mutatója a román gazdaság kilátásainak romlása miatt.
2026. november 16., 11:172026. november 16., 11:17
2026. november 16., 11:172026. november 16., 11:17
A CFA Románia elnöke, Adrian Codirlașu hétfői közleményében rámutatott, hogy a bizalmi mutató immár 27 hónapja az 50 pontos semleges szint alatt van. A jelenlegi gazdasági körülményeket értékelő részmutató 2,4 ponttal 35,6 pontra, míg a várakozásokat mérő index 13,1 ponttal 32,2 pontra csökkent.
Az elemzők tizenkét hónapos távon 6,33 százalékos inflációt valószínűsítenek, és a felmérés résztvevőinek 42 százaléka arra számít, hogy a következő egy évben a jelenlegi szinthez képest emelkedik az infláció.
A válaszadók 90 százaléka a lej euróval szembeni gyengülését valószínűsíti. Hat hónapos távlatban átlagosan 5,3893 lejes,
Az elemzők 2026-ra mindössze 0,1 százalékos gazdasági növekedésre számítanak, az idei államháztartási hiányt pedig a bruttó hazai termék 6,6 százalékára becsülik – írja az Agerpres hírügynökség az elemzés eredményeire hivatkozva.
A CFA Románia több mint tizenöt éve havonta készít a pénzügyi elemzők egyéves gazdasági várakozásait összegző felmérést. A bizalmi mutató 0 és 100 pont között alakulhat: a nulla a bizalom teljes hiányát, a száz pont pedig a román gazdaság iránti teljes bizalmat jelzi.
Luca Niculescu miniszterelnök hétfőn kijelentette, hogy 2026 végéig elkészül a jövő évi állami költségvetés tervezete és 2027-ben emelkednek a nyugdíjak.
Két játékos bántalmazta a játékvezetőt a hétvégi fordulóban, mert elégedetlenek voltak a bírói döntésekkel a Temes megyei Nagyszentmiklós és Óbesenyő közötti, 5. ligás mérkőzésen.
Az iskola udvarán tiltakoznak, biztonságos megoldást kérve egy osztálytársukkal szemben a temesvári Nikolaus Lenau-iskola egyik nyolcadik osztályának diákjai és szüleik hétfőn.
Erős szélre, esőre és havazásra figyelmeztető előrejelzést adott ki hétfőn az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM). A figyelmeztetés szerda estig érvényes.
Fegyverhasználatra kényszerültek vasárnap este a rendőrök Resicabányán, miután egy gyanúsított elfogása közben többen rájuk támadtak és kövekkel dobálták őket – közölte a Krassó-Szörény megyei rendőrség. A lövésekben senki nem sérült meg.
A Környezetvédelmi Alapkezelő (AFM) hétfőn délelőtt tíz órától fogadja az akkumulátoros energiatároló rendszerek telepítését támogató programban részt venni kívánó kivitelezők jelentkezését.
Több Ro-Alert üzenetet küldtek medvék lakott területen való felbukkanása miatt Hargita megyében november első felében, mint ahány nap eltelt a hónapból. A medveveszély mérséklését a megemelt kilövési kvótától is várják, de a probléma egyelőre még fennáll.
Huszonnégy órára őrizetbe vették vasárnap Temesváron a rezidensvizsga három résztvevőjét. Szolgálati titoknak minősülő vagy nem nyilvános információk felfedésének gyanújával zajlik eljárás ellenük.
A nyomozók tudták hol kell keresni azt nagy mennyiségű pénzt, amelyet november 12-én és 13-án végzett összehangolt nyomozási akciók során találtak meg – mondta az NVVH elnöke az RTL Házon kívül című műsorában vasárnap.
Lövétén és az Oroszhegyhez tartozó Székelyszenttamáson láttak medvét vasárnap este. A hatóságok mindkét nagyvad miatt Ro-Alert üzenetben figyelmeztették a lakókat.
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