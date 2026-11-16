Csalás gyanúja merült fel az egyik erdélyi rezidensvizsgán, a rendőrségen kötöttek ki a résztvevők

Huszonnégy órára őrizetbe vették vasárnap Temesváron a rezidensvizsga három résztvevőjét. Szolgálati titoknak minősülő vagy nem nyilvános információk felfedésének gyanújával zajlik eljárás ellenük.

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A Temes megyei rendőrség tájékoztatása szerint hivatalból indult vizsgálat az ügyben, miután felmerült a gyanú, hogy a november 15-i rezidensvizsgán egyes résztvevők kommunikációs eszközök segítségével próbálnak csalni.

A rendőrök vasárnap ellenőrzést tartottak a temesvári vizsgaközpontban, és