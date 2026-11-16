Tovább késik az Olt-híd újjáépítése Csíkszeredában

A bíróságig jutott a Csíkszereda nyugati ki- és bejárata közelében levő Olt-híd újjáépítése érdekében kiírt közbeszerzési eljárás, miután az egyik ajánlattevő cég kifogásolta az eredményt. Ezzel csak tovább húzódik a beruházás előkészítése.

Kovács Attila 2026. november 16., 07:432026. november 16., 07:43

Eddig is vontatottan haladt a 13A jelzésű országúton található, alaposan elhasználódott híd újjáépítésének előkészítése, amelynek érdekében több mint egy éve írta ki a közbeszerzési eljárást a brassói regionális útügyi igazgatóság. Hirdetés Az eredményhirdetésig eljutott a procedúra több hónappal ezelőtt, ám

a nyertesnek nyilvánított székelyudvarhelyi cég egyik ellenlábasa nem volt elégedett az eredménnyel,

és óvást nyújtott be az Óvásokat Elbíráló Országos Bizottsághoz (CNSC). Ezt a folyamodványt elutasították, a cég viszont tovább próbálkozott, és a bíróságon fellebbezett a döntés ellen.

Időnként leomlott egy-egy rész Fotó: Borbély Fanni

Ezért most az ügy a Brassói Ítélőtáblához került, ott döntenek a keresetről – tájékoztatott kérdésünkre Cătălin Romanescu, a Közúti Infrastruktúrát Kezelő Országos Társaság (CNAIR) Hargita megyei igazgatója.

A beruházás műszaki terveinek elkészítésére és a kivitelezésre szóló szerződés aláírására így csak a bírósági ítélet után kerül sor.

Mint korábban az illetékes ismertette, amikor elérkezik a meglévő híd bontásának ideje, egy ideiglenes póthidat építenek mellé, ahol a munkálatok időszakában haladhat a forgalom. A tervezés és kivitelezés becsült értéke elérte a 19,3 millió lejt, a liciten 8 cég, illetve cégtársulás nyújtott be ajánlatot.

Fotó: Pinti Attila

2018-ban drasztikus sebességkorlátozást vezettek be a hídon, mert egy szakértői vizsgálat szerint tartószerkezete meggyengült, veszélyessé vált. Ezért

a korábban megengedett 40 kilométeres óránkénti sebességet 10 kilométeresre csökkentették,

így próbálva óvni a tartószerkezetet. Ezt a korlátozást senki sem tartja be, csúcsforgalom idején torlódást is eredményezne. Az elhasználódás nemcsak a híd vasbeton tartószerkezetében jelentkezett, amelynek gerendái közé évek óta beszivárog a víz, télen a só, meggyengítve azt.

Fotó: Pinti Attila

Az egyik oldalon a védőkorlát a járda szerepét is betöltő beton tartóelemekkel együtt 2014-ben szakadt le és esett a folyóba – ezt utána csak szalagkorláttal pótolták – a másik oldalon pedig 2017-ben egy balesetező autó szakította át a védőkorlátot, amelynek nagy része aztán a tartóelemekkel együtt 2021 nyarán szakadt le, oda is szalagkorlátot szereltek fel.