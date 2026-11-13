Jogosítvány nélkül, részegen ült kormány mögé egy férfi Csíkszéken, nem jutott messzire

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Fotó: Tuchiluș Alex
Jogosítvány nélkül és jelentős alkoholos befolyásoltság alatt vezetett autót egy 33 éves férfi november 12-én este Csíkszentsimonban, de nem jutott messzire az autóval: a rendőrök megállították.
2026. november 13., 11:072026. november 13., 11:07
2026. november 13., 11:072026. november 13., 11:07
A rendőrök este fél 11 körül állították meg a 123A jelzésű megyei úton az illetőt. Az alkoholszondás vizsgálat
A sofőrt egészségügyi intézménybe kísérték, hogy biológiai mintát vegyenek tőle a véralkoholszintje megállapításához.
Az ellenőrzés során ráadásul az is kiderült, hogy a férfi egyetlen nem rendelkezik vezetői engedéllyel. A rendőrség ittas-, valamint engedély nélküli vezetés miatt eljárást indított ellene.
Hajnali balesete után órákkal ismét kormány mögé ült egy 42 éves férfi Hargita megyében, noha nem volt jogosítványa, autóján rendszámtábla sem volt, szervezetében jelentős mennyiségű alkohol volt.
Új sorompót szereltek a korábban letört helyére Csíkszeredában a Lejtő utca felső végére, ezzel lezárva az utat a sétálóutcába igyekvő autósok előtt. Jelenleg a műszaki tesztelés zajlik annak érdekében, hogy minden gördülékenyen működjön.
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Két zsaroló azzal fenyegetett meg egy 47 éves férfit, hogy felgyújtják a gazdasági melléképületét, ha nem fizeti ki az általuk követelt összeget. A zsarolással gyanúsított madéfalvi illetők egyikét 24 órára őrizetbe vették.
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Az autizmussal élő gyermekek fejlesztését, a sürgősségi ellátásra szoruló kis betegek félelmének enyhítését és a csíkszépvízi gondozóotthon lakóinak tartalmasabb mindennapjait segítik az idei csíkszeredai Katalin-bál bevételéből.
A 94 éves Szilágyi Árpád, az 1956-os forradalom túlélője mesél a múltról Csíkszeredában, november 9-én, hétfőn.
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