Jogosítvány nélkül, részegen ült kormány mögé egy férfi Csíkszéken, nem jutott messzire

2026. november 10., kedd

„Nem csináltam semmit” – a lelki bántalmazás egyre nagyobb kihívás az iskolákban

Bár a fizikai bántalmazás visszaszorult az iskolákban, a verbális és lelki bántalmazás, valamint az online zaklatás egyre komolyabb problémát jelent. A megelőzéshez nemcsak a diákok, hanem a pedagógusok és a szülők bevonására is szükség van.