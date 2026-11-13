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Jogosítvány nélkül, részegen ült kormány mögé egy férfi Csíkszéken, nem jutott messzire

Képünk illusztráció • Fotó: Tuchiluș Alex

Képünk illusztráció

Fotó: Tuchiluș Alex

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Jogosítvány nélkül és jelentős alkoholos befolyásoltság alatt vezetett autót egy 33 éves férfi november 12-én este Csíkszentsimonban, de nem jutott messzire az autóval: a rendőrök megállították.

Székelyhon

2026. november 13., 11:072026. november 13., 11:07

2026. november 13., 11:072026. november 13., 11:07

A rendőrök este fél 11 körül állították meg a 123A jelzésű megyei úton az illetőt. Az alkoholszondás vizsgálat

1,48 mg/l légalkoholszintet mutatott ki a leheletéből.

A sofőrt egészségügyi intézménybe kísérték, hogy biológiai mintát vegyenek tőle a véralkoholszintje megállapításához.

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Az ellenőrzés során ráadásul az is kiderült, hogy a férfi egyetlen nem rendelkezik vezetői engedéllyel. A rendőrség ittas-, valamint engedély nélküli vezetés miatt eljárást indított ellene.

Csíkszék
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