Nincs pénz a közösségi központra, támogatást kértek

Kétmillió lej hiányzik a befejezéshez
Fotó: Pinti Attila
Önerőből nem tudják befejezni a csíkcsicsói közösségi szolgáltató központ építését, ezért az önkormányzat az Országos Beruházási Társasághoz (CNI) nyújtott be igénylést a hiányzó összeg biztosítása érdekében.
Több mint két éve szerkezetkész állapotban áll az az épület, amelyet közösségi szolgáltató központnak szánt a csíkcsicsói önkormányzat, pénz viszont nincs arra, hogy a hiányzó munkálatokat elvégezzék.
Az E578-as jelzésű út mellett, az egykori munkásszálló helyett felhúzott ingatlan
de ezt a több más beruházást, projektet is irányító önkormányzat sem tavaly, sem idén nem tudta biztosítani.
Noha két éve bankhitelt igényeltek a befejezés finanszírozására, azt a túl rövid határidő miatt nem lehetett felhasználni erre a beruházásra, így nem maradt más lehetőségük, mint támogatásért folyamodni a CNI-hez, és amennyiben igénylésüket elfogadják, így befejezni az ingatlant – ismertette kérdésünkre Péter Lukács polgármester.
Nemsokára hozzálát az építő Csíkcsicsóban a főút melletti egykori munkásszálló átalakításához, ahol korszerű, több korosztály számára hiányzó szolgáltatásokat nyújtó közösségi központot hoznak létre. A beruházást jövő év végéig kell befejezni.
Az eddig elvégzett munkálatok költségeit, valamint a berendezés megvásárlását a Norvég Alap korábban nyújtott 925 ezer eurós finanszírozása biztosította, ezt elszámolták – tudtuk meg. Kérdésünkre az elöljáró azt is elmondta, ha nem sikerül kormánytámogatást igénybe venni, akkor
utóbbi más projektek lezárása, és a gázhálózat-építés önrészének finanszírozására felvett hitel visszafizetése nyomán esedékes.
Jövő évben saját költségvetésből mindenképp elvégeznék az épület külső hőszigetelését, valamint elkészítenék és berendeznék a konyhának szánt felületet, amelynek a felszereltsége rendelkezésre áll, hogy lehessen beüzemelni – ismertette Péter Lukács.
Fotó: Pinti Attila
A község 2017-ben vásárolta meg az egykori munkásszálló épületét, majd 2019-ben megvalósíthatósági tanulmányt készíttetett, és ezzel pályázott a Norvég Alaphoz, elnyerve a már említett támogatást egy integrált, időseknek és fiataloknak is szociális szolgáltatásokat nyújtó központ létrehozására.
A kezdeti elképzelés az ingatlan átépítését irányozta elő a földszinti rész megtartásával, de a felső szint és a födém eltávolítása nyomán kiderült, hogy
Ez jelentős többletkiadással járt, amely most hiányzik a befejezéshez.
A tervek szerint az önkormányzat partnere, a Gyulafehérvári Caritas segélyszervezet az idősek foglalkoztatását biztosítja, megkönnyítve a mozgáskorlátozottság által nehezített napi tevékenységet.
A közösségi házban az idősek nappali foglalkoztatói és szociálpedagógiai központja mellett általános és gyerekgyógyászati orvosi rendelés, szociális konyha és két ideiglenes szükséglakás is helyet kapna.
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