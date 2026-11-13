Nincs pénz a közösségi központra, támogatást kértek

Önerőből nem tudják befejezni a csíkcsicsói közösségi szolgáltató központ építését, ezért az önkormányzat az Országos Beruházási Társasághoz (CNI) nyújtott be igénylést a hiányzó összeg biztosítása érdekében.

Kovács Attila 2026. november 13., 13:002026. november 13., 13:00

Több mint két éve szerkezetkész állapotban áll az az épület, amelyet közösségi szolgáltató központnak szánt a csíkcsicsói önkormányzat, pénz viszont nincs arra, hogy a hiányzó munkálatokat elvégezzék. Hirdetés Az E578-as jelzésű út mellett, az egykori munkásszálló helyett felhúzott ingatlan

teljes befejezéséhez még legalább 2 millió lejre van szükség,

de ezt a több más beruházást, projektet is irányító önkormányzat sem tavaly, sem idén nem tudta biztosítani. Noha két éve bankhitelt igényeltek a befejezés finanszírozására, azt a túl rövid határidő miatt nem lehetett felhasználni erre a beruházásra, így nem maradt más lehetőségük, mint támogatásért folyamodni a CNI-hez, és amennyiben igénylésüket elfogadják, így befejezni az ingatlant – ismertette kérdésünkre Péter Lukács polgármester. korábban írtuk Szolgáltatói központ lesz az egykori, lerobbant munkásszálló helyén Nemsokára hozzálát az építő Csíkcsicsóban a főút melletti egykori munkásszálló átalakításához, ahol korszerű, több korosztály számára hiányzó szolgáltatásokat nyújtó közösségi központot hoznak létre. A beruházást jövő év végéig kell befejezni. Az eddig elvégzett munkálatok költségeit, valamint a berendezés megvásárlását a Norvég Alap korábban nyújtott 925 ezer eurós finanszírozása biztosította, ezt elszámolták – tudtuk meg. Kérdésünkre az elöljáró azt is elmondta, ha nem sikerül kormánytámogatást igénybe venni, akkor

saját költségvetésre, és újabb bankhitelre alapozhatnak,

utóbbi más projektek lezárása, és a gázhálózat-építés önrészének finanszírozására felvett hitel visszafizetése nyomán esedékes. Jövő évben saját költségvetésből mindenképp elvégeznék az épület külső hőszigetelését, valamint elkészítenék és berendeznék a konyhának szánt felületet, amelynek a felszereltsége rendelkezésre áll, hogy lehessen beüzemelni – ismertette Péter Lukács.

Fotó: Pinti Attila

A község 2017-ben vásárolta meg az egykori munkásszálló épületét, majd 2019-ben megvalósíthatósági tanulmányt készíttetett, és ezzel pályázott a Norvég Alaphoz, elnyerve a már említett támogatást egy integrált, időseknek és fiataloknak is szociális szolgáltatásokat nyújtó központ létrehozására. A kezdeti elképzelés az ingatlan átépítését irányozta elő a földszinti rész megtartásával, de a felső szint és a födém eltávolítása nyomán kiderült, hogy

teljesen le kell bontani, mert a tartószerkezet nem alkalmas

a tervezett célra.