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Nincs pénz a közösségi központra, támogatást kértek

Kétmillió lej hiányzik a befejezéshez • Fotó: Pinti Attila

Kétmillió lej hiányzik a befejezéshez

Fotó: Pinti Attila

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Önerőből nem tudják befejezni a csíkcsicsói közösségi szolgáltató központ építését, ezért az önkormányzat az Országos Beruházási Társasághoz (CNI) nyújtott be igénylést a hiányzó összeg biztosítása érdekében.

Kovács Attila

2026. november 13., 13:002026. november 13., 13:00

Több mint két éve szerkezetkész állapotban áll az az épület, amelyet közösségi szolgáltató központnak szánt a csíkcsicsói önkormányzat, pénz viszont nincs arra, hogy a hiányzó munkálatokat elvégezzék.

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Az E578-as jelzésű út mellett, az egykori munkásszálló helyett felhúzott ingatlan

teljes befejezéséhez még legalább 2 millió lejre van szükség,

de ezt a több más beruházást, projektet is irányító önkormányzat sem tavaly, sem idén nem tudta biztosítani.

Noha két éve bankhitelt igényeltek a befejezés finanszírozására, azt a túl rövid határidő miatt nem lehetett felhasználni erre a beruházásra, így nem maradt más lehetőségük, mint támogatásért folyamodni a CNI-hez, és amennyiben igénylésüket elfogadják, így befejezni az ingatlant – ismertette kérdésünkre Péter Lukács polgármester.

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Szolgáltatói központ lesz az egykori, lerobbant munkásszálló helyén
Szolgáltatói központ lesz az egykori, lerobbant munkásszálló helyén

Nemsokára hozzálát az építő Csíkcsicsóban a főút melletti egykori munkásszálló átalakításához, ahol korszerű, több korosztály számára hiányzó szolgáltatásokat nyújtó közösségi központot hoznak létre. A beruházást jövő év végéig kell befejezni.

Az eddig elvégzett munkálatok költségeit, valamint a berendezés megvásárlását a Norvég Alap korábban nyújtott 925 ezer eurós finanszírozása biztosította, ezt elszámolták – tudtuk meg. Kérdésünkre az elöljáró azt is elmondta, ha nem sikerül kormánytámogatást igénybe venni, akkor

saját költségvetésre, és újabb bankhitelre alapozhatnak,

utóbbi más projektek lezárása, és a gázhálózat-építés önrészének finanszírozására felvett hitel visszafizetése nyomán esedékes.

Jövő évben saját költségvetésből mindenképp elvégeznék az épület külső hőszigetelését, valamint elkészítenék és berendeznék a konyhának szánt felületet, amelynek a felszereltsége rendelkezésre áll, hogy lehessen beüzemelni – ismertette Péter Lukács.

• Fotó: Pinti Attila Galéria

Fotó: Pinti Attila

A község 2017-ben vásárolta meg az egykori munkásszálló épületét, majd 2019-ben megvalósíthatósági tanulmányt készíttetett, és ezzel pályázott a Norvég Alaphoz, elnyerve a már említett támogatást egy integrált, időseknek és fiataloknak is szociális szolgáltatásokat nyújtó központ létrehozására.

A kezdeti elképzelés az ingatlan átépítését irányozta elő a földszinti rész megtartásával, de a felső szint és a födém eltávolítása nyomán kiderült, hogy

teljesen le kell bontani, mert a tartószerkezet nem alkalmas
a tervezett célra.

Ez jelentős többletkiadással járt, amely most hiányzik a befejezéshez.

A tervek szerint az önkormányzat partnere, a Gyulafehérvári Caritas segélyszervezet az idősek foglalkoztatását biztosítja, megkönnyítve a mozgáskorlátozottság által nehezített napi tevékenységet.

A közösségi házban az idősek nappali foglalkoztatói és szociálpedagógiai központja mellett általános és gyerekgyógyászati orvosi rendelés, szociális konyha és két ideiglenes szükséglakás is helyet kapna.

Csíkszék Csíkcsicsó
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