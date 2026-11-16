Korababás családokat várnak közös ünneplésre Csíkszeredában

Fotó: Barabás Hajnal
Közös ünneplésre hívja a koraszülött babákat nevelő családokat november 17-én a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház. A koraszülöttek világnapja alkalmából szervezett eseményt a Jakab Antal Házban tartják.
Idén is megszervezi a közös ünneplést a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház a koraszülött babákat nevelő családokkal november 17-én, kedden 15 órától a csíksomlyói Jakab Antal Házban.
A kórház újszülött-gyógyászati osztályának munkatársai, a Korai Fejlesztő és Rehabilitációs Központ munkaközösségének segítségével
Ezzel párhuzamosan a szülők számára lehetőséget biztosítanak a tapasztalatok, gondolatok és érzések megosztására, az egymásra figyelésre, és a közösségi kapcsolatok erősítésére egy csoportos beszélgetés során.
A Környezetvédelmi Alapkezelő (AFM) hétfőn délelőtt tíz órától fogadja az akkumulátoros energiatároló rendszerek telepítését támogató programban részt venni kívánó kivitelezők jelentkezését.
Több Ro-Alert üzenetet küldtek medvék lakott területen való felbukkanása miatt Hargita megyében november első felében, mint ahány nap eltelt a hónapból. A medveveszély mérséklését a megemelt kilövési kvótától is várják, de a probléma egyelőre még fennáll.
Huszonnégy órára őrizetbe vették vasárnap Temesváron a rezidensvizsga három résztvevőjét. Szolgálati titoknak minősülő vagy nem nyilvános információk felfedésének gyanújával zajlik eljárás ellenük.
A nyomozók tudták hol kell keresni azt nagy mennyiségű pénzt, amelyet november 12-én és 13-án végzett összehangolt nyomozási akciók során találtak meg – mondta az NVVH elnöke az RTL Házon kívül című műsorában vasárnap.
Lövétén és az Oroszhegyhez tartozó Székelyszenttamáson láttak medvét vasárnap este. A hatóságok mindkét nagyvad miatt Ro-Alert üzenetben figyelmeztették a lakókat.
Nappali fényben a számos felújított részlet, este pedig az ízléses kivilágítás rajzolja újra a csíksomlyói kegytemplomot. Képpárokon mutatjuk.
Két tacskóját sétáltatta vasárnap egy csíkszeredai férfi a Somlyó-hegy közelében, amikor a közelben levő pásztorkutyák rájuk rontottak.
Az orvosi szakterületen 943, a fogorvosin 936, a gyógyszerészetin pedig 925 pont volt a legmagasabb elért pontszám a vasárnapi rezidensvizsgán – közölte Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter.
A védelmi minisztérium vasárnap közölte, hogy a hadsereg radarrendszere légi célpontot észlelt az ukrán-román határhoz közeli Vilkove településtől északkeletre.
Könnyebb sérüléssel járó baleset történt vasárnap délután Piricske közelében. Egy sofőr árokba hajtott autójával, eleinte nem jeleztek sérülést, de végül hívták a SMURD-egységet elsősegélynyújtás céljából.
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