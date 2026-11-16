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Korababás családokat várnak közös ünneplésre Csíkszeredában

• Fotó: Barabás Hajnal

Fotó: Barabás Hajnal

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Közös ünneplésre hívja a koraszülött babákat nevelő családokat november 17-én a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház. A koraszülöttek világnapja alkalmából szervezett eseményt a Jakab Antal Házban tartják.

Barabás Hajnal

2026. november 16., 08:302026. november 16., 08:30

Idén is megszervezi a közös ünneplést a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház a koraszülött babákat nevelő családokkal november 17-én, kedden 15 órától a csíksomlyói Jakab Antal Házban.

Az esemény apropóját a november 15-i – korábban november 17-i – koraszülöttek világnapja adja.

A kórház újszülött-gyógyászati osztályának munkatársai, a Korai Fejlesztő és Rehabilitációs Központ munkaközösségének segítségével

játékos, a gyermekek életkorához igazodó, fejlesztő tevékenységekkel, mesével és zenei foglalkozással, Ringatóval, kreatív kézműves tevékenységekkel várják a korababás családokat.

Ezzel párhuzamosan a szülők számára lehetőséget biztosítanak a tapasztalatok, gondolatok és érzések megosztására, az egymásra figyelésre, és a közösségi kapcsolatok erősítésére egy csoportos beszélgetés során.

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Csíkszék Csíkszereda
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