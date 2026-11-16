Korababás családokat várnak közös ünneplésre Csíkszeredában

Közös ünneplésre hívja a koraszülött babákat nevelő családokat november 17-én a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház. A koraszülöttek világnapja alkalmából szervezett eseményt a Jakab Antal Házban tartják.

Barabás Hajnal 2026. november 16., 08:302026. november 16., 08:30

Idén is megszervezi a közös ünneplést a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház a koraszülött babákat nevelő családokkal november 17-én, kedden 15 órától a csíksomlyói Jakab Antal Házban.

Az esemény apropóját a november 15-i – korábban november 17-i – koraszülöttek világnapja adja.

A kórház újszülött-gyógyászati osztályának munkatársai, a Korai Fejlesztő és Rehabilitációs Központ munkaközösségének segítségével

játékos, a gyermekek életkorához igazodó, fejlesztő tevékenységekkel, mesével és zenei foglalkozással, Ringatóval, kreatív kézműves tevékenységekkel várják a korababás családokat.