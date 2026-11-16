Indul a jelentkezés az akkumulátoros energiatároló rendszerek telepítésére

Támogatják a megújuló forrásokból előállított villamos energia tárolását, saját célú felhasználását és a többlet országos hálózatba táplálását. Képünk illusztráció
Fotó: Orbán Orsolya
A Környezetvédelmi Alapkezelő (AFM) hétfőn délelőtt tíz órától fogadja az akkumulátoros energiatároló rendszerek telepítését támogató programban részt venni kívánó kivitelezők jelentkezését.
Az intézmény hétfői tájékoztatása szerint a kivitelezők november 20-án 23 óra 59 percig jelentkezhetnek a programba, és nyújthatják be a szükséges dokumentumokat az AFM honlapján elérhető online felületen.
A 400 millió lejes keretösszegű program a megújuló forrásokból előállított villamos energia tárolását, saját célú felhasználását és a többlet országos hálózatba táplálását hivatott segíteni.
A magánszemélyek számára november 20-án 10 órakor nyílik meg a jelentkezési lehetőség, és november 25-én 23 óra 59 percig tart. A kérelmeket szintén az AFM elektronikus felületén kell benyújtani.
Az igényléshez szükséges a kitöltött támogatási kérelem, a személyazonosító igazolvány, az adóhatóság és az illetékes önkormányzat által kiállított adóigazolás, valamint – ha a beruházás helyszíne eltér a lakóhelytől – az érintett önkormányzat adóigazolása is. Emellett csatolni kell a saját névre szóló termelő-fogyasztói (prosumator) szerződést, a hálózati csatlakozási igazolást és egy, az elmúlt hat hónapban kiállított villanyszámlát – összesíti az Agerpres hírügynökség.
A részletes jogosultsági feltételek, a szükséges dokumentumok listája és a jelentkezési szabályok megtalálhatók az AFM honlapján közzétett pályázati útmutatóban.
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