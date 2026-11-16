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Indul a jelentkezés az akkumulátoros energiatároló rendszerek telepítésére

Támogatják a megújuló forrásokból előállított villamos energia tárolását, saját célú felhasználását és a többlet országos hálózatba táplálását

Támogatják a megújuló forrásokból előállított villamos energia tárolását, saját célú felhasználását és a többlet országos hálózatba táplálását. Képünk illusztráció

Fotó: Orbán Orsolya

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A Környezetvédelmi Alapkezelő (AFM) hétfőn délelőtt tíz órától fogadja az akkumulátoros energiatároló rendszerek telepítését támogató programban részt venni kívánó kivitelezők jelentkezését.

Székelyhon

2026. november 16., 10:242026. november 16., 10:24

Az intézmény hétfői tájékoztatása szerint a kivitelezők november 20-án 23 óra 59 percig jelentkezhetnek a programba, és nyújthatják be a szükséges dokumentumokat az AFM honlapján elérhető online felületen.

A 400 millió lejes keretösszegű program a megújuló forrásokból előállított villamos energia tárolását, saját célú felhasználását és a többlet országos hálózatba táplálását hivatott segíteni.

A támogatás a beruházás elszámolható költségeinek legfeljebb 75 százalékát fedezheti, áfával együtt maximum 15 ezer lej értékben.

A magánszemélyek számára november 20-án 10 órakor nyílik meg a jelentkezési lehetőség, és november 25-én 23 óra 59 percig tart. A kérelmeket szintén az AFM elektronikus felületén kell benyújtani.

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Az igényléshez szükséges a kitöltött támogatási kérelem, a személyazonosító igazolvány, az adóhatóság és az illetékes önkormányzat által kiállított adóigazolás, valamint – ha a beruházás helyszíne eltér a lakóhelytől – az érintett önkormányzat adóigazolása is. Emellett csatolni kell a saját névre szóló termelő-fogyasztói (prosumator) szerződést, a hálózati csatlakozási igazolást és egy, az elmúlt hat hónapban kiállított villanyszámlát – összesíti az Agerpres hírügynökség.

A részletes jogosultsági feltételek, a szükséges dokumentumok listája és a jelentkezési szabályok megtalálhatók az AFM honlapján közzétett pályázati útmutatóban.

Belföld Környezetvédelem
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