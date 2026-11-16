Üres kapusfülkék, szűkös költségvetés: így áll az iskolai portaszolgálat Székelyföldön

Ezer új iskolai őr állást kér az oktatási miniszter, de a gyakorlatban sok tanintézet a meglévő kapusi állásokat sem tudja betölteni, mert nem fér bele a költségvetésbe. Sok székelyföldi iskolában portás sincs, amikor a gyerekek reggel megérkeznek.

Hajnal Csilla 2026. november 16., 09:592026. november 16., 09:59

Sorin Costreie oktatási miniszter nemrég arról beszélt egy interjúban, hogy

országszerte ezer új iskolai őr állást kellene létrehozni a biztonságérzet növelése érdekében.

Az indok az, hogy az utóbbi hetekben több erőszakos eset is történt az iskolákban. Hirdetés A miniszter szerint a portások számának növelése lenne az első, gyorsan bevezethető intézkedés. Hangsúlyozta, hogy az ezer állás országos szinten nem számít soknak, de a kulcsfontosságú helyekre kellene irányítani őket. A második intézkedés az iskolai tanácsadás bővítése lenne. A tárcavezető szerint

az iskolai tanácsadókra, iskolapszichológusokra régóta szükség van, mert ők látják és érzik meg leginkább a gyerekek problémáit.

Az intézkedések megvalósításához azonban finanszírozásra lenne szükség, de még költségvetés sincs erre, így várat magára a döntés.

Fotó: Haáz Vince

Romániában nincs egységes országos előírás, amely minden egyes iskolában kötelezővé tenné állandó őr vagy portás alkalmazását, vannak ugyan iskolák, ahol nem didaktikai személyzetként – minisztériumi alkalmazottként – dolgoznak portások, de

legtöbb helyen az épület őrzéséről a helyi önkormányzat és az iskola vezetősége dönt a költségvetés függvényében.

Több mint egy éve várnak a közbeszerzéses megoldásra Marosvásárhelyen például már több mint egy éve folyamatban van az önkormányzat közterület-rendezési igazgatóságán keresztül egy átfogó közbeszerzési eljárás a városban a biztonsági szolgáltatásokra – nem csak az iskolaépületekre, hanem az összes közigazgatási épületre – ezért

nem köthetnek időközben szerződéseket őrző-védő cégekkel, így több iskola is portaszolgálat nélkül működik.

Horațiu Lobonț, az iskolákért felelős igazgatóság vezetője a Székelyhonnak elmondta, ő sem tud tenni semmit, várja, hogy megkössék a keretszerződést. Erre azonban még várni kell, hiszen amint Borsos Csabától, a polgármesteri hivatal sajtófelelősétől megtudtuk: megtámadták a közbeszerzési eljárás eredményét a törvényszéken, így most várják a fejleményeket, és egyelőre nem lehet semmit tudni a törvényszéki döntés kimeneteléről.

A Marosvásárhelyi Református Kollégium és a Bolyai Farkas Elméleti Líceum közösen használt főépületében minisztérium által fizetett portaszolgálat működik Fotó: Haáz Vince

A portaszolgálat hiányát a Marosvásárhelyi Református Kollégiumban is megérezték az elemi osztályosok szülei, akik tavaly beadvánnyal fordultak az iskolaigazgatósághoz és az önkormányzat felelős igazgatóságához, amelyben szóvá tették, hogy

amíg az eljárás lezárul, találjanak átmeneti megoldást, hiszen elemis gyerekeik biztonságáról van szó.

Végül eredményes volt a kérésük, hiszen azóta ismét van kapusszolgálat az iskola Horea utcai épületében. Benedek Zsolt, a kollégium igazgatója a Székelyhonnak elmondta:

úgy oldották meg, hogy belefoglalták a költségvetésbe a portaszolgálatot, és a polgármesteri hivatal jóváhagyta.

Az iskola főépületében a minisztérium által jóváhagyott kapus-állás van, ő az iskola alkalmazottja, ezért ott megvan oldva a portaszolgálat. Hiába van üresedés, újat nem tudnak alkalmazni Kiss Imrétől, Kovászna megye főtanfelügyelőjétől megtudtuk, hogy

Háromszéken kapusok kizárólag a városi iskolákban vannak.

Ezek az állások a nem oktató személyzet kategóriájába tartoznak, és a fizetésüket a minisztérium állja, mint minden más alkalmazottét.

Fotó: Haáz Vince

„A megüresedett állásokra viszont nem lehet alkalmazni, mert az iskolák nem férnek bele az előirányzott költségvetésbe. Így

hiába van négy kapus állás, amelyből kettő üres, mert mondjuk, nyugdíjba mentek, nem lehet versenyvizsgát szervezni”

– fejtette ki a megye főtanfelügyelője. Hozzátette, őrző-védő cégekkel nincs szerződés, ha lenne, azt már szolgáltatásként kellene fizetni, és ezt a fenntartónak, vagyis a helyi tanácsnak kellene állnia. Hiába üresedik meg egy állás, ha nem vehetnek fel senkit oda A szentegyházi Gábor Áron Iskolaközpontban két portást „örökölt” Tankó Csilla iskolaigazgató, amikor átvette a tanintézet vezetését. Át is szervezte nappalra az iskola „őrzését”, hiszen azelőtt éjszaka dolgoztak. „Hatalmas segítség a portás egy iskolában, egyik legfontosabb alkalmazott, hiszen

ő az, aki mindenkivel találkozik, aki belép az iskolába, ő az aki mindent lát, ami a tanintézet területén történik. Megállítja a feldúlt szülőket, nem engedi belépni az illetéktelen személyeket.

A videokamera is hasznos, de nem helyettesíti az emberi munkaerőt” – fejtette ki a Székelyhonnak Tankó Csilla. Sajnos betegnyugdíjba vonult az egyik portás, és két napra rá a minisztérium azt válaszolta, hogy nem vehetnek fel újat a helyére, de ugyanígy vannak a takarító személyzettel is.

Hiába üresedik meg egy állás, nem hirdethetik meg, hogy új munkaerőt vegyenek fel, pedig égető szükség lenne rájuk