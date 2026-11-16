Üres kapusfülkék, szűkös költségvetés: így áll az iskolai portaszolgálat Székelyföldön

Számos iskola kapus nélkül működik
Fotó: Haáz Vince
Ezer új iskolai őr állást kér az oktatási miniszter, de a gyakorlatban sok tanintézet a meglévő kapusi állásokat sem tudja betölteni, mert nem fér bele a költségvetésbe. Sok székelyföldi iskolában portás sincs, amikor a gyerekek reggel megérkeznek.
Sorin Costreie oktatási miniszter nemrég arról beszélt egy interjúban, hogy
Az indok az, hogy az utóbbi hetekben több erőszakos eset is történt az iskolákban.
A miniszter szerint a portások számának növelése lenne az első, gyorsan bevezethető intézkedés. Hangsúlyozta, hogy az ezer állás országos szinten nem számít soknak, de a kulcsfontosságú helyekre kellene irányítani őket. A második intézkedés az iskolai tanácsadás bővítése lenne. A tárcavezető szerint
Az intézkedések megvalósításához azonban finanszírozásra lenne szükség, de még költségvetés sincs erre, így várat magára a döntés.
Fotó: Haáz Vince
Romániában nincs egységes országos előírás, amely minden egyes iskolában kötelezővé tenné állandó őr vagy portás alkalmazását, vannak ugyan iskolák, ahol nem didaktikai személyzetként – minisztériumi alkalmazottként – dolgoznak portások, de
Marosvásárhelyen például már több mint egy éve folyamatban van az önkormányzat közterület-rendezési igazgatóságán keresztül egy átfogó közbeszerzési eljárás a városban a biztonsági szolgáltatásokra – nem csak az iskolaépületekre, hanem az összes közigazgatási épületre – ezért
Horațiu Lobonț, az iskolákért felelős igazgatóság vezetője a Székelyhonnak elmondta, ő sem tud tenni semmit, várja, hogy megkössék a keretszerződést.
Erre azonban még várni kell, hiszen amint Borsos Csabától, a polgármesteri hivatal sajtófelelősétől megtudtuk: megtámadták a közbeszerzési eljárás eredményét a törvényszéken, így most várják a fejleményeket, és egyelőre nem lehet semmit tudni a törvényszéki döntés kimeneteléről.
A Marosvásárhelyi Református Kollégium és a Bolyai Farkas Elméleti Líceum közösen használt főépületében minisztérium által fizetett portaszolgálat működik
Fotó: Haáz Vince
A portaszolgálat hiányát a Marosvásárhelyi Református Kollégiumban is megérezték az elemi osztályosok szülei, akik tavaly beadvánnyal fordultak az iskolaigazgatósághoz és az önkormányzat felelős igazgatóságához, amelyben szóvá tették, hogy
Végül eredményes volt a kérésük, hiszen azóta ismét van kapusszolgálat az iskola Horea utcai épületében. Benedek Zsolt, a kollégium igazgatója a Székelyhonnak elmondta:
Az iskola főépületében a minisztérium által jóváhagyott kapus-állás van, ő az iskola alkalmazottja, ezért ott megvan oldva a portaszolgálat.
Kiss Imrétől, Kovászna megye főtanfelügyelőjétől megtudtuk, hogy
Ezek az állások a nem oktató személyzet kategóriájába tartoznak, és a fizetésüket a minisztérium állja, mint minden más alkalmazottét.
Fotó: Haáz Vince
„A megüresedett állásokra viszont nem lehet alkalmazni, mert az iskolák nem férnek bele az előirányzott költségvetésbe. Így
– fejtette ki a megye főtanfelügyelője. Hozzátette, őrző-védő cégekkel nincs szerződés, ha lenne, azt már szolgáltatásként kellene fizetni, és ezt a fenntartónak, vagyis a helyi tanácsnak kellene állnia.
A szentegyházi Gábor Áron Iskolaközpontban két portást „örökölt” Tankó Csilla iskolaigazgató, amikor átvette a tanintézet vezetését. Át is szervezte nappalra az iskola „őrzését”, hiszen azelőtt éjszaka dolgoztak.
„Hatalmas segítség a portás egy iskolában, egyik legfontosabb alkalmazott, hiszen
A videokamera is hasznos, de nem helyettesíti az emberi munkaerőt” – fejtette ki a Székelyhonnak Tankó Csilla. Sajnos betegnyugdíjba vonult az egyik portás, és két napra rá a minisztérium azt válaszolta, hogy nem vehetnek fel újat a helyére, de ugyanígy vannak a takarító személyzettel is.
– tette hozzá az iskolavezető, aki nem tartja célravezetőnek, hogy a minisztérium csak azokban az iskolákban engedélyezi az új munkaerő felvételét, ahol belefér az iskola költségvetésébe, de Hargita megyében a legtöbb iskola nincs ebben a helyzetben.
„Nagyobb biztonságban érezzük magunkat, ha van portás. Az iskolánkba elemisek, általános iskolások és középiskolások is járnak, délutáni programok is vannak, sporttevékenységek, ki felügyeli ilyenkor a diákokat, a belépést, ha nincs portás?” – tette fel a kérdést Tankó Csilla utalva az elmúlt hetekben történt iskolai incidensekre.
Több Ro-Alert üzenetet küldtek medvék lakott területen való felbukkanása miatt Hargita megyében november első felében, mint ahány nap eltelt a hónapból. A medveveszély mérséklését a megemelt kilövési kvótától is várják, de a probléma egyelőre még fennáll.
Közös ünneplésre hívja a koraszülött babákat nevelő családokat november 17-én a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház. A koraszülöttek világnapja alkalmából szervezett eseményt a Jakab Antal Házban tartják.
Huszonnégy órára őrizetbe vették vasárnap Temesváron a rezidensvizsga három résztvevőjét. Szolgálati titoknak minősülő vagy nem nyilvános információk felfedésének gyanújával zajlik eljárás ellenük.
A nyomozók tudták hol kell keresni azt nagy mennyiségű pénzt, amelyet november 12-én és 13-án végzett összehangolt nyomozási akciók során találtak meg – mondta az NVVH elnöke az RTL Házon kívül című műsorában vasárnap.
Lövétén és az Oroszhegyhez tartozó Székelyszenttamáson láttak medvét vasárnap este. A hatóságok mindkét nagyvad miatt Ro-Alert üzenetben figyelmeztették a lakókat.
Nappali fényben a számos felújított részlet, este pedig az ízléses kivilágítás rajzolja újra a csíksomlyói kegytemplomot. Képpárokon mutatjuk.
Két tacskóját sétáltatta vasárnap egy csíkszeredai férfi a Somlyó-hegy közelében, amikor a közelben levő pásztorkutyák rájuk rontottak.
Az orvosi szakterületen 943, a fogorvosin 936, a gyógyszerészetin pedig 925 pont volt a legmagasabb elért pontszám a vasárnapi rezidensvizsgán – közölte Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter.
A védelmi minisztérium vasárnap közölte, hogy a hadsereg radarrendszere légi célpontot észlelt az ukrán-román határhoz közeli Vilkove településtől északkeletre.
Könnyebb sérüléssel járó baleset történt vasárnap délután Piricske közelében. Egy sofőr árokba hajtott autójával, eleinte nem jeleztek sérülést, de végül hívták a SMURD-egységet elsősegélynyújtás céljából.
szóljon hozzá!