Felállították Csíkszereda karácsonyfáját a központi parkban

2026. november 16., hétfő

Az anyaország mellett Romániában is rekordot döntött a Hogyan tudnék élni nélküled? folytatása

Magyarországon és Romániában is rekordott döntött a mozikban a Hogyan tudnék élni nélküled? című fim második része, vagyis az alkotás első helyen végzett a nézettségi listákon az elmúlt hétvégén.