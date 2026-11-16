Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

2027-től drágább lesz az ivóvíz- és a csatornaszolgáltatás Gyergyószentmiklóson

Nincs mentőöv. A szennyvízért is többet kell majd fizetni Gyergyószentmiklóson. Képünk illusztráció • Fotó: Veres Nándor

Nincs mentőöv. A szennyvízért is többet kell majd fizetni Gyergyószentmiklóson. Képünk illusztráció

Fotó: Veres Nándor

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Tovább emelkedik az ivóvíz- és a csatornaszolgáltatás ára Gyergyószentmiklóson 2027 januárjától: az ivóvíz köbmétere 7,29 lej plusz áfa, a csatornadíj 6,26 lej plusz áfa lesz. A változásról a HVCSK az októberi közműszámlákon tájékoztatja a fogyasztókat.

Gergely Imre

2026. november 16., 17:022026. november 16., 17:02

  • A díjemelés a januárban elfogadott, 2030-ig érvényes árképzési stratégián alapul, amelyet az ANRSC jóváhagyása alapján vezettek be.

  • 2026-ban az ivóvíz díja 5,76 lejre, a szennyvízkezelésé 4,45 lejre emelkedett köbméterenként áfa nélkül, az ivóvíz ára több mint 80 százalékkal nőtt.

  • 2027. január 1-jétől az ivóvíz ára 22,73 százalékkal, 7,29 lej plusz áfára, a csatornadíj 36,21 százalékkal, 6,26 lej plusz áfára nő.

  • György János szerint a stratégia közvagyonhasználati díjjal is számol, amelyből 2027-re 1,2 és 1,3 millió lejt irányoztak elő közműfejlesztésekre.

A napokban kézbesítik a gyergyószentmiklósi fogyasztóknak az októberi közműszámlákat, amelyeken a Hő-, Víz- és Csatornaszolgáltató Közmű (HVCSK) már a következő évi díjváltozásokról is tájékoztatja az ügyfeleket. A 2027 januárjától érvényes áremelés az ivóvíz- és a csatornaszolgáltatást is érinti.

Ez nem egy friss döntés eredménye. Gyergyószentmiklós képviselő-testülete januárban fogadott el egy hosszú távú, 2030-ig érvényes árképzési stratégiát az ivóvíz- és szennyvízszolgáltatás díjainak meghatározására. A stratégiát az Országos Közüzemi Szolgáltatásokat Szabályozó Hatóság (ANRSC) jóváhagyása alapján fogadták el.

korábban írtuk

Emelkedik az ivóvíz és a szennyvíz díja Gyergyószentmiklóson
Emelkedik az ivóvíz és a szennyvíz díja Gyergyószentmiklóson

Megszavazta Gyergyószentmiklós képviselő-testülete az ivóvíz- és szennyvízszolgáltatás díjainak módosítását. Egy hosszú távú, 2030-ig érvényes árképzési stratégiát fogadtak el, amely évente meghatározza a fogyasztók által fizetendő díjakat.

Az árképzési stratégia egy olyan számítási képletet rögzít, amely

az inflációt és más gazdasági tényezőket is figyelembe véve határozza meg az egyes évekre alkalmazandó díjakat.

Ennek megfelelően 2026-ban jelentősen megemelkedett a közműszolgáltatás ára: az ivóvíz köbméteréért 5,76 lejt, a szennyvízkezelésért pedig 4,45 lejt kell fizetni áfa nélkül. Az ivóvíz ára ezzel több mint 80 százalékkal nőtt a korábbi díjhoz képest.

A következő évben is drágulásra kell számítani, de a növekedés aránya már kisebb lesz.

A jóváhagyott árstratégia szerint 2027. január 1-jétől az ivóvíz ára 22,73 százalékkal, a csatornaszolgáltatás díja pedig 36,21 százalékkal emelkedik. Ehhez még hozzáadódik az infláció mértékével történő kiigazítás. Így

  • az ivóvíz köbméterenkénti ára 7,29 lej plusz áfa,

  • míg a csatornaszolgáltatás díja 6,26 lej plusz áfa lesz 2027 januárjától.

György János, a HVCSK szóvivője érdeklődésünkre elmondta, hogy a januárban bevezetett árstratégia az országos előírásoknak megfelelően közvagyon-használati díjjal is számol, amelyet a szolgáltató köteles befizetni a városkasszába.

Hirdetés

Az ivóvízhálózat esetében 2027-re 1,2 millió lejt, a csatornaszolgáltatás esetében pedig 1,3 millió lejt irányoztak elő erre. Ezeket az összegeket az önkormányzat csak közműfejlesztésekre fordíthatja vissza.

Az Országos Közüzemi Szolgáltatásokat Szabályozó Hatóság (ANRSC) – románul Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice – a romániai közműszolgáltatásokat felügyelő és szabályozó központi államigazgatási szerv. Az ANRSC felügyeli a lakossági vízellátást és csatornázást, a távhőszolgáltatást (meleg víz és fűtés), a köztisztasági szolgáltatásokat (hulladékgazdálkodás, utcatisztítás), valamint a tömegközlekedést és a közvilágítást. Ellenőrzi és engedélyezi a szolgáltatók által alkalmazott árszabásokat, biztosítva, hogy a tarifák gazdaságilag indokoltak és a fogyasztók számára méltányosak legyenek.

Gyergyószék Gyergyószentmiklós
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Unger Anna: a nyomozók tudták hova kell menni a pénzért
Juhászkutyák támadtak egy tacskóit sétáltató férfira Csíksomlyón
Ilyen szintre még romániai hokiklub nem jutott, mint a Brassói Corona
Függőségtől a józanság felé: új életet tanulnak a szenvedélybetegek Magyarózdon
Ezúttal nehezebben sikerült legyőzni az Ágyúsokat Csíkban
A befogadás nem csupán a sajátos nevelési igényű gyermekek ügye
Unger Anna: a nyomozók tudták hova kell menni a pénzért
Székelyhon

Unger Anna: a nyomozók tudták hova kell menni a pénzért
Juhászkutyák támadtak egy tacskóit sétáltató férfira Csíksomlyón
Székelyhon

Juhászkutyák támadtak egy tacskóit sétáltató férfira Csíksomlyón
Ilyen szintre még romániai hokiklub nem jutott, mint a Brassói Corona
Székely Sport

Ilyen szintre még romániai hokiklub nem jutott, mint a Brassói Corona
Függőségtől a józanság felé: új életet tanulnak a szenvedélybetegek Magyarózdon
Krónika

Függőségtől a józanság felé: új életet tanulnak a szenvedélybetegek Magyarózdon
Ezúttal nehezebben sikerült legyőzni az Ágyúsokat Csíkban
Székely Sport

Ezúttal nehezebben sikerült legyőzni az Ágyúsokat Csíkban
A befogadás nem csupán a sajátos nevelési igényű gyermekek ügye
Nőileg

A befogadás nem csupán a sajátos nevelési igényű gyermekek ügye
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. november 16., hétfő

Gyilkostó: ha napokig szünetel a vízszolgáltatás, elfagyhat a hálózat

Több ezer euró értékű szivattyú meghibásodása miatt szünetel a vízszolgáltatás Gyilkostó üdülőtelepen. A szakemberek igyekeznek megoldani a helyzetet, mielőtt a fagy nagyobb bajokat okozna.

Gyilkostó: ha napokig szünetel a vízszolgáltatás, elfagyhat a hálózat
Gyilkostó: ha napokig szünetel a vízszolgáltatás, elfagyhat a hálózat
2026. november 16., hétfő

Gyilkostó: ha napokig szünetel a vízszolgáltatás, elfagyhat a hálózat
Hirdetés
2026. november 16., hétfő

Hulladékgazdálkodás: felkészülésre fordítanák a féléves haladékot a gyergyószéki polgármesterek

Támogatják az új integrált hulladékgazdálkodási rendszer bevezetésének elhalasztását a gyergyószéki polgármesterek. Szerintük a plusz fél évet a díjszabás átgondolására, a hiányzó infrastruktúra kialakítására és a lakosság felkészítésére kell fordítani.

Hulladékgazdálkodás: felkészülésre fordítanák a féléves haladékot a gyergyószéki polgármesterek
Hulladékgazdálkodás: felkészülésre fordítanák a féléves haladékot a gyergyószéki polgármesterek
2026. november 16., hétfő

Hulladékgazdálkodás: felkészülésre fordítanák a féléves haladékot a gyergyószéki polgármesterek
2026. november 12., csütörtök

A kommunizmus óta ez lehet Gyergyószentmiklós egyik legmeghatározóbb fejlesztése

A közvilágítás korszerűsítéséhez szükséges kábelek földbe helyezésével dolgoznak a szakemberek, és ezzel elkezdődött Gyergyószentmiklóson a Virág negyed déli részének felújítása. A városrész teljeskörű modernizálása tavasszal kap nagyobb lendületet.

A kommunizmus óta ez lehet Gyergyószentmiklós egyik legmeghatározóbb fejlesztése
A kommunizmus óta ez lehet Gyergyószentmiklós egyik legmeghatározóbb fejlesztése
2026. november 12., csütörtök

A kommunizmus óta ez lehet Gyergyószentmiklós egyik legmeghatározóbb fejlesztése
2026. november 11., szerda

Márton Áron életútját idézik fel zenés-irodalmi előadással

A Ne hagyd, hogy betörjenek! című produkciót november 15-én, vasárnap este 7 órától mutatják be a gyergyószentmiklósi Szent Miklós-templomban.

Márton Áron életútját idézik fel zenés-irodalmi előadással
Márton Áron életútját idézik fel zenés-irodalmi előadással
2026. november 11., szerda

Márton Áron életútját idézik fel zenés-irodalmi előadással
Hirdetés
2026. november 11., szerda

Két kutyát vittek el a rendőrök a háztól, ahol rosszul tartották az állatokat

Két kutyát szállítottak menhelyre egy gyergyószentmiklósi állatvédelmi ellenőrzés során szerdán. Amikor megtalálták az állatokat, nem volt megfelelő menedékük, elegendő élelmük és vizük sem.

Két kutyát vittek el a rendőrök a háztól, ahol rosszul tartották az állatokat
Két kutyát vittek el a rendőrök a háztól, ahol rosszul tartották az állatokat
2026. november 11., szerda

Két kutyát vittek el a rendőrök a háztól, ahol rosszul tartották az állatokat
2026. november 11., szerda

Jogosítvány nélkül, ittasan hajtott árokba

Árokba hajtott személyautójával egy 42 éves, Brassó megyei férfi a 12C jelzésű országúton, Gyergyószentmiklós közelében. A sofőr ittasan vezetett, és az is kiderült, hogy nem volt jogosítványa.

Jogosítvány nélkül, ittasan hajtott árokba
Jogosítvány nélkül, ittasan hajtott árokba
2026. november 11., szerda

Jogosítvány nélkül, ittasan hajtott árokba
2026. november 11., szerda

A férfiak egészségéről és lelki egyensúlyáról beszélgetnek Gyergyószentmiklóson

A férfiak egészségügyi problémáira, a megelőzés és a rendszeres szűrés fontosságára, valamint a lelki egyensúly megőrzésére hívja fel a figyelmet az a beszélgetés, amelyet szerdán 19 órától tartanak Gyergyószentmiklóson, a Szent István-plébánián.

A férfiak egészségéről és lelki egyensúlyáról beszélgetnek Gyergyószentmiklóson
A férfiak egészségéről és lelki egyensúlyáról beszélgetnek Gyergyószentmiklóson
2026. november 11., szerda

A férfiak egészségéről és lelki egyensúlyáról beszélgetnek Gyergyószentmiklóson
Hirdetés
2026. november 10., kedd

Elgázolt egy gyalogost, majd elhajtott a helyszínről a tettes Gyergyószentmiklóson

Gyalogátkelőhelyen ütött el egy 40 éves nőt egy autós Gyergyószentmiklóson, majd megállás nélkül továbbhajtott. A rendőrök még aznap azonosították a sofőrt.

Elgázolt egy gyalogost, majd elhajtott a helyszínről a tettes Gyergyószentmiklóson
Elgázolt egy gyalogost, majd elhajtott a helyszínről a tettes Gyergyószentmiklóson
2026. november 10., kedd

Elgázolt egy gyalogost, majd elhajtott a helyszínről a tettes Gyergyószentmiklóson
2026. november 10., kedd

Elutasítja az új hulladékgazdálkodási rendszert a gyergyószentmiklósi EMSZ

Elutasítja a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási rendszer jelenlegi formában történő bevezetését a gyergyószentmiklósi EMSZ. Közleményük szerint az új rendszer magasabb árat és ritkább hulladékszállítást jelent, de a szolgáltatás nem javul.

Elutasítja az új hulladékgazdálkodási rendszert a gyergyószentmiklósi EMSZ
Elutasítja az új hulladékgazdálkodási rendszert a gyergyószentmiklósi EMSZ
2026. november 10., kedd

Elutasítja az új hulladékgazdálkodási rendszert a gyergyószentmiklósi EMSZ
2026. november 10., kedd

Aludt a házigazda, ezt használta ki a tolvaj, aki meglopta

Egy 72 éves férfi otthonába tört be egy nő, miközben a házigazda aludt. A 400 lej értékű lopással gyanúsított fiatal nőt őrizetbe vették.

Aludt a házigazda, ezt használta ki a tolvaj, aki meglopta
Aludt a házigazda, ezt használta ki a tolvaj, aki meglopta
2026. november 10., kedd

Aludt a házigazda, ezt használta ki a tolvaj, aki meglopta
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!