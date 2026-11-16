2027-től drágább lesz az ivóvíz- és a csatornaszolgáltatás Gyergyószentmiklóson

Nincs mentőöv. A szennyvízért is többet kell majd fizetni Gyergyószentmiklóson. Képünk illusztráció
Fotó: Veres Nándor
Tovább emelkedik az ivóvíz- és a csatornaszolgáltatás ára Gyergyószentmiklóson 2027 januárjától: az ivóvíz köbmétere 7,29 lej plusz áfa, a csatornadíj 6,26 lej plusz áfa lesz. A változásról a HVCSK az októberi közműszámlákon tájékoztatja a fogyasztókat.
A díjemelés a januárban elfogadott, 2030-ig érvényes árképzési stratégián alapul, amelyet az ANRSC jóváhagyása alapján vezettek be.
2026-ban az ivóvíz díja 5,76 lejre, a szennyvízkezelésé 4,45 lejre emelkedett köbméterenként áfa nélkül, az ivóvíz ára több mint 80 százalékkal nőtt.
2027. január 1-jétől az ivóvíz ára 22,73 százalékkal, 7,29 lej plusz áfára, a csatornadíj 36,21 százalékkal, 6,26 lej plusz áfára nő.
György János szerint a stratégia közvagyonhasználati díjjal is számol, amelyből 2027-re 1,2 és 1,3 millió lejt irányoztak elő közműfejlesztésekre.
A napokban kézbesítik a gyergyószentmiklósi fogyasztóknak az októberi közműszámlákat, amelyeken a Hő-, Víz- és Csatornaszolgáltató Közmű (HVCSK) már a következő évi díjváltozásokról is tájékoztatja az ügyfeleket. A 2027 januárjától érvényes áremelés az ivóvíz- és a csatornaszolgáltatást is érinti.
Ez nem egy friss döntés eredménye. Gyergyószentmiklós képviselő-testülete januárban fogadott el egy hosszú távú, 2030-ig érvényes árképzési stratégiát az ivóvíz- és szennyvízszolgáltatás díjainak meghatározására. A stratégiát az Országos Közüzemi Szolgáltatásokat Szabályozó Hatóság (ANRSC) jóváhagyása alapján fogadták el.
Megszavazta Gyergyószentmiklós képviselő-testülete az ivóvíz- és szennyvízszolgáltatás díjainak módosítását. Egy hosszú távú, 2030-ig érvényes árképzési stratégiát fogadtak el, amely évente meghatározza a fogyasztók által fizetendő díjakat.
Az árképzési stratégia egy olyan számítási képletet rögzít, amely
Ennek megfelelően 2026-ban jelentősen megemelkedett a közműszolgáltatás ára: az ivóvíz köbméteréért 5,76 lejt, a szennyvízkezelésért pedig 4,45 lejt kell fizetni áfa nélkül. Az ivóvíz ára ezzel több mint 80 százalékkal nőtt a korábbi díjhoz képest.
A jóváhagyott árstratégia szerint 2027. január 1-jétől az ivóvíz ára 22,73 százalékkal, a csatornaszolgáltatás díja pedig 36,21 százalékkal emelkedik. Ehhez még hozzáadódik az infláció mértékével történő kiigazítás. Így
az ivóvíz köbméterenkénti ára 7,29 lej plusz áfa,
míg a csatornaszolgáltatás díja 6,26 lej plusz áfa lesz 2027 januárjától.
György János, a HVCSK szóvivője érdeklődésünkre elmondta, hogy a januárban bevezetett árstratégia az országos előírásoknak megfelelően közvagyon-használati díjjal is számol, amelyet a szolgáltató köteles befizetni a városkasszába.
Az ivóvízhálózat esetében 2027-re 1,2 millió lejt, a csatornaszolgáltatás esetében pedig 1,3 millió lejt irányoztak elő erre. Ezeket az összegeket az önkormányzat csak közműfejlesztésekre fordíthatja vissza.
Az Országos Közüzemi Szolgáltatásokat Szabályozó Hatóság (ANRSC) – románul Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice – a romániai közműszolgáltatásokat felügyelő és szabályozó központi államigazgatási szerv. Az ANRSC felügyeli a lakossági vízellátást és csatornázást, a távhőszolgáltatást (meleg víz és fűtés), a köztisztasági szolgáltatásokat (hulladékgazdálkodás, utcatisztítás), valamint a tömegközlekedést és a közvilágítást. Ellenőrzi és engedélyezi a szolgáltatók által alkalmazott árszabásokat, biztosítva, hogy a tarifák gazdaságilag indokoltak és a fogyasztók számára méltányosak legyenek.
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