2027-től drágább lesz az ivóvíz- és a csatornaszolgáltatás Gyergyószentmiklóson

Nincs mentőöv. A szennyvízért is többet kell majd fizetni Gyergyószentmiklóson. Képünk illusztráció

Tovább emelkedik az ivóvíz- és a csatornaszolgáltatás ára Gyergyószentmiklóson 2027 januárjától: az ivóvíz köbmétere 7,29 lej plusz áfa, a csatornadíj 6,26 lej plusz áfa lesz. A változásról a HVCSK az októberi közműszámlákon tájékoztatja a fogyasztókat.

Gergely Imre 2026. november 16., 17:022026. november 16., 17:02

A díjemelés a januárban elfogadott, 2030-ig érvényes árképzési stratégián alapul, amelyet az ANRSC jóváhagyása alapján vezettek be.

2026-ban az ivóvíz díja 5,76 lejre, a szennyvízkezelésé 4,45 lejre emelkedett köbméterenként áfa nélkül, az ivóvíz ára több mint 80 százalékkal nőtt.

2027. január 1-jétől az ivóvíz ára 22,73 százalékkal, 7,29 lej plusz áfára, a csatornadíj 36,21 százalékkal, 6,26 lej plusz áfára nő.

György János szerint a stratégia közvagyonhasználati díjjal is számol, amelyből 2027-re 1,2 és 1,3 millió lejt irányoztak elő közműfejlesztésekre. A napokban kézbesítik a gyergyószentmiklósi fogyasztóknak az októberi közműszámlákat, amelyeken a Hő-, Víz- és Csatornaszolgáltató Közmű (HVCSK) már a következő évi díjváltozásokról is tájékoztatja az ügyfeleket. A 2027 januárjától érvényes áremelés az ivóvíz- és a csatornaszolgáltatást is érinti. Ez nem egy friss döntés eredménye. Gyergyószentmiklós képviselő-testülete januárban fogadott el egy hosszú távú, 2030-ig érvényes árképzési stratégiát az ivóvíz- és szennyvízszolgáltatás díjainak meghatározására. A stratégiát az Országos Közüzemi Szolgáltatásokat Szabályozó Hatóság (ANRSC) jóváhagyása alapján fogadták el. korábban írtuk Emelkedik az ivóvíz és a szennyvíz díja Gyergyószentmiklóson Megszavazta Gyergyószentmiklós képviselő-testülete az ivóvíz- és szennyvízszolgáltatás díjainak módosítását. Egy hosszú távú, 2030-ig érvényes árképzési stratégiát fogadtak el, amely évente meghatározza a fogyasztók által fizetendő díjakat. Az árképzési stratégia egy olyan számítási képletet rögzít, amely

az inflációt és más gazdasági tényezőket is figyelembe véve határozza meg az egyes évekre alkalmazandó díjakat.

Ennek megfelelően 2026-ban jelentősen megemelkedett a közműszolgáltatás ára: az ivóvíz köbméteréért 5,76 lejt, a szennyvízkezelésért pedig 4,45 lejt kell fizetni áfa nélkül. Az ivóvíz ára ezzel több mint 80 százalékkal nőtt a korábbi díjhoz képest.

A következő évben is drágulásra kell számítani, de a növekedés aránya már kisebb lesz.

A jóváhagyott árstratégia szerint 2027. január 1-jétől az ivóvíz ára 22,73 százalékkal, a csatornaszolgáltatás díja pedig 36,21 százalékkal emelkedik. Ehhez még hozzáadódik az infláció mértékével történő kiigazítás. Így az ivóvíz köbméterenkénti ára 7,29 lej plusz áfa,

míg a csatornaszolgáltatás díja 6,26 lej plusz áfa lesz 2027 januárjától. György János, a HVCSK szóvivője érdeklődésünkre elmondta, hogy a januárban bevezetett árstratégia az országos előírásoknak megfelelően közvagyon-használati díjjal is számol, amelyet a szolgáltató köteles befizetni a városkasszába. Hirdetés Az ivóvízhálózat esetében 2027-re 1,2 millió lejt, a csatornaszolgáltatás esetében pedig 1,3 millió lejt irányoztak elő erre. Ezeket az összegeket az önkormányzat csak közműfejlesztésekre fordíthatja vissza.