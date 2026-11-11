Márton Áron életútját idézik fel zenés-irodalmi előadással

Fotó: Gyergyószentmiklósi Művelődési Központ
A Ne hagyd, hogy betörjenek! című produkciót november 15-én, vasárnap este 7 órától mutatják be a gyergyószentmiklósi Szent Miklós-templomban.
Márton Áron püspök életútját, megpróbáltatásait és megtörhetetlen lelki erejét idézi fel a Ne hagyd, hogy betörjenek! című zenés irodalmi előadás, amelyet a Márton Áron 130 emlékév keretében mutatnak be Gyergyószentmiklóson.
A Gyergyószentmiklósi Művelődési Központ és a Szent Miklós-plébánia szervezésében megvalósuló, ingyenesen megtekinthető produkció helyszíne különlegesnek mondható, hiszen
Az előadás a szülőföld békéjétől a börtönben elszenvedett meghurcoltatásokon át vezeti végig a közönséget, egészen a lelki diadalig.
Az előadást a kifejezetten erre a produkcióra összeállt kézdivásárhelyi formáció mutatja be. A fellépők: Fórika Balázs, Ruszka Sándor, Demeter Elemér és Köntzey Olivér.
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