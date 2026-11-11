Márton Áron életútját idézik fel zenés-irodalmi előadással

A Ne hagyd, hogy betörjenek! című produkciót november 15-én, vasárnap este 7 órától mutatják be a gyergyószentmiklósi Szent Miklós-templomban.

Itt állíthatja be, hogy a Google-találatokban elöl legyen a Székelyhon!

Márton Áron püspök életútját, megpróbáltatásait és megtörhetetlen lelki erejét idézi fel a Ne hagyd, hogy betörjenek! című zenés irodalmi előadás, amelyet a Márton Áron 130 emlékév keretében mutatnak be Gyergyószentmiklóson.

A Gyergyószentmiklósi Művelődési Központ és a Szent Miklós-plébánia szervezésében megvalósuló, ingyenesen megtekinthető produkció helyszíne különlegesnek mondható, hiszen