Jogosítvány nélkül, ittasan hajtott árokba

Árokba hajtott személyautójával egy 42 éves, Brassó megyei férfi a 12C jelzésű országúton, Gyergyószentmiklós közelében. A sofőr ittasan vezetett, és az is kiderült, hogy nem volt jogosítványa.

Gergely Imre 2026. november 11., 17:292026. november 11., 17:29

A gyergyószentmiklósi rendőrséget a 112-es sürgősségi számon értesítették a szerdán hajnali két óra után történt balesetről. A helyszínen megállapították, hogy a személyautót vezető, Brassó megyei férfi letért az úttestről, és az árokba hajtott.

A balesetben senki sem sérült meg, csak az autó rongálódott meg.