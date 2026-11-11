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Jogosítvány nélkül, ittasan hajtott árokba

Képünk illusztráció • Fotó: Tuchiluș Alex

Képünk illusztráció

Fotó: Tuchiluș Alex

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Árokba hajtott személyautójával egy 42 éves, Brassó megyei férfi a 12C jelzésű országúton, Gyergyószentmiklós közelében. A sofőr ittasan vezetett, és az is kiderült, hogy nem volt jogosítványa.

Gergely Imre

2026. november 11., 17:292026. november 11., 17:29

A gyergyószentmiklósi rendőrséget a 112-es sürgősségi számon értesítették a szerdán hajnali két óra után történt balesetről. A helyszínen megállapították, hogy a személyautót vezető, Brassó megyei férfi letért az úttestről, és az árokba hajtott.

A balesetben senki sem sérült meg, csak az autó rongálódott meg.

A helyszínen elvégzett alkoholszondás vizsgálat 0,82 mg/l légalkohol-koncentrációt mutatott. A sofőrt kórházba szállították, ahol biológiai mintát vettek tőle a véralkoholszint pontos megállapítása érdekében.

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A rendőrségi adatbázisok ellenőrzésekor az is kiderült, hogy a férfinek nem volt érvényes jogosítványa semmilyen típusú járműre. Az ügyben ittas, valamint jogosítvány nélküli vezetés gyanújával indult büntetőeljárás.

Gyergyószék Baleset Rendőrség
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