Jogosítvány nélkül, ittasan hajtott árokba

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Fotó: Tuchiluș Alex
Árokba hajtott személyautójával egy 42 éves, Brassó megyei férfi a 12C jelzésű országúton, Gyergyószentmiklós közelében. A sofőr ittasan vezetett, és az is kiderült, hogy nem volt jogosítványa.
A gyergyószentmiklósi rendőrséget a 112-es sürgősségi számon értesítették a szerdán hajnali két óra után történt balesetről. A helyszínen megállapították, hogy a személyautót vezető, Brassó megyei férfi letért az úttestről, és az árokba hajtott.
A helyszínen elvégzett alkoholszondás vizsgálat 0,82 mg/l légalkohol-koncentrációt mutatott. A sofőrt kórházba szállították, ahol biológiai mintát vettek tőle a véralkoholszint pontos megállapítása érdekében.
A rendőrségi adatbázisok ellenőrzésekor az is kiderült, hogy a férfinek nem volt érvényes jogosítványa semmilyen típusú járműre. Az ügyben ittas, valamint jogosítvány nélküli vezetés gyanújával indult büntetőeljárás.
A Ne hagyd, hogy betörjenek! című produkciót november 15-én, vasárnap este 7 órától mutatják be a gyergyószentmiklósi Szent Miklós-templomban.
Két kutyát szállítottak menhelyre egy gyergyószentmiklósi állatvédelmi ellenőrzés során szerdán. Amikor megtalálták az állatokat, nem volt megfelelő menedékük, elegendő élelmük és vizük sem.
A férfiak egészségügyi problémáira, a megelőzés és a rendszeres szűrés fontosságára, valamint a lelki egyensúly megőrzésére hívja fel a figyelmet az a beszélgetés, amelyet szerdán 19 órától tartanak Gyergyószentmiklóson, a Szent István-plébánián.
Gyalogátkelőhelyen ütött el egy 40 éves nőt egy autós Gyergyószentmiklóson, majd megállás nélkül továbbhajtott. A rendőrök még aznap azonosították a sofőrt.
Elutasítja a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási rendszer jelenlegi formában történő bevezetését a gyergyószentmiklósi EMSZ. Közleményük szerint az új rendszer magasabb árat és ritkább hulladékszállítást jelent, de a szolgáltatás nem javul.
Egy 72 éves férfi otthonába tört be egy nő, miközben a házigazda aludt. A 400 lej értékű lopással gyanúsított fiatal nőt őrizetbe vették.
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Mentorprogramot indít, képzéseket és konferenciát szervez, valamint a nők elleni erőszak megelőzésében is szerepet vállal az RMDSZ nemrégiben megalakult Gyergyó Területi Nőszervezete. Várják a nők csatlakozását.
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