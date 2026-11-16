Fehér Ház: csütörtökön találkozik egymással Donald Trump, Vlagyimir Putyin és Hszi Csin-ping

Csütörtökön találkozik egymással Donald Trump amerikai, Vlagyimir Putyin orosz és Hszi Csin-ping kínai elnök – jelentette be a Fehér Ház helyi idő szerint pénteken.

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Az MTI által szemlézett tájékoztatás szerint a háromoldalú találkozóra a dél-kínai Sencsen városában rendezendő Ázsiai és Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) csúcs margóján kerül sor.

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Trump a többi között a nukleáris leszerelés, valamint az iráni konfliktus kérdését is felveti majd Putyinnak, azonban