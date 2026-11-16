Fehér Ház: csütörtökön találkozik egymással Donald Trump, Vlagyimir Putyin és Hszi Csin-ping

Donald Trump és Vlagyimir Putyin még az ukrajnai háború előtt Helsinkiben
Fotó: Agerpres/EPA/Mauri Ratilainen
Csütörtökön találkozik egymással Donald Trump amerikai, Vlagyimir Putyin orosz és Hszi Csin-ping kínai elnök – jelentette be a Fehér Ház helyi idő szerint pénteken.
2026. november 16., 16:392026. november 16., 16:39
2026. november 16., 16:422026. november 16., 16:42
Az MTI által szemlézett tájékoztatás szerint a háromoldalú találkozóra a dél-kínai Sencsen városában rendezendő Ázsiai és Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) csúcs margóján kerül sor.
Trump a többi között a nukleáris leszerelés, valamint az iráni konfliktus kérdését is felveti majd Putyinnak, azonban
– közölte a Fehér Ház egyik tisztségviselője a sajtóval.
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