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Fehér Ház: csütörtökön találkozik egymással Donald Trump, Vlagyimir Putyin és Hszi Csin-ping

Donald Trump és Vlagyimir Putyin még az ukrajnai háború előtt Helsinkiben • Fotó: Agerpres/EPA/Mauri Ratilainen

Donald Trump és Vlagyimir Putyin még az ukrajnai háború előtt Helsinkiben

Fotó: Agerpres/EPA/Mauri Ratilainen

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Csütörtökön találkozik egymással Donald Trump amerikai, Vlagyimir Putyin orosz és Hszi Csin-ping kínai elnök – jelentette be a Fehér Ház helyi idő szerint pénteken.

Székelyhon

2026. november 16., 16:392026. november 16., 16:39

2026. november 16., 16:422026. november 16., 16:42

Az MTI által szemlézett tájékoztatás szerint a háromoldalú találkozóra a dél-kínai Sencsen városában rendezendő Ázsiai és Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) csúcs margóján kerül sor.

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Trump a többi között a nukleáris leszerelés, valamint az iráni konfliktus kérdését is felveti majd Putyinnak, azonban

várhatóan nem kerül sor az ukrajnai háborúval kapcsolatos megbeszélésekre

– közölte a Fehér Ház egyik tisztségviselője a sajtóval.

Külföld
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