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Tovább emelkedett a spanyolországi vasúti szerencsétlenség halálos áldozatainak száma

• Fotó: The Line/X

Fotó: The Line/X

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Tovább emelkedett a urdai vasúti szerencsétlenségben elhunytak száma; a 69. áldozat az egyik kritikus állapotú sérült, aki a kórházban halt meg – közölte a Kasztília-La Mancha tartomány elnöke csütörtökön.

Székelyhon

2026. október 29., 15:312026. október 29., 15:31

2026. október 29., 15:372026. október 29., 15:37

„Egy olyan katasztrófát élünk át, amely egész Spanyolországot sokkos állapotba hozta” – fogalmazott a régió vezetője.

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Mint mondta, jelenleg a tragédia helyszínén daruk segítségével mozdítják el az összeroncsolódott vagonokat. Reményének adott hangot, hogy

nem találnak további holttesteket a munkálatok során.

Beszámolt arról is, hogy megkezdődött az áldozatok azonosítása a toledói igazságügyi orvosszakértői intézetben, amelyhez megerősítették a szakértői csoport létszámát.

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Román állampolgár is megsérült a spanyolországi vonatbalesetben
Román állampolgár is megsérült a spanyolországi vonatbalesetben

Egy román állampolgár is megsérült a spanyolországi Toledo tartományban szerdán történt vonatbalesetben – közölte csütörtökön a román külügyminisztérium.

A megbeszélést követően Pedro Sánchez miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a hatóságok jelenleg három területre összpontosítanak: az első a mentés és az áldozatok azonosítása, a második a baleset okainak kivizsgálása, a harmadik pedig az áldozatok családjainak kárpótlása.

Idézet
Az állam minden intézménye, a legkisebb önkormányzattól kezdve egészen a spanyol kormányig éjjel-nappal azon dolgozik, hogy ne csupán válaszokat adjon az áldozatok családjainak, hanem természetesen feltárja e tragédia minden egyes részletét, és megerősítse a biztonsági intézkedéseket annak érdekében, hogy ehhez hasonló eset soha többé ne fordulhasson elő”

– jelentette ki az MTI szemléje szerint.

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Egész éjjel zajlott a mentés a spanyolországi vasúti szerencsétlenség helyszínén
Egész éjjel zajlott a mentés a spanyolországi vasúti szerencsétlenség helyszínén

Egész éjjel zajlott a mentés a legkevesebb 68 halálos áldozatot követelő spanyolországi vasúti szerencsétlenség helyszínén a Madrid-Sevilla vonalon, Urda település közelében – közölték a hatóságok csütörtökön.

A szerencsétlenségben több mint 180 ember sérült meg, mintegy hatvanan vannak kórházban, többek állapota válságos. A spanyol királyi pár a nap folyamán meglátogatja a toledói kórházban kezelt betegeket.

A spanyol csendőrség több mint hatvan bejelentést kapott, amelyben hozzátartozók keresik a baleset során eltűnt szeretteiket.

A külügyminisztérium tájékoztatása szerint 24 külföldi utas sorsa ismeretlen. A halálos áldozatok között egy, a sérültek között hét külföldi van. Állampolgárságukat nem hozták nyilvánosságra.

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Vonatszerencsétlenség történt Spanyolországban, sokan meghaltak
Vonatszerencsétlenség történt Spanyolországban, sokan meghaltak

Halálos vasúti szerencsétlenség történt szerdán a spanyolországi Urda település közelében, több mint harminc ember életét vesztette – a közölte Kasztília-La Mancha tartományi kormányának szóvivője.

A Vox szélsőjobboldali ellenzéki párt bejelentette: a balesettel összefüggésben büntetőfeljelentést tesz a legfelsőbb bíróságon Óscar Puente közlekedési miniszter ellen

„a vasútbiztonsággal, valamint a kapcsolódó szervezetek felügyeletével összefüggő irányítási és ellenőrzési kötelezettségeinek elmulasztása miatt”.

A tragédia szerda reggel történt, amikor a spanyol állami vasúttársaság (Renfe) Madrid és Sevilla között közlekedő nagysebességű vonata belerohant az Iryo társaság nagysebességű járatába, amely a vágányon vesztegelt. A két vonaton több mint 500-an utaztak.

A nyomozók már vizsgálják az irányítóközpont és az összeütköző vonatok mozdonyvezetői közötti kommunikációt. A hangfelvételek egy része kiszivárgott a sajtóhoz, ezek szerint a Renfe járatát nem figyelmeztették az útvonalán álló másik vonatra.

Külföld Tragédia
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