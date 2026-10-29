Tovább emelkedett a spanyolországi vasúti szerencsétlenség halálos áldozatainak száma

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Tovább emelkedett a urdai vasúti szerencsétlenségben elhunytak száma; a 69. áldozat az egyik kritikus állapotú sérült, aki a kórházban halt meg – közölte a Kasztília-La Mancha tartomány elnöke csütörtökön.
2026. október 29., 15:312026. október 29., 15:31
2026. október 29., 15:372026. október 29., 15:37
„Egy olyan katasztrófát élünk át, amely egész Spanyolországot sokkos állapotba hozta” – fogalmazott a régió vezetője.
Mint mondta, jelenleg a tragédia helyszínén daruk segítségével mozdítják el az összeroncsolódott vagonokat. Reményének adott hangot, hogy
Beszámolt arról is, hogy megkezdődött az áldozatok azonosítása a toledói igazságügyi orvosszakértői intézetben, amelyhez megerősítették a szakértői csoport létszámát.
Egy román állampolgár is megsérült a spanyolországi Toledo tartományban szerdán történt vonatbalesetben – közölte csütörtökön a román külügyminisztérium.
A megbeszélést követően Pedro Sánchez miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a hatóságok jelenleg három területre összpontosítanak: az első a mentés és az áldozatok azonosítása, a második a baleset okainak kivizsgálása, a harmadik pedig az áldozatok családjainak kárpótlása.
– jelentette ki az MTI szemléje szerint.
Egész éjjel zajlott a mentés a legkevesebb 68 halálos áldozatot követelő spanyolországi vasúti szerencsétlenség helyszínén a Madrid-Sevilla vonalon, Urda település közelében – közölték a hatóságok csütörtökön.
A szerencsétlenségben több mint 180 ember sérült meg, mintegy hatvanan vannak kórházban, többek állapota válságos. A spanyol királyi pár a nap folyamán meglátogatja a toledói kórházban kezelt betegeket.
A spanyol csendőrség több mint hatvan bejelentést kapott, amelyben hozzátartozók keresik a baleset során eltűnt szeretteiket.
A külügyminisztérium tájékoztatása szerint 24 külföldi utas sorsa ismeretlen. A halálos áldozatok között egy, a sérültek között hét külföldi van. Állampolgárságukat nem hozták nyilvánosságra.
Halálos vasúti szerencsétlenség történt szerdán a spanyolországi Urda település közelében, több mint harminc ember életét vesztette – a közölte Kasztília-La Mancha tartományi kormányának szóvivője.
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A tragédia szerda reggel történt, amikor a spanyol állami vasúttársaság (Renfe) Madrid és Sevilla között közlekedő nagysebességű vonata belerohant az Iryo társaság nagysebességű járatába, amely a vágányon vesztegelt. A két vonaton több mint 500-an utaztak.
A nyomozók már vizsgálják az irányítóközpont és az összeütköző vonatok mozdonyvezetői közötti kommunikációt. A hangfelvételek egy része kiszivárgott a sajtóhoz, ezek szerint a Renfe járatát nem figyelmeztették az útvonalán álló másik vonatra.
Egész éjjel zajlott a mentés a legkevesebb 68 halálos áldozatot követelő spanyolországi vasúti szerencsétlenség helyszínén a Madrid-Sevilla vonalon, Urda település közelében – közölték a hatóságok csütörtökön.
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Halálos vasúti szerencsétlenség történt szerdán a spanyolországi Urda település közelében, több mint harminc ember életét vesztette – a közölte Kasztília-La Mancha tartományi kormányának szóvivője.
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