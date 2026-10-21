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Ukrajna elnöke beleegyezne a harci cselekmények leállításába a jelenlegi frontvonal mentén

• Fotó: Facebook/Volodimir Zelenszkij

Fotó: Facebook/Volodimir Zelenszkij

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Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kijelentette, hogy beleegyezne egy olyan megállapodásba, amely leállítaná a harci cselekményeket a jelenlegi frontvonal mentén, mivel ez szerinte a háború lezárásának megvalósítható módja.

Székelyhon

2026. október 21., 21:542026. október 21., 21:54

„Most be kell fagyasztanunk a fegyveres konfliktust, és úgy gondolom, hogy ez reális módja a háború befejezésének. Ezt mi tűzszünetnek vagy az öldöklés leállításának nevezzük, ahogyan (Donald) Trump (amerikai) elnök fogalmaz. Befagyasztani és megállítani.

Idézet
Természetesen ez a minimum, amit ma Oroszországtól elvárunk. Ezután természetesen az Egyesült Államok elnökéhez és az európaiakhoz fordulunk, és biztonsági garanciákat kérünk”

– mondta az államfő a a Fox Newsnak adott interjújában, amelyből az Ukrajinszka Pravda hírportál idézett szerdán.

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Mint mondta, a legfontosabb a béke, de hozzátette, hogy azzal együtt Ukrajna jövőbeli biztonsága is.

Idézet
Ne kelljen attól tartani, hogy visszatér a megszállás, visszatér az agresszió, és újra elkezdődnek a gyilkosságok, ha nem állítjuk meg mindezt”

– emelte ki az MTI szemléje szerint.

Rámutatott: hogy éppen ezért van szükség a konfliktus befagyasztására és a tárgyalásokra, emellett biztonsági garanciákra az Egyesült Államoktól, valamint Ukrajna partnereinek segítségére az újjáépítéséhez.

Idézet
Szükségünk van arra, hogy az a 9,5 millió ember, aki elveszítette az otthonát, és külföldön tartózkodik, visszatérjen Ukrajnába, nyugodtan élhessen, és újjáépíthesse a hazáját”

– mondta Zelenszkij.

Szerdán Szentpéterváron találkozott az amerikai elnök különmegbízottja, Steve Witkoff és Vlagyimir Putyin orosz elnök. A találkozó körülbelül három órán át tartott. Az oroszországi tárgyalásokra egy nappal azután került sor, hogy Witkoff Oslóban találkozott Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel.

Putyin közölte Witkoff-fal, hogy Moszkva kész november második hetében újrakezdeni az Egyesült Államok, Ukrajna és Oroszország közötti háromoldalú tárgyalásokat – fűzte hozzá az Ukrajinszka Pravda.

Külföld
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