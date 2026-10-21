Ukrajna elnöke beleegyezne a harci cselekmények leállításába a jelenlegi frontvonal mentén

Fotó: Facebook/Volodimir Zelenszkij
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kijelentette, hogy beleegyezne egy olyan megállapodásba, amely leállítaná a harci cselekményeket a jelenlegi frontvonal mentén, mivel ez szerinte a háború lezárásának megvalósítható módja.
„Most be kell fagyasztanunk a fegyveres konfliktust, és úgy gondolom, hogy ez reális módja a háború befejezésének. Ezt mi tűzszünetnek vagy az öldöklés leállításának nevezzük, ahogyan (Donald) Trump (amerikai) elnök fogalmaz. Befagyasztani és megállítani.
– mondta az államfő a a Fox Newsnak adott interjújában, amelyből az Ukrajinszka Pravda hírportál idézett szerdán.
Mint mondta, a legfontosabb a béke, de hozzátette, hogy azzal együtt Ukrajna jövőbeli biztonsága is.
– emelte ki az MTI szemléje szerint.
Rámutatott: hogy éppen ezért van szükség a konfliktus befagyasztására és a tárgyalásokra, emellett biztonsági garanciákra az Egyesült Államoktól, valamint Ukrajna partnereinek segítségére az újjáépítéséhez.
– mondta Zelenszkij.
Szerdán Szentpéterváron találkozott az amerikai elnök különmegbízottja, Steve Witkoff és Vlagyimir Putyin orosz elnök. A találkozó körülbelül három órán át tartott. Az oroszországi tárgyalásokra egy nappal azután került sor, hogy Witkoff Oslóban találkozott Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel.
Putyin közölte Witkoff-fal, hogy Moszkva kész november második hetében újrakezdeni az Egyesült Államok, Ukrajna és Oroszország közötti háromoldalú tárgyalásokat – fűzte hozzá az Ukrajinszka Pravda.
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