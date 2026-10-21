Ukrajna elnöke beleegyezne a harci cselekmények leállításába a jelenlegi frontvonal mentén

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kijelentette, hogy beleegyezne egy olyan megállapodásba, amely leállítaná a harci cselekményeket a jelenlegi frontvonal mentén, mivel ez szerinte a háború lezárásának megvalósítható módja.

Székelyhon 2026. október 21., 21:542026. október 21., 21:54

„Most be kell fagyasztanunk a fegyveres konfliktust, és úgy gondolom, hogy ez reális módja a háború befejezésének. Ezt mi tűzszünetnek vagy az öldöklés leállításának nevezzük, ahogyan (Donald) Trump (amerikai) elnök fogalmaz. Befagyasztani és megállítani.

Természetesen ez a minimum, amit ma Oroszországtól elvárunk. Ezután természetesen az Egyesült Államok elnökéhez és az európaiakhoz fordulunk, és biztonsági garanciákat kérünk”

– mondta az államfő a a Fox Newsnak adott interjújában, amelyből az Ukrajinszka Pravda hírportál idézett szerdán. Hirdetés Mint mondta, a legfontosabb a béke, de hozzátette, hogy azzal együtt Ukrajna jövőbeli biztonsága is.

Ne kelljen attól tartani, hogy visszatér a megszállás, visszatér az agresszió, és újra elkezdődnek a gyilkosságok, ha nem állítjuk meg mindezt”

– emelte ki az MTI szemléje szerint. Rámutatott: hogy éppen ezért van szükség a konfliktus befagyasztására és a tárgyalásokra, emellett biztonsági garanciákra az Egyesült Államoktól, valamint Ukrajna partnereinek segítségére az újjáépítéséhez.

Szükségünk van arra, hogy az a 9,5 millió ember, aki elveszítette az otthonát, és külföldön tartózkodik, visszatérjen Ukrajnába, nyugodtan élhessen, és újjáépíthesse a hazáját”