Földbe helyezik a közvilágítási rendszer új vezetékeit
Fotó: Gergely Imre
A közvilágítás korszerűsítéséhez szükséges kábelek földbe helyezésével dolgoznak a szakemberek, és ezzel elkezdődött Gyergyószentmiklóson a Virág negyed déli részének felújítása. A városrész teljeskörű modernizálása tavasszal kap nagyobb lendületet.
2026. november 12., 18:592026. november 12., 18:59
2026. november 12., 18:592026. november 12., 18:59
A kultúrház melletti, az 5-ös tömbház mögötti kis parkban jelentek meg a munkagépek: a kivitelező a közvilágítás korszerűsítéséhez szükséges vezetékeket helyezi a földbe. Ez az első tényleges munkálat a Virág negyed déli részének átfogó felújításában, amelynek
Nagy Zoltán polgármester szerint a mostani, kis léptékű beavatkozás csak a kezdetét jelenti egy jelentős városfejlesztési beruházásnak. Mint fogalmazott, megítélése szerint a kommunizmus óta ez lehet Gyergyószentmiklós egyik legmeghatározóbb fejlesztése.
Az építési területet mintegy három héttel ezelőtt adták át a kivitelezőnek. Azóta a felvonulási időszak zajlott, beszerezték a szükséges engedélyeket, egyeztettek a közműszolgáltatókkal, és összeállították a munkálatok ütemtervét.
Fotó: Gergely Imre
Az idei évre azonban már nem terveznek nagyobb beavatkozásokat: nem szeretnék, ha az ősszel elkezdett, de a tél miatt be nem fejezhető munkálatok után járhatatlanná válna a lakónegyed valamelyik része.
A nagyobb költségű munkálatokba azért sem vágtak most bele, mert pereskedés is felmerült. A Virág negyedi 13-as tömbház mögötti téren épült
Az ügyben december 8-án tartanak tárgyalást. Amint a polgármester elmondta, a tulajdonosok korábban azt szerették volna elérni, hogy a garázsokat ne bontsák le, hanem a felújítási projektet igazítsák hozzájuk, azaz hogy megmaradhassanak az építmények.
Zajlanak a garázsbontások
Fotó: Gergely Imre
Furcsaság, hogy a garázsok többségét időközben maguk a tulajdonosok bontották el:
A polgármester emlékeztetett, hogy ezek az épületek mintegy harminc éve, engedély nélkül kerültek közterületre, és telekkönyvi dokumentációjuk sem volt. A lakónegyed felújításának feltétele volt mindenféle olyan építmény felszámolása, amely korábban megfelelő engedélyek nélkül foglalta a közterületet.
A munkálatok felfüggesztésére irányuló kereset mellett a garázstulajdonosok
Ennek az eljárásnak a tárgyalását jövő év márciusára tűzték ki. Nagy Zoltán szerint ez utóbbi per nem veszélyezteti a beruházás megvalósítását, annak a kérdését kell tisztázni, hogy az önkormányzat kötelezhető-e az egyébként lebontásra ítélt garázsok értékének megtérítésére.
Teljes megújulás előtt áll Gyergyószentmiklóson a Virág negyed déli része, ehhez azonban le kell bontani az engedély nélkül épített garázsokat. A tulajdonosoknak május végéig fel kell szabadítaniuk az elfoglalt közterületeket.
A munkálatok felfüggesztéséről szóló december 8-i döntés viszont már közvetlenül befolyásolhatja a kivitelezés menetét. A városvezetés ezért egyelőre csak olyan munkálatokat indított el, amelyek nem okoznak jelentős forgalmi vagy közlekedési fennakadásokat, és amelyek elszámolása egy esetleges leállítás esetén sem jelentene problémát.
A közvilágítási kábelek földbe helyezése mellett, ha az időjárás engedi, az oszlopok helyét és az összekötéseket is előkészítik. Nagy Zoltán abban bízik, hogy a téli időszakban lezárulnak a jogi procedúrák, így tavasszal már akadályok nélkül, teljes kapacitással folytatódhat a Virág negyed déli részének megújítása.
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