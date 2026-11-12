A közvilágítás korszerűsítéséhez szükséges kábelek földbe helyezésével dolgoznak a szakemberek, és ezzel elkezdődött Gyergyószentmiklóson a Virág negyed déli részének felújítása. A városrész teljeskörű modernizálása tavasszal kap nagyobb lendületet.

Gergely Imre 2026. november 12., 18:592026. november 12., 18:59 2026. november 12., 18:592026. november 12., 18:59

A kultúrház melletti, az 5-ös tömbház mögötti kis parkban jelentek meg a munkagépek: a kivitelező a közvilágítás korszerűsítéséhez szükséges vezetékeket helyezi a földbe. Ez az első tényleges munkálat a Virág negyed déli részének átfogó felújításában, amelynek

tervezett megvalósítási ideje 28 hónap.

Nagy Zoltán polgármester szerint a mostani, kis léptékű beavatkozás csak a kezdetét jelenti egy jelentős városfejlesztési beruházásnak. Mint fogalmazott, megítélése szerint a kommunizmus óta ez lehet Gyergyószentmiklós egyik legmeghatározóbb fejlesztése.

A cél a lakónegyed teljes közterületének megújítása a következő két évben.

Az építési területet mintegy három héttel ezelőtt adták át a kivitelezőnek. Azóta a felvonulási időszak zajlott, beszerezték a szükséges engedélyeket, egyeztettek a közműszolgáltatókkal, és összeállították a munkálatok ütemtervét.

Fotó: Gergely Imre

Az idei évre azonban már nem terveznek nagyobb beavatkozásokat: nem szeretnék, ha az ősszel elkezdett, de a tél miatt be nem fejezhető munkálatok után járhatatlanná válna a lakónegyed valamelyik része. Jogi eljárások miatt is óvatosan haladnak A nagyobb költségű munkálatokba azért sem vágtak most bele, mert pereskedés is felmerült. A Virág negyedi 13-as tömbház mögötti téren épült

téglagarázsok tulajdonosai bírósághoz fordultak, és kérik a munkálatok kezdési parancsának felfüggesztését.

Az ügyben december 8-án tartanak tárgyalást. Amint a polgármester elmondta, a tulajdonosok korábban azt szerették volna elérni, hogy a garázsokat ne bontsák le, hanem a felújítási projektet igazítsák hozzájuk, azaz hogy megmaradhassanak az építmények.

Zajlanak a garázsbontások Fotó: Gergely Imre

Furcsaság, hogy a garázsok többségét időközben maguk a tulajdonosok bontották el:

az eredetileg tíz, téglából épült építmény közül már csak egy áll sértetlenül.

A polgármester emlékeztetett, hogy ezek az épületek mintegy harminc éve, engedély nélkül kerültek közterületre, és telekkönyvi dokumentációjuk sem volt. A lakónegyed felújításának feltétele volt mindenféle olyan építmény felszámolása, amely korábban megfelelő engedélyek nélkül foglalta a közterületet. A munkálatok felfüggesztésére irányuló kereset mellett a garázstulajdonosok

kártérítési igényt is megfogalmaztak.