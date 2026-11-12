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A kommunizmus óta ez lehet Gyergyószentmiklós egyik legmeghatározóbb fejlesztése

Földbe helyezik a közvilágítási rendszer új vezetékeit • Fotó: Gergely Imre

Földbe helyezik a közvilágítási rendszer új vezetékeit

Fotó: Gergely Imre

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A közvilágítás korszerűsítéséhez szükséges kábelek földbe helyezésével dolgoznak a szakemberek, és ezzel elkezdődött Gyergyószentmiklóson a Virág negyed déli részének felújítása. A városrész teljeskörű modernizálása tavasszal kap nagyobb lendületet.

Gergely Imre

2026. november 12., 18:592026. november 12., 18:59

2026. november 12., 18:592026. november 12., 18:59

A kultúrház melletti, az 5-ös tömbház mögötti kis parkban jelentek meg a munkagépek: a kivitelező a közvilágítás korszerűsítéséhez szükséges vezetékeket helyezi a földbe. Ez az első tényleges munkálat a Virág negyed déli részének átfogó felújításában, amelynek

tervezett megvalósítási ideje 28 hónap.

Nagy Zoltán polgármester szerint a mostani, kis léptékű beavatkozás csak a kezdetét jelenti egy jelentős városfejlesztési beruházásnak. Mint fogalmazott, megítélése szerint a kommunizmus óta ez lehet Gyergyószentmiklós egyik legmeghatározóbb fejlesztése.

A cél a lakónegyed teljes közterületének megújítása a következő két évben.

Az építési területet mintegy három héttel ezelőtt adták át a kivitelezőnek. Azóta a felvonulási időszak zajlott, beszerezték a szükséges engedélyeket, egyeztettek a közműszolgáltatókkal, és összeállították a munkálatok ütemtervét.

• Fotó: Gergely Imre Galéria

Fotó: Gergely Imre

Az idei évre azonban már nem terveznek nagyobb beavatkozásokat: nem szeretnék, ha az ősszel elkezdett, de a tél miatt be nem fejezhető munkálatok után járhatatlanná válna a lakónegyed valamelyik része.

Jogi eljárások miatt is óvatosan haladnak

A nagyobb költségű munkálatokba azért sem vágtak most bele, mert pereskedés is felmerült. A Virág negyedi 13-as tömbház mögötti téren épült

téglagarázsok tulajdonosai bírósághoz fordultak, és kérik a munkálatok kezdési parancsának felfüggesztését.

Az ügyben december 8-án tartanak tárgyalást. Amint a polgármester elmondta, a tulajdonosok korábban azt szerették volna elérni, hogy a garázsokat ne bontsák le, hanem a felújítási projektet igazítsák hozzájuk, azaz hogy megmaradhassanak az építmények.

Zajlanak a garázsbontások • Fotó: Gergely Imre Galéria

Zajlanak a garázsbontások

Fotó: Gergely Imre

Furcsaság, hogy a garázsok többségét időközben maguk a tulajdonosok bontották el:

az eredetileg tíz, téglából épült építmény közül már csak egy áll sértetlenül.

A polgármester emlékeztetett, hogy ezek az épületek mintegy harminc éve, engedély nélkül kerültek közterületre, és telekkönyvi dokumentációjuk sem volt. A lakónegyed felújításának feltétele volt mindenféle olyan építmény felszámolása, amely korábban megfelelő engedélyek nélkül foglalta a közterületet.

A munkálatok felfüggesztésére irányuló kereset mellett a garázstulajdonosok

kártérítési igényt is megfogalmaztak.

Ennek az eljárásnak a tárgyalását jövő év márciusára tűzték ki. Nagy Zoltán szerint ez utóbbi per nem veszélyezteti a beruházás megvalósítását, annak a kérdését kell tisztázni, hogy az önkormányzat kötelezhető-e az egyébként lebontásra ítélt garázsok értékének megtérítésére.

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A munkálatok felfüggesztéséről szóló december 8-i döntés viszont már közvetlenül befolyásolhatja a kivitelezés menetét. A városvezetés ezért egyelőre csak olyan munkálatokat indított el, amelyek nem okoznak jelentős forgalmi vagy közlekedési fennakadásokat, és amelyek elszámolása egy esetleges leállítás esetén sem jelentene problémát.

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A közvilágítási kábelek földbe helyezése mellett, ha az időjárás engedi, az oszlopok helyét és az összekötéseket is előkészítik. Nagy Zoltán abban bízik, hogy a téli időszakban lezárulnak a jogi procedúrák, így tavasszal már akadályok nélkül, teljes kapacitással folytatódhat a Virág negyed déli részének megújítása.

Gyergyószék Gyergyószentmiklós
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