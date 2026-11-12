Eltűnt kiskorú lányt keres a Maros megyei rendőrség

Fotó: Maros megyei rendőrség
Eltűnt egy 13 éves lány a Maros megyei Nyárádtőről. A rendőrség a lakosság segítségét kéri a megtalálásához.
A Maros megyei rendőrség tájékoztatása szerint csütörtökön a nyárádtői 4-es számú vidéki rendőrőrsöt értesítették arról, hogy a 13 éves Baranka Regina Bianca önként távozott otthonából, és azóta nem tért haza.
Eltűnésekor kék-lila színű szoknyát viselt.
A rendőrség arra kéri a lakosságot, hogy aki bármilyen információval rendelkezik, amely segíthet a kiskorú megtalálásában, értesítse a legközelebbi rendőrőrsöt, vagy hívja a 112-t.
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