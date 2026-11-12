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Eltűnt kiskorú lányt keres a Maros megyei rendőrség

• Fotó: Maros megyei rendőrség

Fotó: Maros megyei rendőrség

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Eltűnt egy 13 éves lány a Maros megyei Nyárádtőről. A rendőrség a lakosság segítségét kéri a megtalálásához.

Székelyhon

2026. november 12., 18:012026. november 12., 18:01

A Maros megyei rendőrség tájékoztatása szerint csütörtökön a nyárádtői 4-es számú vidéki rendőrőrsöt értesítették arról, hogy a 13 éves Baranka Regina Bianca önként távozott otthonából, és azóta nem tért haza.

A hosszú, gesztenyebarna hajú, barna szemű, világos bőrű lány testsúlya körülbelül 50 kilogramm, magassága 150 centiméter.

Eltűnésekor kék-lila színű szoknyát viselt.

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A rendőrség arra kéri a lakosságot, hogy aki bármilyen információval rendelkezik, amely segíthet a kiskorú megtalálásában, értesítse a legközelebbi rendőrőrsöt, vagy hívja a 112-t.

Marosszék Rendőrség
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