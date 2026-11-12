Eltűnt kiskorú lányt keres a Maros megyei rendőrség

2026. november 10., kedd

Nemmel szavaztak a szemétdíj megemelésére, de elég ez?

A marosvásárhelyi képviselő-testület kedden reggel nem fogadta el a szemétszolgáltatási díjak több mint ötvenszázalékos emelésére vonatkozó határozattervezetet, visszautasítva az ilyen mértékű emelést. De ez nem jelenti azt, hogy nem drágul a díj.