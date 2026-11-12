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Élőszavas mese a képernyők helyett: népmesékkel nevelnek az óvónők

György Annamária: a gyerek érzi a mesélő jelenlétét: a mimikáját, a szemkontaktust, a testmelegét, és mindezt a mesével együtt átadjuk neki • Fotó: Haáz Vince

György Annamária: a gyerek érzi a mesélő jelenlétét: a mimikáját, a szemkontaktust, a testmelegét, és mindezt a mesével együtt átadjuk neki

Fotó: Haáz Vince

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Maros megyei óvodák apró mesemondói népviseletbe öltözve érkeztek meg csütörtökön reggel a Stefánia napköziotthon mesemondó-versenyére. A szervezők szerint az élőszavas mese olyan erőt ad a gyerekeknek a későbbiekben is, amelyből bátran meríthetnek.

Hajnal Csilla

2026. november 12., 17:132026. november 12., 17:13

2026. november 12., 18:522026. november 12., 18:52

A marosvásárhelyi Lorántffy Zsuzsanna Kulturális Egyesület az idén is felkérte a város Stefánia óvodájának pedagógusközösségét, hogy működjön közre az egyesület által megpályázott megyei mesemondó- és rajzverseny megszervezésében.

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Az óvónők szabad kezet kaptak: a kerettörténetet és a dekoráció minden részletét maguk álmodták meg. A Szóló szőlő, mosolygó alma, csengő barack címet viselő rendezvény keretét ezúttal is népmesei elemek ihlették.

• Fotó: Haáz Vince Galéria

Fotó: Haáz Vince

Csütörtök délelőtt

tizenegy Maros megyei tanintézet 13 óvodása öltött népviseletet,

és érkezett meg óvónőik kíséretében a novemberi esőben a népmesei világba, ahol minden gyerek sorra mondta el a begyakorolt meséjét. A mesemondó ovisokat értékelő zsűrinek – Ács Orsolya, Bodó Orsolya, Frunza Katalin, Takács Erika, Sikó Enikő óvodapedagógusok – nem volt könnyű dolga, ki hangosabban, ki halkabban, de minden óvodás bátran ült ki a kíváncsi közönség elé mesét mondani.

• Fotó: Haáz Vince Galéria

Fotó: Haáz Vince

Amiből erőt merítenek a későbbiekben

Amikor egy gyerek csak a tévét vagy a telefont nézi, akkor mindent készen kap: a képeket, a hangokat, a történetet. Ha viszont ő maga képzeli el a történetet – például egy mesét hallgatva –, akkor a saját fantáziájából építi fel a szereplőket és a helyzeteket. György Annamária, a rendezvény egyik szervezője a Székelyhonnak hangsúlyozta, a mai digitális világban

még több népmesét kell bevinni a gyerekek életébe.

Ezek a rendezvények pedig lehetőséget adnak arra, hogy még több mesét befogadjanak, és érezzék, hogy a népmesének mennyire nagyszerű hatása van, és milyen fontos számukra. Ebből majd erőt meríthetnek arra, hogy az ő későbbi életükben is boldoguljanak – tette hozzá a Stefánia óvoda pedagógusa.

• Fotó: Haáz Vince Galéria

Fotó: Haáz Vince

Hangsúlyozta: jól látható a különbség aközött a gyerek között, aki a képernyőn nézi vagy hallgatja a mesét, és aközött, akinek élőszóban mesélnek, miközben a szülő vagy az óvónő ott ül mellette.

Idézet
„A gyerek érzi a mesélő jelenlétét: a mimikáját, a szemkontaktust, a testmelegét, és mindezt a mesével együtt átadjuk neki”

– fejtette ki az óvónő.

A vidéki ízes mesemondást hoznák vissza a városba

A résztvevők Maros megye számos óvodájából érkeztek, Szászrégenből éppúgy, mint több vidéki településről. Ez külön hangsúlyt kap, hiszen a vidéki óvodások gyakran még ízesebben mondják el a népmeséket, és az ilyen rendezvényeken keresztül ezt a hagyományt szeretnék a nagyobb településeken élő gyerekekhez is eljuttatni – emelte ki György Annamária.

A versenyre 56 rajz is érkezett a megye 11 óvódájából.

• Fotó: Haáz Vince Galéria

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince Galéria

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince Galéria

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince Galéria

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince Galéria

Fotó: Haáz Vince

Marosszék Marosvásárhely
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