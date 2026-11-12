Élőszavas mese a képernyők helyett: népmesékkel nevelnek az óvónők

György Annamária: a gyerek érzi a mesélő jelenlétét: a mimikáját, a szemkontaktust, a testmelegét, és mindezt a mesével együtt átadjuk neki
Fotó: Haáz Vince
Maros megyei óvodák apró mesemondói népviseletbe öltözve érkeztek meg csütörtökön reggel a Stefánia napköziotthon mesemondó-versenyére. A szervezők szerint az élőszavas mese olyan erőt ad a gyerekeknek a későbbiekben is, amelyből bátran meríthetnek.
2026. november 12., 17:132026. november 12., 17:13
2026. november 12., 18:522026. november 12., 18:52
A marosvásárhelyi Lorántffy Zsuzsanna Kulturális Egyesület az idén is felkérte a város Stefánia óvodájának pedagógusközösségét, hogy működjön közre az egyesület által megpályázott megyei mesemondó- és rajzverseny megszervezésében.
Az óvónők szabad kezet kaptak: a kerettörténetet és a dekoráció minden részletét maguk álmodták meg. A Szóló szőlő, mosolygó alma, csengő barack címet viselő rendezvény keretét ezúttal is népmesei elemek ihlették.
Fotó: Haáz Vince
Csütörtök délelőtt
és érkezett meg óvónőik kíséretében a novemberi esőben a népmesei világba, ahol minden gyerek sorra mondta el a begyakorolt meséjét. A mesemondó ovisokat értékelő zsűrinek – Ács Orsolya, Bodó Orsolya, Frunza Katalin, Takács Erika, Sikó Enikő óvodapedagógusok – nem volt könnyű dolga, ki hangosabban, ki halkabban, de minden óvodás bátran ült ki a kíváncsi közönség elé mesét mondani.
Fotó: Haáz Vince
Amikor egy gyerek csak a tévét vagy a telefont nézi, akkor mindent készen kap: a képeket, a hangokat, a történetet. Ha viszont ő maga képzeli el a történetet – például egy mesét hallgatva –, akkor a saját fantáziájából építi fel a szereplőket és a helyzeteket. György Annamária, a rendezvény egyik szervezője a Székelyhonnak hangsúlyozta, a mai digitális világban
Ezek a rendezvények pedig lehetőséget adnak arra, hogy még több mesét befogadjanak, és érezzék, hogy a népmesének mennyire nagyszerű hatása van, és milyen fontos számukra. Ebből majd erőt meríthetnek arra, hogy az ő későbbi életükben is boldoguljanak – tette hozzá a Stefánia óvoda pedagógusa.
Fotó: Haáz Vince
Hangsúlyozta: jól látható a különbség aközött a gyerek között, aki a képernyőn nézi vagy hallgatja a mesét, és aközött, akinek élőszóban mesélnek, miközben a szülő vagy az óvónő ott ül mellette.
– fejtette ki az óvónő.
A résztvevők Maros megye számos óvodájából érkeztek, Szászrégenből éppúgy, mint több vidéki településről. Ez külön hangsúlyt kap, hiszen a vidéki óvodások gyakran még ízesebben mondják el a népmeséket, és az ilyen rendezvényeken keresztül ezt a hagyományt szeretnék a nagyobb településeken élő gyerekekhez is eljuttatni – emelte ki György Annamária.
A versenyre 56 rajz is érkezett a megye 11 óvódájából.
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
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