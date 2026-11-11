Kerekesszékekre, művészeti terekre és időseknek szóló előadásokra gyűjtenek

Fotó: HIFA facebook-oldala
Három projektet lehet támogatni csütörtökön személyesen és online is Marosvásárhelyen, amikor megszervezik az idei adományozói kör, immár XVI. kiadását.
2026. november 11., 14:452026. november 11., 14:45
2026. november 11., 14:472026. november 11., 14:47
A Marosszéki Közösségi Alapítvány november 12-én, csütörtökön szervezi meg a Marosvásárhelyi Adományozói Kör XVI. kiadását, amelynek a marosvásárhelyi Studium HUB ad otthont.
Idén három projektnek van szüksége a közösség támogatására:
A Teleki Kastély Egyesület: három új kortárs művészeti galériát szeretne kialakítani a gernyeszegi Teleki-kastélyban, a projekt neve: Új terek, új hangok.
A Semiteatru Egyesület: román és magyar nyelvű felolvasószínházi előadásokat tartana a marosvásárhelyi idősotthonokban, hogy örömteli pillanatokat nyújtsanak az ott élőknek. A projekt neve: Mesélő idő.
A HIFA-Románia Egyesület 12 kerekesszéket szeretne vásárolni és azt egy év alatt odaadni azoknak, akiknek erre szükségük van. Ugyanakkor 12 kisfilmet is forgatnának arról, hogy mennyire akadálymentesített a közlekedés Marosvásárhelyen és ez alkalommal ismert személyiségek, politikusok ülnének a kerekesszékbe és próbálnak meg közlekedni a városban. A projekt neve: Egy nap. Egy másik nézőpont.
A csütörtöki, 17:30-tól kezdődő adományozó eseményen a résztvevők megismerhetik a projekteket és beszélgethetnek azok kidolgozóival.
Nemcsak személyesen lehet támogatni a három kezdeményezést, hanem online is ide kattintva.
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