Kerekesszékekre, művészeti terekre és időseknek szóló előadásokra gyűjtenek

A Semiteatru Egyesület: román és magyar nyelvű felolvasószínházi előadásokat tartana a marosvásárhelyi idősotthonokban, hogy örömteli pillanatokat nyújtsanak az ott élőknek. A projekt neve: Mesélő idő.

A HIFA-Románia Egyesület 12 kerekesszéket szeretne vásárolni és azt egy év alatt odaadni azoknak, akiknek erre szükségük van. Ugyanakkor 12 kisfilmet is forgatnának arról, hogy mennyire akadálymentesített a közlekedés Marosvásárhelyen és ez alkalommal ismert személyiségek, politikusok ülnének a kerekesszékbe és próbálnak meg közlekedni a városban. A projekt neve: Egy nap. Egy másik nézőpont.