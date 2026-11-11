Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Kerekesszékekre, művészeti terekre és időseknek szóló előadásokra gyűjtenek

• Fotó: HIFA facebook-oldala

Fotó: HIFA facebook-oldala

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Három projektet lehet támogatni csütörtökön személyesen és online is Marosvásárhelyen, amikor megszervezik az idei adományozói kör, immár XVI. kiadását.

Simon Virág

2026. november 11., 14:452026. november 11., 14:45

2026. november 11., 14:472026. november 11., 14:47

A Marosszéki Közösségi Alapítvány november 12-én, csütörtökön szervezi meg a Marosvásárhelyi Adományozói Kör XVI. kiadását, amelynek a marosvásárhelyi Studium HUB ad otthont.

Idén három projektnek van szüksége a közösség támogatására:

  • A Teleki Kastély Egyesület: három új kortárs művészeti galériát szeretne kialakítani a gernyeszegi Teleki-kastélyban, a projekt neve: Új terek, új hangok.

  • A Semiteatru Egyesület: román és magyar nyelvű felolvasószínházi előadásokat tartana a marosvásárhelyi idősotthonokban, hogy örömteli pillanatokat nyújtsanak az ott élőknek. A projekt neve: Mesélő idő.

  • A HIFA-Románia Egyesület 12 kerekesszéket szeretne vásárolni és azt egy év alatt odaadni azoknak, akiknek erre szükségük van. Ugyanakkor 12 kisfilmet is forgatnának arról, hogy mennyire akadálymentesített a közlekedés Marosvásárhelyen és ez alkalommal ismert személyiségek, politikusok ülnének a kerekesszékbe és próbálnak meg közlekedni a városban. A projekt neve: Egy nap. Egy másik nézőpont.

Hirdetés

A csütörtöki, 17:30-tól kezdődő adományozó eseményen a résztvevők megismerhetik a projekteket és beszélgethetnek azok kidolgozóival.

Nemcsak személyesen lehet támogatni a három kezdeményezést, hanem online is ide kattintva.



Marosszék
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Elgázolt egy gyalogost, majd elhajtott a helyszínről a tettes Gyergyószentmiklóson
Mit veszíthetnek a Madarasi-Hargita lábánál, ha odafönt nincs egyezség?
Pontlevonások rengethetik meg a Szuperligát, komoly veszélyben van két klub
Óva intik a román állampolgárokat az utazástól a Charles ciklon miatt
Hadnagy Attila: a realitás a 10. hely – Helyzetbe hozunk!
Az ajándék, amiből egyetlen létezik a világon
Elgázolt egy gyalogost, majd elhajtott a helyszínről a tettes Gyergyószentmiklóson
Székelyhon

Elgázolt egy gyalogost, majd elhajtott a helyszínről a tettes Gyergyószentmiklóson
Mit veszíthetnek a Madarasi-Hargita lábánál, ha odafönt nincs egyezség?
Székelyhon

Mit veszíthetnek a Madarasi-Hargita lábánál, ha odafönt nincs egyezség?
Pontlevonások rengethetik meg a Szuperligát, komoly veszélyben van két klub
Székely Sport

Pontlevonások rengethetik meg a Szuperligát, komoly veszélyben van két klub
Óva intik a román állampolgárokat az utazástól a Charles ciklon miatt
Krónika

Óva intik a román állampolgárokat az utazástól a Charles ciklon miatt
Hadnagy Attila: a realitás a 10. hely – Helyzetbe hozunk!
Székely Sport

Hadnagy Attila: a realitás a 10. hely – Helyzetbe hozunk!
Az ajándék, amiből egyetlen létezik a világon
Nőileg

Az ajándék, amiből egyetlen létezik a világon
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. november 11., szerda

Ittasan száguldozott, szembement a forgalommal, majd gyalog próbált menekülni a rendőrök elől

A megengedett sebesség több mint kétszeresével hajtott, nem állt meg a rendőri jelzésre, háromszor szabálytalanul előzött, majd hátrahagyta autóját és gyalog menekült egy 35 éves sofőr Maros megyében. Végül több mint 22 700 lejre bírságolták.

Ittasan száguldozott, szembement a forgalommal, majd gyalog próbált menekülni a rendőrök elől
Ittasan száguldozott, szembement a forgalommal, majd gyalog próbált menekülni a rendőrök elől
2026. november 11., szerda

Ittasan száguldozott, szembement a forgalommal, majd gyalog próbált menekülni a rendőrök elől
Hirdetés
2026. november 11., szerda

Órákig küzdöttek a lángokkal egy háznál Maros megyében

Közel három órán át dolgoztak a tűzoltók a lángok megfékezésén egy Ratosnyán kigyulladt lakóháznál. A lángok a tetőszerkezet mintegy 150 négyzetméteres felületén terjedtek szét.

Órákig küzdöttek a lángokkal egy háznál Maros megyében
Órákig küzdöttek a lángokkal egy háznál Maros megyében
2026. november 11., szerda

Órákig küzdöttek a lángokkal egy háznál Maros megyében
2026. november 10., kedd

Nemmel szavaztak a szemétdíj megemelésére, de elég ez?

A marosvásárhelyi képviselő-testület kedden reggel nem fogadta el a szemétszolgáltatási díjak több mint ötvenszázalékos emelésére vonatkozó határozattervezetet, visszautasítva az ilyen mértékű emelést. De ez nem jelenti azt, hogy nem drágul a díj.

Nemmel szavaztak a szemétdíj megemelésére, de elég ez?
Nemmel szavaztak a szemétdíj megemelésére, de elég ez?
2026. november 10., kedd

Nemmel szavaztak a szemétdíj megemelésére, de elég ez?
2026. november 10., kedd

Száz négyzetméteren pusztított a tűz egy asztalosműhelyben

Mintegy száz négyzetméteren pusztított a tűz egy asztalosműhelyben kedden hajnalban a Maros megyei Tokán, a helyszínre nagy erőkkel szálltak ki a tűzoltók.

Száz négyzetméteren pusztított a tűz egy asztalosműhelyben
Száz négyzetméteren pusztított a tűz egy asztalosműhelyben
2026. november 10., kedd

Száz négyzetméteren pusztított a tűz egy asztalosműhelyben
Hirdetés
2026. november 10., kedd

A tetejére borult egy gabonaszállító teherautó

Egy gabonával megrakott teherautó borult fel kedden kora reggel a Maros megyei Nagyernyén.

A tetejére borult egy gabonaszállító teherautó
A tetejére borult egy gabonaszállító teherautó
2026. november 10., kedd

A tetejére borult egy gabonaszállító teherautó
2026. november 09., hétfő

Maros megyében is vannak, akik elégedetlenek a szemételszállítással

Segesvár saját kezébe szeretné venni a szemétszolgáltatást, mert elégedetlen a jelenlegi céggel és a kiszámlázott összegekkel. Az elmúlt napokban kisebb fennakadások voltak a szolgáltatásban.

Maros megyében is vannak, akik elégedetlenek a szemételszállítással
Maros megyében is vannak, akik elégedetlenek a szemételszállítással
2026. november 09., hétfő

Maros megyében is vannak, akik elégedetlenek a szemételszállítással
2026. november 09., hétfő

Felugratott a körforgalomra egy autó Marosvásárhelyen, ketten megsérültek

Két személy megsérült abban a közúti balesetben, amely vasárnap késő este történt Marosvásárhelyen, a Dózsa György utcában. Az autó egy körforgalomra hajtott fel, a sérülteket kórházba szállították.

Felugratott a körforgalomra egy autó Marosvásárhelyen, ketten megsérültek
Felugratott a körforgalomra egy autó Marosvásárhelyen, ketten megsérültek
2026. november 09., hétfő

Felugratott a körforgalomra egy autó Marosvásárhelyen, ketten megsérültek
Hirdetés
2026. november 09., hétfő

Lakóház gyulladt ki Maros megyében, a szomszédos házra is átterjedt a tűz

Két egymás mellett álló lakóházban is tűz ütött ki vasárnap este Vármezőn, miután a lángok az egyik épületről átterjedtek a másikra.

Lakóház gyulladt ki Maros megyében, a szomszédos házra is átterjedt a tűz
Lakóház gyulladt ki Maros megyében, a szomszédos házra is átterjedt a tűz
2026. november 09., hétfő

Lakóház gyulladt ki Maros megyében, a szomszédos házra is átterjedt a tűz
2026. november 08., vasárnap

Visszatérő vízhiány fenyegeti Szászrégen térségét, egyelőre nincs pénz a fővezeték cseréjére

Bővítik az ivóvíz- és csatornahálózatot Szászrégenben, de egyelőre nem tudják kicserélni azt a fővezetéket, amely augusztusban és októberben is meghibásodott.

Visszatérő vízhiány fenyegeti Szászrégen térségét, egyelőre nincs pénz a fővezeték cseréjére
Visszatérő vízhiány fenyegeti Szászrégen térségét, egyelőre nincs pénz a fővezeték cseréjére
2026. november 08., vasárnap

Visszatérő vízhiány fenyegeti Szászrégen térségét, egyelőre nincs pénz a fővezeték cseréjére
2026. november 07., szombat

Nyolc hektárnyi száraz növényzet égett le Marosludason

Lángra lobbant a száraz növényzet Marosludason szombat délután. A tűzoltók végül megfékezték a tüzet, amely mintegy nyolc hektáron pusztított.

Nyolc hektárnyi száraz növényzet égett le Marosludason
Nyolc hektárnyi száraz növényzet égett le Marosludason
2026. november 07., szombat

Nyolc hektárnyi száraz növényzet égett le Marosludason
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!