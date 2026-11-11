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Felmérés: a többség szerint elsősorban a családok felelőssége az iskolai erőszak megelőzése

Képünk illusztráció • Fotó: Balogh Orsolya

Képünk illusztráció

Fotó: Balogh Orsolya

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A romániaiak 51,9 százaléka szerint elsősorban a szülők és a családok felelőssége az iskolai erőszak megelőzése – derül ki az INSCOP Research szerdán közzétett felméréséből.

Székelyhon

2026. november 11., 14:302026. november 11., 14:30

2026. november 11., 14:312026. november 11., 14:31

Az Informat.ro hírportál megrendelésére, a Strategic Thinking Group kutatóközponttal együttműködésben készült felmérés szerint a válaszadók 16,6 százaléka az oktatási minisztériumot, 14,2 százaléka a pedagógusokat és az iskolák vezetőségét, 7,9 százaléka a rendőrséget,

6,9 százaléka pedig magukat a diákokat tartja elsősorban felelősnek az iskolai erőszak megelőzéséért.

A család felelősségét az átlagnál nagyobb arányban hangsúlyozzák a Nemzeti Liberális Párt (PNL) és a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) szavazói, a 60 év felettiek, a felsőfokú végzettségűek és a nagyvárosok lakói – ismerteti az Agerpres.

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Az oktatási minisztérium szerepét elsősorban a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) szavazói, a 30-44 évesek, az alapfokú végzettségűek és a közszférában dolgozók emelik ki.

Az iskolai erőszak visszaszorítására a megkérdezettek 37,3 százaléka a szülők fokozottabb bevonását tartja a legjobb megoldásnak.

A válaszadók 21,5 százaléka szigorúbb büntetéseket szabna ki az erőszakos diákokra, 19 százaléka szigorítaná az iskolák bejáratánál végzett biztonsági ellenőrzéseket, 12,8 százaléka megelőzési és magatartásformáló programokat vezetne be, 7,2 százaléka pedig növelné az iskolapszichológusok és tanácsadók számát.

A szülői szerepvállalás erősítését különösen a PNL és az USR szavazói, a 60 éven felüliek és a felsőfokú végzettségűek támogatják. A szigorúbb büntetéseket az átlagnál nagyobb arányban tartják célravezetőnek az AUR szavazói és a 30-44 évesek, míg a biztonsági ellenőrzések szigorítását főként a Szociáldemokrata Párt (PSD) és az AUR támogatói, valamint a vidéken élők részesítik előnyben. A megelőző oktatási programokat különösen a 30 év alattiak és a PNL szavazói támogatják.

Az INSCOP Research igazgatója, Remus Ștefureac szerint a felmérésből kitűnik, hogy bár a többség a családot tartja elsősorban felelősnek az iskolai erőszak megelőzéséért,

a lakosság jelentős része inkább a szigorúbb büntetéseket és biztonsági intézkedéseket részesíti előnyben a pszichológiai tanácsadással és a nevelési programokkal szemben.

Az idősebbek és a magasabb végzettségűek nagyobb hangsúlyt helyeznek a család felelősségére, míg az aktív korúak és az alacsonyabb végzettségűek inkább az intézményektől várnak megoldást.

„Ezek a különbségek arra utalnak, hogy a probléma súlyosságát illetően nagyobb az egyetértés, mint a lehetséges megoldások tekintetében.

Idézet
Az iskolai erőszak visszaszorításához pedig a szülők bevonására és hiteles intézményi intézkedésekre egyaránt szükség van”

– értékelte Ștefureac.

A felmérés október 26. és november 2. között készült 1197 nagykorú személy megkérdezésével, telefonos és online adatfelvétellel. A hibahatár ±2,8 százalék.

Belföld Oktatás
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