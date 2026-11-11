Felmérés: a többség szerint elsősorban a családok felelőssége az iskolai erőszak megelőzése

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Fotó: Balogh Orsolya
A romániaiak 51,9 százaléka szerint elsősorban a szülők és a családok felelőssége az iskolai erőszak megelőzése – derül ki az INSCOP Research szerdán közzétett felméréséből.
2026. november 11., 14:302026. november 11., 14:30
2026. november 11., 14:312026. november 11., 14:31
Az Informat.ro hírportál megrendelésére, a Strategic Thinking Group kutatóközponttal együttműködésben készült felmérés szerint a válaszadók 16,6 százaléka az oktatási minisztériumot, 14,2 százaléka a pedagógusokat és az iskolák vezetőségét, 7,9 százaléka a rendőrséget,
A család felelősségét az átlagnál nagyobb arányban hangsúlyozzák a Nemzeti Liberális Párt (PNL) és a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) szavazói, a 60 év felettiek, a felsőfokú végzettségűek és a nagyvárosok lakói – ismerteti az Agerpres.
Az oktatási minisztérium szerepét elsősorban a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) szavazói, a 30-44 évesek, az alapfokú végzettségűek és a közszférában dolgozók emelik ki.
A válaszadók 21,5 százaléka szigorúbb büntetéseket szabna ki az erőszakos diákokra, 19 százaléka szigorítaná az iskolák bejáratánál végzett biztonsági ellenőrzéseket, 12,8 százaléka megelőzési és magatartásformáló programokat vezetne be, 7,2 százaléka pedig növelné az iskolapszichológusok és tanácsadók számát.
A szülői szerepvállalás erősítését különösen a PNL és az USR szavazói, a 60 éven felüliek és a felsőfokú végzettségűek támogatják. A szigorúbb büntetéseket az átlagnál nagyobb arányban tartják célravezetőnek az AUR szavazói és a 30-44 évesek, míg a biztonsági ellenőrzések szigorítását főként a Szociáldemokrata Párt (PSD) és az AUR támogatói, valamint a vidéken élők részesítik előnyben. A megelőző oktatási programokat különösen a 30 év alattiak és a PNL szavazói támogatják.
Az INSCOP Research igazgatója, Remus Ștefureac szerint a felmérésből kitűnik, hogy bár a többség a családot tartja elsősorban felelősnek az iskolai erőszak megelőzéséért,
Az idősebbek és a magasabb végzettségűek nagyobb hangsúlyt helyeznek a család felelősségére, míg az aktív korúak és az alacsonyabb végzettségűek inkább az intézményektől várnak megoldást.
„Ezek a különbségek arra utalnak, hogy a probléma súlyosságát illetően nagyobb az egyetértés, mint a lehetséges megoldások tekintetében.
– értékelte Ștefureac.
A felmérés október 26. és november 2. között készült 1197 nagykorú személy megkérdezésével, telefonos és online adatfelvétellel. A hibahatár ±2,8 százalék.
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