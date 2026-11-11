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Tragikus baleset Brassó közelében: egy csecsemő életét vesztette, hárman megsérültek

• Fotó: Brassó Megyei Rendőr-főkapitányság

Fotó: Brassó Megyei Rendőr-főkapitányság

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Egy csecsemő életét vesztette, három felnőtt megsérült egy személyautó és egy kamion ütközésében kedd este a 13-as országúton, Brassó közelében.

Székelyhon

2026. november 11., 09:092026. november 11., 09:09

2026. november 11., 09:232026. november 11., 09:23

A Brassó megyei rendőrség elsődleges vizsgálatai szerint a személyautó egyelőre tisztázatlan okokból áttért a szemközti forgalmi sávba, ahol összeütközött a szemből érkező teherautóval.

A személygépkocsiban négyen utaztak, közülük három személy kiszabadításához a műszaki mentők beavatkozására volt szükség. A balesetben

egy három hónapos csecsemő életét vesztette.

A további három sérült közül egy 35 éves férfi hasi és lábfájdalmakra panaszkodott, egy 27 éves férfi koponya-agyi sérülést szenvedett, míg egy 22 éves nő nyaki gerinctáji fájdalmakat jelzett. Mindhármukat kórházba szállították szakorvosi ellátásra és további vizsgálatokra – írja a News.ro.

Baleset Brassó megye
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