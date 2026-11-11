Tragikus baleset Brassó közelében: egy csecsemő életét vesztette, hárman megsérültek

Egy csecsemő életét vesztette, három felnőtt megsérült egy személyautó és egy kamion ütközésében kedd este a 13-as országúton, Brassó közelében.

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A Brassó megyei rendőrség elsődleges vizsgálatai szerint a személyautó egyelőre tisztázatlan okokból áttért a szemközti forgalmi sávba, ahol összeütközött a szemből érkező teherautóval.

A személygépkocsiban négyen utaztak, közülük három személy kiszabadításához a műszaki mentők beavatkozására volt szükség. A balesetben