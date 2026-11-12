Önkénteseket vár a marosvásárhelyi rendőrség

Személyes interjún választják ki azokat, akik a marosvásárhelyi rendőrségen szeretnének önkénteskedni. A jelentkezőket november 16-tól várják.

Itt állíthatja be, hogy a Google-találatokban elöl legyen a Székelyhon!

Román nyelvet ismerő, legalább 16 éves önkénteseket várnak a marosvásárhelyi helyi rendőrségre – olvasható a intézmény közösségi oldalára feltöltött felhívásban.

Hirdetés

Előnyt jelent, ha a jelentkező: a belügyminisztérium aktív vagy tartalékos állományából érkezik; egyetemi hallgató; lakótársulási elnök; pedagógus; mérnök; különböző szakterületek szakértője; nyugdíjas.

A jelentkezők erkölcsi bizonyítványt kell bemutassanak, a kiskorúak esetében a szülők vagy gyámok is bele kell egyezzenek az önkénteskedésbe.

Azok, akik szeretnének a helyi rendőrségnek segíteni egy háromtagú bizottsággal kell beszélgessenek. További információt a 0265-250 760-as telefonszám 218-as mellékállomáson nyújt Diana Mircea felügyelő.