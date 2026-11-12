Önkénteseket vár a marosvásárhelyi rendőrség

Fotó: Haáz Vince
Személyes interjún választják ki azokat, akik a marosvásárhelyi rendőrségen szeretnének önkénteskedni. A jelentkezőket november 16-tól várják.
2026. november 12., 17:052026. november 12., 17:05
2026. november 12., 17:062026. november 12., 17:06
Román nyelvet ismerő, legalább 16 éves önkénteseket várnak a marosvásárhelyi helyi rendőrségre – olvasható a intézmény közösségi oldalára feltöltött felhívásban.
Előnyt jelent, ha a jelentkező: a belügyminisztérium aktív vagy tartalékos állományából érkezik; egyetemi hallgató; lakótársulási elnök; pedagógus; mérnök; különböző szakterületek szakértője; nyugdíjas.
A jelentkezők erkölcsi bizonyítványt kell bemutassanak, a kiskorúak esetében a szülők vagy gyámok is bele kell egyezzenek az önkénteskedésbe.
Azok, akik szeretnének a helyi rendőrségnek segíteni egy háromtagú bizottsággal kell beszélgessenek. További információt a 0265-250 760-as telefonszám 218-as mellékállomáson nyújt Diana Mircea felügyelő.
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