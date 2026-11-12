Fotó: Bereczky Sándor
November 16-án, hétfőn 13 órától rendkívüli, online ülést tart a Maros Megyei Tanács. A napirenden a Maros Megyei Orvosi Genetikai Regionális Központ kialakításával, valamint a marosvásárhelyi légiforgalmi irányításhoz kapcsolódó műszaki fejlesztéssel összefüggő határozattervezetek szerepelnek. Az ülést élőben közvetítik a megyei tanács Facebook-oldalán.
A Maros Megyei Tanács elnöke, figyelembe véve, a Maros Megyei Tanács elnökének a feladatainak a delegálására vonatkozó 2026. november 9-ei 284. sz. Maros Megyei Tanács Elnöki Rendelet előírásait, az utólag módosított és kiegészített, 115/2019. sz. Maros Megyei Tanács Határozattal jóváhagyott, a Maros Megyei Tanács szervezési és működési szabályzata 685. cikkely előírásainak, az utólag módosított és kiegészített, a Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 178. cikkely (2) bekezdés, 179. cikkely, alátámasztva a 134. cikkely (1) bekezdés a) betűvel, (5) bekezdés a), a^1) és a^2) betű és a 196. cikkely (1) bekezdés b) betű előírásai alapján, elrendeli:
1. cikkely
(1) Összehívja, a Maros Megyei Tanácsnak a plénumát nyilvános soros ülésre, 2026. november 16-ra, 13:00 órától, amely videokonferencia rendszerben, online fog lezajlani, a zoom platformon.
(2) A rendkívüli ülésnek a napirendjének a javasolt tervezete a jelen rendeletnek a szerves részét képező mellékletben van előírva.
2. cikkely
(1) A megyei tanács ülésének a nyilvános jellegét, a gyűlésnek az élőbe való közvetítésével biztosítják, az intézménynek a Facebook közösségi oldalán.
(2) Az utólag módosított és kiegészített 115/2019. sz. Maros Megyei Tanács Határozattal jóváhagyott, a Maros Megyei Tanács szervezési és működési szabályzata IV. Fejezet, a Maros Megyei Tanács működési szabályzata 61. szakasz Speciális szabályok előírásai, alkalmazhatóvá válnak.
3. cikkely
A jelen rendeletet köztudomásra hozzák a helyi sajtóban és a hatóságnak az internetes oldalán, és megküldik a megye főjegyzőjének, a megyei tanácsosoknak, a Maros Megyei Tanács szakapparátusának a független igazgatóságainak, szolgálatainak és osztályainak.
A Maros Megyei Tanács Elnökének a 288/12.11.2026. sz. rendeletének a melléklete
1. Határozattervezet, a Marosvásárhely-i Sürgősségi Megyei Klinikai Kórház által, a „Maros Megyei Orvosi Genetikai Regionális Központnak szánt helyiségeknek a kiépítésének és modernizálásának az érdekébe végzett beavatkozási munkálatok” beruházásnak a kivitelezésébe való beleegyezésre vonatkozóan
Indítványozó: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács elnöke
2. Határozattervezet, a Marosvásárhely-i Romatsa – DSNA által, „A Marosvásárhely-i DSNA, ILS/DME rendszer részére, a MET szenzorainak, az üvegszálas rendszerének a kiépítése” beruházásnak a kivitelezésébe való beleegyezésre vonatkozóan
Indítványozó: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács elnöke
3. Kérdések, interpellációk, válaszok, vélemények.
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