Gyilkossággal és kivégzéssel fenyegetőzve buzdította a szimpatizánsokat Georgescu kiszabadítására egy férfi

Őrizetbe vettek egy 46 éves férfit, aki arra buzdította Călin Georgescu támogatóit, hogy hatoljanak be a bukaresti fogdába, végezzenek az ott dolgozókkal, és helikopterrel szabadítsák ki a volt államfőjelöltet.

Székelyhon 2026. november 12., 16:442026. november 12., 16:44 2026. november 12., 17:082026. november 12., 17:08

A bukaresti rendőrség csütörtöki tájékoztatása szerint a férfi november 5-én a központi fogda elől élő videóban szólította fel követőit arra, hogy erőszakkal hatoljanak be az intézménybe,

támadják meg az ott szolgálatot teljesítő rendőröket,

és szabadítsanak ki egy előzetes letartóztatásban lévő személyt. A Călin Georgescu szimpatizánsai által szervezett tüntetés alatt közvetített felvételen a férfi arról beszélt, hogy a volt államfőjelölt kiszabadításához több tízezer emberre lenne szükség, de megfelelően felszerelt fegyveres csoportok bevetését is felvetette.

Bemegyünk a központi fogdába, mindenkivel végzünk, és helikopter segítségével kihozzuk Călint onnan”