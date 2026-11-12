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Gyilkossággal és kivégzéssel fenyegetőzve buzdította a szimpatizánsokat Georgescu kiszabadítására egy férfi

Képünk illusztráció • Fotó: Borbély Fanni

Képünk illusztráció

Fotó: Borbély Fanni

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Őrizetbe vettek egy 46 éves férfit, aki arra buzdította Călin Georgescu támogatóit, hogy hatoljanak be a bukaresti fogdába, végezzenek az ott dolgozókkal, és helikopterrel szabadítsák ki a volt államfőjelöltet.

Székelyhon

2026. november 12., 16:442026. november 12., 16:44

2026. november 12., 17:082026. november 12., 17:08

A bukaresti rendőrség csütörtöki tájékoztatása szerint a férfi november 5-én a központi fogda elől élő videóban szólította fel követőit arra, hogy

  • erőszakkal hatoljanak be az intézménybe,

  • támadják meg az ott szolgálatot teljesítő rendőröket,

  • és szabadítsanak ki egy előzetes letartóztatásban lévő személyt.

A Călin Georgescu szimpatizánsai által szervezett tüntetés alatt közvetített felvételen a férfi arról beszélt, hogy a volt államfőjelölt kiszabadításához több tízezer emberre lenne szükség, de megfelelően felszerelt fegyveres csoportok bevetését is felvetette.

Idézet
Bemegyünk a központi fogdába, mindenkivel végzünk, és helikopter segítségével kihozzuk Călint onnan”

– jelentette ki a videóban amelyről az Agerpres.

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A rendőrség szerint a férfi november 8-án és 9-én további két bejegyzést tett közzé a közösségi médiában, amelyekben a csendőrök elleni erőszakra buzdította a november 14-re tervezett tüntetés résztvevőit.

A gyanúsítottat szerdán azonosították és fogták el a központi fogda közelében, egy Georgescu melletti tüntetésen.

A férfit 24 órára őrizetbe vették, és indítványozták az előzetes letartóztatását. Közösség elleni uszítás miatt zajlik eljárás ellene.

Belföld
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