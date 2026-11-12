Gyilkossággal és kivégzéssel fenyegetőzve buzdította a szimpatizánsokat Georgescu kiszabadítására egy férfi

Képünk illusztráció
Fotó: Borbély Fanni
Őrizetbe vettek egy 46 éves férfit, aki arra buzdította Călin Georgescu támogatóit, hogy hatoljanak be a bukaresti fogdába, végezzenek az ott dolgozókkal, és helikopterrel szabadítsák ki a volt államfőjelöltet.
2026. november 12., 16:442026. november 12., 16:44
2026. november 12., 17:082026. november 12., 17:08
A bukaresti rendőrség csütörtöki tájékoztatása szerint a férfi november 5-én a központi fogda elől élő videóban szólította fel követőit arra, hogy
erőszakkal hatoljanak be az intézménybe,
támadják meg az ott szolgálatot teljesítő rendőröket,
és szabadítsanak ki egy előzetes letartóztatásban lévő személyt.
A Călin Georgescu szimpatizánsai által szervezett tüntetés alatt közvetített felvételen a férfi arról beszélt, hogy a volt államfőjelölt kiszabadításához több tízezer emberre lenne szükség, de megfelelően felszerelt fegyveres csoportok bevetését is felvetette.
– jelentette ki a videóban amelyről az Agerpres.
A rendőrség szerint a férfi november 8-án és 9-én további két bejegyzést tett közzé a közösségi médiában, amelyekben a csendőrök elleni erőszakra buzdította a november 14-re tervezett tüntetés résztvevőit.
A gyanúsítottat szerdán azonosították és fogták el a központi fogda közelében, egy Georgescu melletti tüntetésen.
A férfit 24 órára őrizetbe vették, és indítványozták az előzetes letartóztatását. Közösség elleni uszítás miatt zajlik eljárás ellene.
A közigazgatási átszervezésnek, amely a székelyföldi községek településszerkezetét megváltoztatná, van jobb alternatívája is: az együttműködés, a tudásmegosztás – jelentette ki csütörtökön Tamás Sándor Kovászna Megye Tanácsának elnöke.
A lakossági adók akár 50 százalékos csökkentésével ösztönözné a kormány az önkéntes település-összevonásokat – jelentette be csütörtökön Buzăuban Alexandru Stoica fejlesztési miniszter.
Személyes interjún választják ki azokat, akik a marosvásárhelyi rendőrségen szeretnének önkénteskedni. A jelentkezőket november 16-tól várják.
Féléves felkészülési időszakot vezetnének be az új Hargita megyei hulladékgazdálkodási rendszerben. Ebben az átmeneti időszakban egységes díjszabás lenne érvényben: vidéken személyenként havi 21 lej, városi környezetben pedig 26 lej.
Decemberben újraindítja belföldi járatait Romániában a Wizz Air – írja az economedia.ro beszámolója nyomán az MTI.
Huszonkét diákot szállítottak kórházba csütörtökön a Neamț megyei Szabófalván, miután egy hatodik osztály több tanulója fejfájásra, torokirritációra és szédülésre panaszkodott.
A bruttó átlagbér 9532 lej volt idén szeptemberben Romániában. Ami pedig a 2025-ös éves átlagot illeti, az EU-ban nem Románia az utolsó, sőt még az utolsó három között sincs. Jól élünk, csak nem vettük észre?
Heves esőzésekre és erős szélre figyelmeztető riasztásokat adott ki csütörtökön az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM). A hét végén jelentősen lehűl az idő.
Folyamatosan csökken az elmúlt napokban a standard benzin ára, csütörtök délelőttre már mondhatni, távol áll a literenkénti tíz lejtől. November eddig október ellenkezőjét mutatja.
szóljon hozzá!