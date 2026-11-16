Fotó: Gergely Imre
Több ezer euró értékű szivattyú meghibásodása miatt szünetel a vízszolgáltatás Gyilkostó üdülőtelepen. A szakemberek igyekeznek megoldani a helyzetet, mielőtt a fagy nagyobb bajokat okozna.
A víztisztító-állomásnál adódott műszaki gond javítása nem egyszerű, ugyanis a cserére szoruló alkatrészt egyelőre nem sikerült beszerezni, pedig szerte Európában keresik a beszállítóknál. A Hő-, Víz- és Csatornaszolgáltató Közmű (HVCSK) időközben alternatív megoldáson dolgozik, elsősorban azért, hogy a rendszer ne fagyjon szét.
A néhány évvel ezelőtt felszerelt korszerű víztisztító-állomás meghibásodott szivattyúja értéke több ezer euró, ezért a szolgáltató nem tud belőle külön tartalékot tartani.
A helyzetet sürgeti a közelgő téli időszak is. Amint György János, a HVCSK szóvivője elmondta, a szolgáltató számára nem csupán a vízellátás kiesése jelent problémát, hanem az is, hogy
Alternatív megoldásként másik, hasonló kapacitású, de eredetileg nem erre a feladatra szánt szivattyút szerelnek be: ezzel azt szeretnék elérni, hogy a rendszerben ne fagyjon meg a víz, és ne keletkezzen a jelenleginél nagyobb kár.
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