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Gyilkostó: ha napokig szünetel a vízszolgáltatás, elfagyhat a hálózat

• Fotó: Gergely Imre

Fotó: Gergely Imre

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Több ezer euró értékű szivattyú meghibásodása miatt szünetel a vízszolgáltatás Gyilkostó üdülőtelepen. A szakemberek igyekeznek megoldani a helyzetet, mielőtt a fagy nagyobb bajokat okozna.

Gergely Imre

2026. november 16., 14:052026. november 16., 14:05

A víztisztító-állomásnál adódott műszaki gond javítása nem egyszerű, ugyanis a cserére szoruló alkatrészt egyelőre nem sikerült beszerezni, pedig szerte Európában keresik a beszállítóknál. A Hő-, Víz- és Csatornaszolgáltató Közmű (HVCSK) időközben alternatív megoldáson dolgozik, elsősorban azért, hogy a rendszer ne fagyjon szét.

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A néhány évvel ezelőtt felszerelt korszerű víztisztító-állomás meghibásodott szivattyúja értéke több ezer euró, ezért a szolgáltató nem tud belőle külön tartalékot tartani.

A helyzetet sürgeti a közelgő téli időszak is. Amint György János, a HVCSK szóvivője elmondta, a szolgáltató számára nem csupán a vízellátás kiesése jelent problémát, hanem az is, hogy

ha áll a víz a rendszerben, akkor el is fagyhat, és az még nagyobb gondot jelentene.

Alternatív megoldásként másik, hasonló kapacitású, de eredetileg nem erre a feladatra szánt szivattyút szerelnek be: ezzel azt szeretnék elérni, hogy a rendszerben ne fagyjon meg a víz, és ne keletkezzen a jelenleginél nagyobb kár.

Gyergyószék
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