Nőtt a munkanélküliség Hargita megyében, ám ennek hátterében nem az elbocsátások állnak

Legutóbb márciusban volt hasonló a munkanélküliségi ráta Hargita megyében, a mostani növekedés azonban nem a gyakoribb elbocsátásoknak tudható be

Erősebben nőtt a munkanélküliség Hargita megyében a múlt hónapban, mint az azt megelőző időszakban, ám a trend hátterében nem csak munkaerőpiaci okok állnak.

Széchely István 2026. november 16., 20:002026. november 16., 20:00

Öt százalék fölé nőtt a munkanélküliségi ráta októberben Hargita megyében. Legutóbb márciusban volt hasonló, majd azt követően július végéig (4,66%) csökkent, azután pedig ismét emelkedésbe kezdett. Hirdetés Október végén 5,21 százalékos munkanélküliséget mért a Hargita Megyei Munkaerő-elhelyező Ügynökség, ami 0,30 százalékkal magasabb a szeptemberi 4,91 százaléknál.

Ez 6284 állástalan személyt jelent, ami 355 fős növekedést jelent az egy hónappal korábbihoz képest.

Ez jócskán nagyobb növekedés, mint a korábbi hónapokban, amikor 0,12-0,13 százalékos arányban emelkedett a munkanélküliségi ráta, abszolút számokban pedig havonta nagyjából 150 fővel nőtt az állástalanok száma. A növekedés erősödésének nem az az elsődleges oka, hogy romlott a munkaerőpiaci helyzet a megyében és több embert bocsátottak el, a magyarázat ennél prózaibb – tudtuk meg Jánó Edittől. A megyei munkaerő-elhelyező ügynökség osztályvezetője elmondta, hogy a segélyben nem részesülő munkanélküliek száma nőtt meg, azért, mert a lakosság októberben már elkezdte igényelni a fűtéspótlékot, és azok, akiknek nincs jövedelme, bejelentkeztek az ügynökségnél, hogy

regisztrált munkanélküliként megkaphassák ezt a támogatást.

A munkanélküliségi ráta egyébként a múlt év azonos időszakában mérttel szinte megegyezik: 2025. október végén 6180 állástalan személyt tartottak nyilván a megyében, a munkanélküliség pedig 5,15 százalékos volt. Ennél 0,06 százalékkal magasabb az idén októberi. A jelenlegi 6284 állástalan személy közül 1789-en (28,5%) részesülnek munkanélküli segélyben, a fennmaradó 4495 (71,5%) munkanélkülinek már lejárt a segélyezési időszaka. A regisztrált munkanélküliek száma a hó végére valószínűleg ismét nőni fog, hiszen novemberben elbocsátják a parajdi sóbánya alkalmazottainak a felét. korábban írtuk Elbocsátják a parajdi sóbánya alkalmazottainak a felét Hatvan parajdi alkalmazottját bocsátja el az Országos Sóipari Társaság e hónapban. A tömeges leépítés korábbi bányászokat és a vállalat kisegítő, valamint adminisztratív személyzetét egyaránt érinti. Az állásbörzék hasznát nem az elhelyezkedések számában mérik A közelmúltban Csíkszeredában és Székelyudvarhelyen is állásbörzét tartott a megyei munkaerő-elhelyező ügynökség, utóbbiban két év óta először. Ezeken az álláskeresők száma jócskán meghaladta a kínálatot, viszont

a felkínált állásoknak csak mintegy a harmada esetében hívtak állásinterjúra munkanélkülieket.

Az állásbörzék hasznát azonban nem csak ez határozza meg – hangsúlyozta Jánó Edit.

Fotó: Thomas Campean

A két állásbörzén összesen 14 munkáltató vett részt, ők 141 állásra kerestek munkaerőt. Az álláskeresők száma 583 volt a két rendezvényen. Közülük 230 személy a székelyudvarhelyi állásbörzén vett részt, amelyen 9 munkáltató volt jelen 66 állásajánlattal, Csíkszeredában 5 munkaadó 75 állás betöltésére keresett jelentkezőket – továbbá volt még néhány cég, amelyet az ügynökség képviselt –, és 353 személy szeretett volna munkát találni.

A beszélgetéseket követően Székelyudvarhelyen 32, Csíkszeredában 21 személyt hívtak állásinterjúra, tehát a felkínált állások mintegy kétharmadára potenciális jelentkező sem akadt.

A munkát keresők és a munkáltatók igénye – bérek, megfelelő végzettség, szakmai tapasztalat stb. – kellene gyakrabban találkozzon ahhoz, hogy nagyobb legyen az állásinterjúra hívott jelentkezők száma, mondta az ügynökség osztályvezetője. Jánó Edit azonban azt is hangsúlyozta, hogy az állásbörzéken ugyan nem szokott nagy lenni az alkalmazások száma, mégis fontos megszervezni ezeket, éppen azért, hogy az álláskeresők és a munkaadók közvetlen képet kapjanak egymás igényeiről. „Mert ha a munkáltató látja, hogy ennyi emberrel szóba állt, de nem tud az általa megszabott követelményeknek megfelelő munkaerőt találni, akkor megtörténhet, hogy változtatni fog a kritériumokon. És ugyanúgy

a munkanélküli is, amikor kétszer-háromszor megbotlik, elkezd másképpen gondolkodni, hogy lehet, hogy nem olyan munkahelyet kellene keressen, hanem vagy alacsonyabb szintűt, vagy át kellene képeznie magát”